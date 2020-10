Novak Djokovic non cade a Vienna ed è a una vittoria dal chiudere il 2020 come numero 1 ATP

Novak Djokovic, numero uno al mondo e uno dei favoriti per la vittoria dell’ATP 500 di Vienna (evento che non giocava dal 2007), ha iniziato con una vittoria ed è approdato al secondo turno.

Il 33enne serbo è ora a una sola vittoria dal finire la stagione 2020 in cima alla classifica ATP per la sesta volta e eguaglierebbe il record di Pete Sampras.

Al primo turno di Vienna, Djokovic, 17 volte vincitore di titoli del Grand Slams e al suo primo incontro dopo la (netta) sconfitta nella finale del Roland Garros, appena 16 giorni fa, ha avuto ancora una volta alcuni problemi contro il connazionale, amico e compagno di allenamento Filip Krajinovic, 30esimo nella classifica ATP, ma alla fine ha vinto la partita per 7-6(6) 6-3, in due ore di battaglia e dopo essere stato sotto nel primo set per 3-5, dove ha salvato anche un set point. Proprio come a Roma, quando si sono incontrati un mese fa, Djokovic ha avuto bisogno di più di un’ora per vincere il primo set.

Novak Djokovic ora sfiderà al secondo turno Borna Coric, numero 24 ATP, in un duello che promette di essere interessante. Sarà la quarta sfida tra i due (3-0 Djokovic) ma la prima dopo la finale dell’ATP Masters 1000 di Shanghai nel 2018, la partita più importante della carriera di Borna.