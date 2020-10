ATP Vienna: I risultati completi del Day 3. Novak Djokovic batte Borna Coric e chiude l’anno al n.1 del mondo per la sesta volta

Novak Djokovic si smarca da Rafael Nadal e Roger Federer, diventando l’unico tennista in attività a chiudere per la sesta volta in carriera una stagione da numero 1. L’unico nella storia del tennis ad esserci riuscito in precedenza è stato Pete Sampras, ora raggiunto dal serbo che, grazie al successo su Borna Coric (ATP 24) nel secondo turno del torneo di Vienna, chiuderà il 2020 in vetta alla classifica ATP, dopo averlo fatto anche nel 2011, 2012, 2014, 2015 e 2018.

In un incontro durato poco più di due ore, Djokovic ha battuto Borna Coric per 7-6(11) 6-3, dopo aver dovuto salvare quattro set point nel tie-break del primo set, di cui uno sul servizio del croato.

Vincitore di 17 Slam, contro i 20 dello svizzero e dello spagnolo, Nole ha tra le sue mire anche il record di Federer del numero di settimane (310) passate al primo posto. Attualmente il 33enne balcanico ha iniziato la sua 292a settimana.

ATP Vienna 500 | Indoor | e1.409.510 – 1°- 2° Turno

Center Court – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Jurgen Melzer / Edouard Roger-Vasselin vs [WC] Daniel Evans / Oliver Marach



ATP Vienna Jurgen Melzer / Edouard Roger-Vasselin Jurgen Melzer / Edouard Roger-Vasselin 6 7 Daniel Evans / Oliver Marach Daniel Evans / Oliver Marach 2 5 Vincitori: MELZER / ROGER-VASSELIN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 J. Melzer / Roger-Vasselin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 7-5 D. Evans / Marach 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 6-5 J. Melzer / Roger-Vasselin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 5-4 → 5-5 D. Evans / Marach 0-15 df 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 5-3 → 5-4 J. Melzer / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 D. Evans / Marach 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 J. Melzer / Roger-Vasselin 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-2 → 4-2 D. Evans / Marach 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-1 → 3-2 J. Melzer / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 D. Evans / Marach 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 J. Melzer / Roger-Vasselin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 D. Evans / Marach 0-15 15-15 30-15 30-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 J. Melzer / Roger-Vasselin 15-0 ace 30-0 ace 40-0 5-2 → 6-2 D. Evans / Marach 0-15 15-15 15-30 15-40 df 4-2 → 5-2 J. Melzer / Roger-Vasselin 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-2 → 4-2 D. Evans / Marach 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-1 → 3-2 J. Melzer / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 D. Evans / Marach 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 J. Melzer / Roger-Vasselin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-1 → 1-1 D. Evans / Marach 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2. [LL] Jason Jung vs [4] Daniil Medvedev (non prima ore: 14:00) 1T



ATP Vienna Jason Jung Jason Jung 3 1 Daniil Medvedev [4] Daniil Medvedev [4] 6 6 Vincitore: D. MEDVEDEV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 J. Jung 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-5 → 1-5 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-4 → 0-5 J. Jung 0-15 0-30 0-40 0-3 → 0-4 D. Medvedev 0-15 df 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 df A-40 0-2 → 0-3 J. Jung 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 D. Medvedev 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Jung 0-15 0-30 0-40 15-40 3-5 → 3-6 D. Medvedev 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 3-4 → 3-5 J. Jung 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 D. Medvedev 15-0 30-0 ace 40-0 2-3 → 2-4 J. Jung 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 J. Jung 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 1-2 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 J. Jung 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

