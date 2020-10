Kei Nishikori dà forfait a Vienna. Salta la sfida con Thiem. Un altro forfait e Soares entrerebbe nel main draw

Il duello tra Dominic Thiem e Kei Nishikori era uno dei più attesi del primo turno dell’ATP 500 di Vienna, ma non si giocherà.

Tutto questo perché il tennista giapponese ha annunciato questa sera il suo forfait per colpa di un problema alla spalla destra.

Thiem, il grande favorito del torneo, affronterà il lucky loser Vitaliy Sachko nella sua partita d’esordio.

Il forfait di Nishikori lascia il brasiliano Bruno Soares ad un passo dal suo storico esordio nel tabellone principale di singolare del circuito maggiore.

Infatti se ci sarà un ulteriore ritiro, Soares entrerà direttamente nel tabellone principale cosa che non è mai successo nella carriera di uno dei migliori giocatori del mondo in doppio.

MD

(1/WC) Djokovic, Novak vs Krajinovic, Filip

Coric, Borna vs Fritz, Taylor

Hurkacz, Hubert vs (Q) Balazs, Attila

Lajovic, Dusan vs (LL) Sonego, Lorenzo

(3) Tsitsipas, Stefanos vs Struff, Jan-Lennard

Dimitrov, Grigor vs Khachanov, Karen

(Q) Bedene, Aljaz vs (SE) Evans, Daniel

(WC) Rodionov, Jurij vs (8) Shapovalov, Denis

(7) Monfils, Gael vs Carreno Busta, Pablo

(WC) Novak, Dennis vs (PR) Anderson, Kevin

Auger-Aliassime, Felix vs (Q) Pospisil, Vasek

(LL) Jung, Jason vs (4) Medvedev, Daniil

(5) Rublev, Andrey vs (Q) Gombos, Norbert

Ruud, Casper vs (WC) Sinner, Jannik

Garin, Cristian vs Wawrinka, Stan

(LL) Sachko, Vitaliy vs (2) Thiem, Dominic