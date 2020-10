David Goffin annuncia di essere risultato positivo al coronavirus

David Goffin, numero 13 della classifica mondiale, ha annunciato questo mercoledì che è risultato positivo al coronavirus e che, di conseguenza, salterà l’ATP 500 a San Pietroburgo in programma la prossima settimana.

“Cattive notizie”. A causa di un risultato positivo al covid-19 in un test fatto ieri, sono costretto a rinunciare al torneo di San Pietroburgo. Finora mi sento bene, andrò in quarantena e se tutto andrà bene tornerò per il torneo di Anversa”, ha spiegato il belga, che resta in lotta per le Finals di Londra.