3. [3] Stefanos Tsitsipas vs Jan-Lennard Struff 1T



ATP Vienna Stefanos Tsitsipas [3] Stefanos Tsitsipas [3] 6 6 6 Jan-Lennard Struff Jan-Lennard Struff 7 3 4 Vincitore: S. TSITSIPAS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 S. Tsitsipas 15-0 ace 15-15 30-0 40-0 ace 5-4 → 6-4 J. Struff 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 5-3 → 5-4 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 J. Struff 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-2 → 4-3 S. Tsitsipas 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 3-2 → 4-2 J. Struff 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-1 → 3-1 J. Struff 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 S. Tsitsipas 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-1 → 1-1 J. Struff 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 S. Tsitsipas 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 J. Struff 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 4-3 → 5-3 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 J. Struff 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 3-2 → 3-3 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 J. Struff 15-0 30-0 ace 40-0 ace ace 2-1 → 2-2 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 J. Struff 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 6-6 → 6-7 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 J. Struff 15-0 40-0 5-5 → 5-6 S. Tsitsipas 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 J. Struff 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 3-4 → 4-4 J. Struff 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 3-3 → 3-4 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 J. Struff 15-0 30-0 2-2 → 2-3 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 J. Struff 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 S. Tsitsipas 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 0-1 → 1-1 J. Struff 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1

4. [1/WC] Novak Djokovic vs Borna Coric (non prima ore: 17:30) 2T



ATP Vienna Novak Djokovic [1] Novak Djokovic [1] 7 6 Borna Coric Borna Coric 6 3 Vincitore: N. DJOKOVIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 B. Coric 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 N. Djokovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 B. Coric 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 4-2 B. Coric 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-1 → 3-2 N. Djokovic 15-0 ace 30-0 40-0 2-1 → 3-1 B. Coric 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 df 1-1 → 2-1 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 B. Coric 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 2*-2 3-2* 3-3* ace 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 ace 6*-6 6-7* 7-7* 7*-8 8*-8 9-8* 9-9* ace 9*-10 10*-10 11-10* 11-11* ace 12*-11 6-6 → 7-6 B. Coric 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 B. Coric 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 4-4 → 5-4 B. Coric 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 B. Coric 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 B. Coric 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 2-1 → 2-2 N. Djokovic 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 B. Coric 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

5. Pablo Carreno Busta vs [PR] Kevin Anderson 2T



ATP Vienna Pablo Carreno Busta Pablo Carreno Busta 5 1 Kevin Anderson Kevin Anderson 7 6 Vincitore: K. ANDERSON Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 K. Anderson 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 1-5 → 1-6 P. Carreno Busta 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-4 → 1-5 K. Anderson 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-3 → 1-4 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 K. Anderson 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-2 → 0-3 P. Carreno Busta 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 K. Anderson 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 P. Carreno Busta 0-15 0-30 df 15-30 15-40 5-6 → 5-7 K. Anderson 15-0 30-0 ace 40-0 5-5 → 5-6 P. Carreno Busta 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 K. Anderson 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 P. Carreno Busta 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 K. Anderson 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 P. Carreno Busta 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 K. Anderson 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 ace 3-1 → 3-2 P. Carreno Busta 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 K. Anderson 15-0 ace 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 2-0 → 2-1 P. Carreno Busta 15-0 30-0 30-15 40-30 1-0 → 2-0 K. Anderson 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Next Gen Court – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [3] Lukasz Kubot / Marcelo Melo vs Raven Klaasen / Jean-Julien Rojer



