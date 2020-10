I finalisti di Colonia e Anversa danno forfait a Vienna. Lorenzo Sonego entra nel tabellone principale (con il main draw aggiornato)

Lorenzo Sonego è entrato nel tabellone principale del torneo ATP 500 di Vienna che è iniziato quest’oggi con gli incontri di primo turno.

L’azzurro è entrato come lycky loser dopo i forfait di Schwartzman e de Minaur entrambi usciti sconfitti ieri dalle finali di Colonia 2 e Anversa.

Sonego sfiderè all’esordio il serbo Dusan Lajovic, invece il secondo lucky loser Jung se la vedrà con Medvedev.

MD

(1/WC) Djokovic, Novak vs Krajinovic, Filip

Coric, Borna vs Fritz, Taylor

Hurkacz, Hubert vs (Q) Balazs, Attila

Lajovic, Dusan vs (LL) Sonego, Lorenzo

(3) Tsitsipas, Stefanos vs Struff, Jan-Lennard

Dimitrov, Grigor vs Khachanov, Karen

(Q) Bedene, Aljaz vs (SE) Evans, Daniel

(WC) Rodionov, Jurij vs (8) Shapovalov, Denis

(7) Monfils, Gael vs Carreno Busta, Pablo

(WC) Novak, Dennis vs (PR) Anderson, Kevin

Auger-Aliassime, Felix vs (Q) Pospisil, Vasek

(LL) Jung, Jason vs (4) Medvedev, Daniil

(5) Rublev, Andrey vs (Q) Gombos, Norbert

Ruud, Casper vs (WC) Sinner, Jannik

Garin, Cristian vs Wawrinka, Stan

(PR) Nishikori, Kei vs (2) Thiem, Dominic