Roland Garros: I risultati completi del Day 14. Flavio Cobolli vince il doppio Juniores

Flavio Cobolli, 18enne romano, e l’elvetico Dominic Stephan Stricker (quest’ultimo vincitore del titolo in singolare), terzi favoriti del seeding, hanno liquidato per 62 64, in appena 59 minuti di gioco, i brasiliani Bruno Oliveira e Natan Rodrigues, ottave teste di serie.

E’ il quinto titolo in doppio conquistato da un azzurrino, il secondo al Roland Garros.

Court Philippe-Chatrier – Ore: 15:00

Iga Swiatek vs Sofia Kenin



GS Roland Garros Iga Swiatek Iga Swiatek 6 6 Sofia Kenin [4] Sofia Kenin [4] 4 1 Vincitore: Iga Swiatek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Iga Swiatek 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-1 → 6-1 Sofia Kenin 0-15 0-30 0-40 4-1 → 5-1 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Sofia Kenin 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Iga Swiatek 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Sofia Kenin 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 Iga Swiatek 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Sofia Kenin 15-0 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 Iga Swiatek 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-3 → 5-4 Sofia Kenin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A A-40 40-A 4-3 → 5-3 Iga Swiatek 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Sofia Kenin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Iga Swiatek 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 3-2 Sofia Kenin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 Sofia Kenin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Bruno Soares / Mate Pavic vs Andreas Mies / Kevin Krawietz



GS Roland Garros Bruno Soares / Mate Pavic [7] Bruno Soares / Mate Pavic [7] 3 5 Andreas Mies / Kevin Krawietz [8] Andreas Mies / Kevin Krawietz [8] 6 7 Vincitore: Andreas MiesKevin Krawietz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Andreas Mies / Kevin Krawietz 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-A A-40 5-6 → 5-7 Bruno Soares / Mate Pavic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 5-6 Andreas Mies / Kevin Krawietz 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Bruno Soares / Mate Pavic 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Andreas Mies / Kevin Krawietz 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Bruno Soares / Mate Pavic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Andreas Mies / Kevin Krawietz 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Bruno Soares / Mate Pavic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Andreas Mies / Kevin Krawietz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-A 2-1 → 2-2 Bruno Soares / Mate Pavic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Andreas Mies / Kevin Krawietz 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Bruno Soares / Mate Pavic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Andreas Mies / Kevin Krawietz 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Bruno Soares / Mate Pavic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Andreas Mies / Kevin Krawietz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Bruno Soares / Mate Pavic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 Andreas Mies / Kevin Krawietz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 Bruno Soares / Mate Pavic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Andreas Mies / Kevin Krawietz 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Bruno Soares / Mate Pavic 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Andreas Mies / Kevin Krawietz 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

GS Roland Garros Joachim Gerard Joachim Gerard 4 6 3 Alfie Hewett Alfie Hewett 6 4 6 Vincitore: Alfie Hewett Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Alfie Hewett 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Joachim Gerard 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-4 → 3-5 Alfie Hewett 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Joachim Gerard 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 3-3 Alfie Hewett 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 3-1 → 3-2 Joachim Gerard 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Alfie Hewett 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 1-1 → 2-1 Joachim Gerard 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-0 → 1-1 Alfie Hewett 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Joachim Gerard 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Alfie Hewett 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 5-4 Joachim Gerard 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 4-4 Alfie Hewett 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 4-2 → 4-3 Joachim Gerard 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Alfie Hewett 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Joachim Gerard 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Alfie Hewett 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 Joachim Gerard 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Alfie Hewett 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Joachim Gerard 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 Alfie Hewett 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-5 → 4-5 Joachim Gerard 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Alfie Hewett 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Joachim Gerard 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Alfie Hewett 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Joachim Gerard 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Alfie Hewett 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Joachim Gerard 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 40-40 40-A 40-40 1-0 → 1-1 Alfie Hewett 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Joachim Gerardvs Alfie Hewett

Dylan Alcott vs Andy Lapthorne



GS Roland Garros Dylan Alcott [1] Dylan Alcott [1] 6 6 Andy Lapthorne [2] Andy Lapthorne [2] 2 2 Vincitore: Dylan Alcott Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Andy Lapthorne 0-15 0-30 0-40 5-2 → 6-2 Dylan Alcott 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Andy Lapthorne 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 Dylan Alcott 0-15 0-30 15-30 15-40 3-1 → 3-2 Andy Lapthorne 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Dylan Alcott 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Andy Lapthorne 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Dylan Alcott 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Andy Lapthorne 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-2 → 6-2 Dylan Alcott 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Andy Lapthorne 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-A 3-2 → 4-2 Dylan Alcott 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Andy Lapthorne 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Dylan Alcott 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Andy Lapthorne 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 Dylan Alcott 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Aniek Van koot / Diede De groot vs Jordanne Whiley / Yui Kamiji