ATP Vienna Lukasz Kubot / Marcelo Melo [3] Lukasz Kubot / Marcelo Melo [3] 7 6 10 Raven Klaasen / Jean-Julien Rojer Raven Klaasen / Jean-Julien Rojer 6 7 7 Vincitori: KUBOT / MELO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-7 R. Klaasen / Rojer 1-0 R. Klaasen / Rojer 1-0 1-1 1-2 2-2 3-2 3-3 3-4 4-4 4-5 5-5 df 6-5 7-5 7-6 7-7 7-8 7-9 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 R. Klaasen / Rojer 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 L. Kubot / Melo 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 R. Klaasen / Rojer 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 L. Kubot / Melo 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 R. Klaasen / Rojer 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 40-30 40-40 4-3 → 4-4 L. Kubot / Melo 15-0 30-0 ace 40-0 3-3 → 4-3 R. Klaasen / Rojer 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 3-2 → 3-3 L. Kubot / Melo 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 R. Klaasen / Rojer 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 L. Kubot / Melo 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 R. Klaasen / Rojer 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 L. Kubot / Melo 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 L. Kubot / Melo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 R. Klaasen / Rojer 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 L. Kubot / Melo 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-5 → 5-5 R. Klaasen / Rojer 15-0 15-15 15-30 15-40 3-5 → 4-5 L. Kubot / Melo 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 R. Klaasen / Rojer 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 L. Kubot / Melo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 R. Klaasen / Rojer 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 L. Kubot / Melo 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 R. Klaasen / Rojer 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 L. Kubot / Melo 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 R. Klaasen / Rojer 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

2. Casper Ruud vs [WC] Jannik Sinner (non prima ore: 14:00) 1T



ATP Vienna Casper Ruud Casper Ruud 6 3 Jannik Sinner Jannik Sinner 7 6 Vincitore: J. SINNER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 df A-40 3-5 → 3-6 C. Ruud 0-15 0-30 0-40 15-40 3-4 → 3-5 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 J. Sinner 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df df 1-3 → 2-3 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-3 → 1-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 2*-6 df 6-6 → 6-7 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 ace 5-4 → 5-5 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 4-4 → 5-4 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 4-3 → 4-4 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 C. Ruud 15-0 15-15 15-30 df 30-30 ace 40-30 2-2 → 3-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 C. Ruud 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

3. Felix Auger-Aliassime vs [Q] Vasek Pospisil 1T



ATP Vienna Felix Auger-Aliassime Felix Auger-Aliassime 5 5 Vasek Pospisil Vasek Pospisil 7 7 Vincitore: V. POSPISIL Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 0-40 5-6 → 5-7 V. Pospisil 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 5-5 → 5-6 F. Auger-Aliassime 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 ace 4-5 → 5-5 V. Pospisil 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 V. Pospisil 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 3-3 → 3-4 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 V. Pospisil 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 2-2 → 2-3 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-2 → 2-2 V. Pospisil 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 V. Pospisil 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 5-6 → 5-7 V. Pospisil 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 V. Pospisil 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 4-4 → 4-5 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 V. Pospisil 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 3-4 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 V. Pospisil 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 1-4 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 1-3 V. Pospisil 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 0-2 → 0-3 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 V. Pospisil 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

4. Kevin Krawietz / Andreas Mies vs John Peers / Michael Venus



ATP Vienna Kevin Krawietz / Andreas Mies Kevin Krawietz / Andreas Mies 6 6 John Peers / Michael Venus John Peers / Michael Venus 4 4 Vincitori: KRAWIETZ / MIES Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 K. Krawietz / Mies 15-0 30-0 ace 40-0 5-4 → 6-4 J. Peers / Venus 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 K. Krawietz / Mies 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 J. Peers / Venus 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 df 40-40 4-2 → 4-3 K. Krawietz / Mies 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-2 → 4-2 J. Peers / Venus 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 3-2 K. Krawietz / Mies 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 J. Peers / Venus 0-15 0-30 0-40 df 1-1 → 2-1 K. Krawietz / Mies 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 ace 0-1 → 1-1 J. Peers / Venus 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 K. Krawietz / Mies 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 5-4 → 6-4 J. Peers / Venus 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 4-4 → 5-4 K. Krawietz / Mies 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 J. Peers / Venus 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-3 → 3-4 K. Krawietz / Mies 15-0 ace 30-0 40-0 2-3 → 3-3 J. Peers / Venus 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 K. Krawietz / Mies 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 1-2 → 2-2 J. Peers / Venus 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 K. Krawietz / Mies 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 J. Peers / Venus 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

5. Robert Farah / Fabrice Martin vs Karen Khachanov / Andrey Rublev