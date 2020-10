ATP San Pietroburgo e Colonia: Andrey Rublev vince il quarto titolo del 2020. A Colonia successo di A. Zverev (Video)

Andrey Rublev, in procinto di festeggiare il suo 23° compleanno e attualmente al 10° posto nella classifica ATP – è la sua prima settimana in top 10 – ha scritto questa domenica un’altra pagina di successo in un momento per lui assolutamente memorabile, vincendo il suo quarto titolo del 2020 a San Pietroburgo e il secondo nella categoria ATP 500. Il russo aggiunge questo titolo all’ATP 250 di Doha, all’ATP 250 di Adelaide (entrambi disputati gennaio) e all’ATP 500 di Amburgo (settembre).

Nella finale di oggi, Rublev ha battuto il croato Borna Coric, anch’egli 23enne e attualmente numero 27 al mondo (ex top 15) per 7-6(5) 6-4, in un incontro molto equilibrato e ben giocato, che ha finito per essere segnato dal fatto che Coric si è lasciato sfuggire un vantaggio di 5-2 nel tie-break del primo set. Rublev, ha conquistato con oggi 34 vittorie in singolare.

Alexander Zverev, numero sette della classifica mondiale, ha vinto il suo dodicesimo titolo ATP vincendo oggi il primo dei due tornei ATP 250 a Colonia, in Germania.

Il ventitreenne tedesco, in un buon momento do forma dopo essere stato finalista agli US Open poco più di un mese fa, ha sconfitto il ventenne canadese Felix Auger Aliassime, numero 22 dell’ATP, per 6-3 6-3, negando ancora una volta al giovane nativo del Québec il suo primo titolo ATP. Aliassime ha giocato infatti sei finali nell’ultimo anno e mezzo e le ha perse tutte senza vincere un solo set.

ATP St. Petersburg 500 | Indoor | $1.243.790 – Finali

Centre Court – Ora italiana: 12:30 (ora locale: 1:30 pm)

1. Marcelo Demoliner / Matwe Middelkoop vs [2] Jurgen Melzer / Edouard Roger-Vasselin



ATP St. Petersburg Marcelo Demoliner / Matwe Middelkoop Marcelo Demoliner / Matwe Middelkoop 2 6 Jurgen Melzer / Edouard Roger-Vasselin [2] Jurgen Melzer / Edouard Roger-Vasselin [2] 6 7 Vincitori: MELZER / ROGER-VASSELIN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 J. Melzer / Roger-Vasselin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 5-6 → 6-6 M. Demoliner / Middelkoop 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-5 → 5-6 J. Melzer / Roger-Vasselin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 M. Demoliner / Middelkoop 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 4-4 → 5-4 J. Melzer / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 M. Demoliner / Middelkoop 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 3-3 → 4-3 J. Melzer / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 M. Demoliner / Middelkoop 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 3-1 → 3-2 J. Melzer / Roger-Vasselin 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-0 → 3-1 M. Demoliner / Middelkoop 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 J. Melzer / Roger-Vasselin 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 M. Demoliner / Middelkoop 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 J. Melzer / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 2-6 M. Demoliner / Middelkoop 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 1-5 → 2-5 J. Melzer / Roger-Vasselin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 1-5 M. Demoliner / Middelkoop 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-3 → 1-4 J. Melzer / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 M. Demoliner / Middelkoop 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 J. Melzer / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 M. Demoliner / Middelkoop 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

2. [7] Borna Coric vs [3] Andrey Rublev (non prima ore: 15:30)



ATP St. Petersburg Borna Coric [7] Borna Coric [7] 6 4 Andrey Rublev [3] Andrey Rublev [3] 7 6 Vincitore: A. RUBLEV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Rublev 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 B. Coric 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 3-5 B. Coric 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-4 → 3-4 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 B. Coric 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 A. Rublev 15-0 30-0 ace 40-0 2-1 → 2-2 B. Coric 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 B. Coric 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* ace 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 5*-5 5-6* 6-6 → 6-7 B. Coric 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-5 → 5-6 B. Coric 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 4-5 → 5-5 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 B. Coric 15-0 ace 30-0 40-0 3-4 → 4-4 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 B. Coric 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 ace A-40 ace 40-40 A-40 2-3 → 3-3 A. Rublev 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 B. Coric 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 B. Coric 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 0-0 → 0-1

ATP Cologne 1 250 | Indoor | e325.610 – Finali

bett1 Center Court – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [1] Alexander Zverev vs [3] Felix Auger-Aliassime



ATP Cologne 1 Alexander Zverev [1] Alexander Zverev [1] 6 6 Felix Auger-Aliassime [3] Felix Auger-Aliassime [3] 3 3 Vincitore: A. ZVEREV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 A. Zverev 15-0 15-15 df 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 3-2 → 4-2 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df df 5-2 → 5-3 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-2 → 5-2 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 F. Auger-Aliassime 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 2-0 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

2. [1] Lukasz Kubot / Marcelo Melo vs [2] Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut