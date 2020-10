Challenger Amburgo: Il Tabellone Principale. La testa di serie n.1 per Roberto Marcora

Challenger Hamburg CH | Indoor | e44.820

(1) Majchrzak, Kamil vs Marcora, Roberto

Coppejans, Kimmer vs Maden, Yannick

(SE) Gojo, Borna vs Qualifier

Lacko, Lukas vs (7) Milojevic, Nikola

(3) Wolf, J.J. vs Klizan, Martin

Qualifier vs Safiullin, Roman

Ofner, Sebastian vs (PR) Brown, Dustin

Qualifier vs (5) Nagal, Sumit

(8) Otte, Oscar vs Huesler, Marc-Andrea

Horansky, Filip vs Stebe, Cedrik-Marcel

Van de Zandschulp, Botic vs (SE) Bonzi, Benjamin

(WC) Masur, Daniel vs (4/WC) Altmaier, Daniel

(6) Laaksonen, Henri vs Torpegaard, Mikael

Gunneswaran, Prajnesh vs Qualifier

Cressy, Maxime vs (WC) Marterer, Maximilian

Rinderknech, Arthur vs (2) Daniel, Taro