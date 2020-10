Il torneo di Vienna sta facendo di tutto per avere anche Rafael Nadal

Il direttore dell’ATP 500 di Vienna, Herwig Straka, sta facendo tutto il possibile affinché Rafael Nadal recente vincitore del Roland Garros possa essere presente nel torneo austriaco.

“Stiamo cercando di fare tutto il possibile affinché Rafa Nadal possa venire a giocare l’ATP 500 a Vienna. Sarà lui ovviamente a stabilire il suo programma e dovrà decidere se vorrà ottenere più punti per provare a diventare il numero uno della classifica mondiale”.

Ricordiamo che il numero uno del mondo Novak Djokovic ha già confermato la sua presenza all’edizione 2020 del torneo austriaco, poiché non potrà ottenere più punti nel Masters 1000 di Parigi-Bercy perché è il campione uscente. In questo senso, il serbo vede qui una buona opportunità, dal suo punto di vista, per aggiungere altri punti alla sua classifica.