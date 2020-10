WTA Ostrava: Il Tabellone Principale. Guida il seeding Elina Svitolina

WTA Ostrava Premier | Indoor | $528.500

(1) Svitolina, Elina vs Bye

(WC) Pliskova, Kristyna vs Sakkari, Maria

Strycova, Barbora vs Jabeur, Ons

(WC) Ostapenko, Jelena vs (5) Martic, Petra

(4) Azarenka, Victoria vs Bye

Qualifier vs Qualifier

Zhang, Shuai vs Muchova, Karolina

Anisimova, Amanda vs (7) Mertens, Elise

(8) Kontaveit, Anett vs Alexandrova, Ekaterina

Qualifier vs Linette, Magda

(WC) Siniakova, Katerina vs Qualifier

Bye vs (3) Sabalenka, Aryna

(6) Rybakina, Elena vs Qualifier

Yastremska, Dayana vs Brady, Jennifer

Qualifier vs Vekic, Donna

Bye vs (2) Pliskova, Karolina