GS Roland Garros Aniek Van koot / Diede De groot [1] • Aniek Van koot / Diede De groot [1] 0 7 3 1 Jordanne Whiley / Yui Kamiji [2] Jordanne Whiley / Yui Kamiji [2] 0 6 6 0 Vincitore: Aniek Van kootDiede De groot Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Aniek Van koot / Diede De groot 1-0 Jordanne Whiley / Yui Kamiji 0-1 0-2 0-3 1-3 2-3 3-3 3-4 3-5 4-5 4-6 4-7 4-8 5-8 6-8 6-9 7-9 8-9 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Aniek Van koot / Diede De groot 0-15 0-30 0-40 3-5 → 3-6 Jordanne Whiley / Yui Kamiji 0-15 0-30 0-40 2-5 → 3-5 Aniek Van koot / Diede De groot 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-5 → 2-5 Jordanne Whiley / Yui Kamiji 0-15 0-30 0-40 0-5 → 1-5 Aniek Van koot / Diede De groot 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-4 → 0-5 Jordanne Whiley / Yui Kamiji 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 Aniek Van koot / Diede De groot 0-15 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 Jordanne Whiley / Yui Kamiji 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-1 → 0-2 Aniek Van koot / Diede De groot 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 4*-1 5*-1 6-1* 6-2* 6-6 → 7-6 Aniek Van koot / Diede De groot 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 6-5 → 6-6 Jordanne Whiley / Yui Kamiji 0-15 0-30 0-40 15-40 5-5 → 6-5 Aniek Van koot / Diede De groot 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 5-5 Jordanne Whiley / Yui Kamiji 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 5-3 → 5-4 Aniek Van koot / Diede De groot 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Jordanne Whiley / Yui Kamiji 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 4-3 Aniek Van koot / Diede De groot 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-3 → 3-3 Jordanne Whiley / Yui Kamiji 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-3 → 2-3 Aniek Van koot / Diede De groot 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 1-2 → 1-3 Jordanne Whiley / Yui Kamiji 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-2 → 1-2 Aniek Van koot / Diede De groot 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Jordanne Whiley / Yui Kamiji 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Court 14 – Ore: 11:00

Dominic Stephan Stricker vs Leandro Riedi



GS Roland Garros Dominic Stephan Stricker [7] Dominic Stephan Stricker [7] 6 6 Leandro Riedi [8] Leandro Riedi [8] 2 4 Vincitore: Dominic Stephan Stricker Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Dominic Stephan Stricker 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 5-4 → 6-4 Leandro Riedi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-4 → 5-4 Dominic Stephan Stricker 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Leandro Riedi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-A A-40 3-3 → 3-4 Dominic Stephan Stricker 0-15 15-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 3-3 Leandro Riedi 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Dominic Stephan Stricker 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Leandro Riedi 0-30 0-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Dominic Stephan Stricker 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Leandro Riedi 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Dominic Stephan Stricker 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 6-2 Leandro Riedi 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 Dominic Stephan Stricker 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Leandro Riedi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Dominic Stephan Stricker 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-0 → 3-1 Leandro Riedi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 3-0 Dominic Stephan Stricker 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Leandro Riedi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Alina Charaeva vs Elsa Jacquemot



GS Roland Garros Alina Charaeva Alina Charaeva 6 4 2 Elsa Jacquemot [3] Elsa Jacquemot [3] 4 6 6 Vincitore: Elsa Jacquemot Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Alina Charaeva 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-5 → 2-6 Elsa Jacquemot 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-5 → 2-5 Alina Charaeva 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 Elsa Jacquemot 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 0-4 → 1-4 Alina Charaeva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-3 → 0-4 Elsa Jacquemot 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Alina Charaeva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Elsa Jacquemot 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Alina Charaeva 0-15 0-30 15-30 15-40 4-5 → 4-6 Elsa Jacquemot 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Alina Charaeva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 4-4 Elsa Jacquemot 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Alina Charaeva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Elsa Jacquemot 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 Alina Charaeva 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 Elsa Jacquemot 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Alina Charaeva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Elsa Jacquemot 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Alina Charaeva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 5-4 → 6-4 Elsa Jacquemot 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 Alina Charaeva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 4-3 → 5-3 Elsa Jacquemot 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Alina Charaeva 0-15 0-30 0-40 3-2 → 3-3 Elsa Jacquemot 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Alina Charaeva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Elsa Jacquemot 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 2-0 → 2-1 Alina Charaeva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Elsa Jacquemot 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

Natan Rodrigues / Bruno Oliveira vs Dominic Stephan Stricker / Flavio Cobolli



GS Roland Garros Natan Rodrigues / Bruno Oliveira [8] Natan Rodrigues / Bruno Oliveira [8] 2 4 Dominic Stephan Stricker / Flavio Cobolli [3] Dominic Stephan Stricker / Flavio Cobolli [3] 6 6 Vincitore: Dominic Stephan StrickerFlavio Cobolli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Dominic Stephan Stricker / Flavio Cobolli 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Natan Rodrigues / Bruno Oliveira 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Dominic Stephan Stricker / Flavio Cobolli 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-5 → 3-5 Natan Rodrigues / Bruno Oliveira 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 2-4 → 2-5 Dominic Stephan Stricker / Flavio Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 Natan Rodrigues / Bruno Oliveira 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Dominic Stephan Stricker / Flavio Cobolli 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-1 → 2-2 Natan Rodrigues / Bruno Oliveira 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Dominic Stephan Stricker / Flavio Cobolli 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-0 → 1-1 Natan Rodrigues / Bruno Oliveira 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Dominic Stephan Stricker / Flavio Cobolli 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 Natan Rodrigues / Bruno Oliveira 0-15 15-15 30-15 40-15 1-5 → 2-5 Dominic Stephan Stricker / Flavio Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 1-5 Natan Rodrigues / Bruno Oliveira 0-15 0-30 0-40 15-40 1-3 → 1-4 Dominic Stephan Stricker / Flavio Cobolli 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-2 → 1-3 Natan Rodrigues / Bruno Oliveira 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-1 → 1-2 Dominic Stephan Stricker / Flavio Cobolli 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-0 → 1-1 Natan Rodrigues / Bruno Oliveira 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Court 13 – Ore: 11:00

Diana Shnaider / Maria Bondarenko vs Lisa Pigato / Eleonora Alvisi