Ranking ATP: Prorogata la scadenza dei punti fino all’8 marzo 2021. Djokovic quasi certo di superare il record di Federer

Appena giunta la notizia che L’ATP ha deciso di prorogare fino all’8 marzo 2021 la data entro la quale i punti non scadono, prima era la fine di quest’anno.

In attesa di particolari è da ritenersi quindi che i punti dell’ AO 2020 resteranno validi anche in caso di mancata partecipazione all’ AO 2021 o di risultato inferiore, come già è stato per gli US Open ed il RG.

Significa anche che almeno fino a quel giorno si avranno in carica, a livello di punti, due vincitori per ogni slam, solo il vincitore del 2019 per Wimbledon.

Pertanto, tutti i punti ottenuti dai giocatori tra gennaio e marzo 2020 rimarranno fino al 2022, e potranno essere sostituiti solo se i giocatori miglioreranno le loro prestazioni all’inizio del prossimo anno. Novak Djokovic manterrà tutti i (molti) punti guadagnati all’ ATP Cup, agli Australian Open e a Dubai, quindi quasi certamente supererà il record di settimane in classifica ATP di Roger Federer, indipendentemente da ciò che accadrà fino all’8 marzo 2021.

La qualificazione per le Finals ATP del 2021 sarà stabilita dalla Race, che comprenderà solo i punti del 2021.

