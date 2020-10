Roland Garros: Capolavoro di Martina Trevisan. L’azzurra elimina Kiki Bertens n.8 del mondo ed è incredibilmente ai quarti di finale

Continua l’incredibile sogno di Martina Trevisan che è ai quarti di finale al Roland Garros.

La tennista toscana, proveniente dalle qualificazioni che prima di questo torneo non aveva battuto una top 60, ha sconfitto negli ottavi di finale Kiki Bertens classe 1991 e n.8 del mondo con il risultato di 64 64 dopo 1 ora e 35 minuti di partita.

Ai quarti di finale l’italiana affronterà la polacca Iga Swiatek classe 2001 e n.54 WTA che a sorpresa ha sconfitto la n.2 del mondo Simona Halep.

Non aveva mai vinto un match Slam, non aveva mai battuto una Top 60 prima di questo torneo. Ha sconfitto Gauff (51), Sakkari (24) e adesso una Top10 come Bertens. Incredibile e meritato Martina!

Da segnalare i 22 vincenti dell’azzurra nel corso del match a fronte di 27 errori non forzati.

13 i vincenti della Bertens con 32 errori non forzati.

Primo set: Martina partiva benissimo e si portava in un attimo sul 5 a 1, grazie ai break nel quarto e sesto gioco.

Reazione della Bertens che recuperava i due break di svantaggio e mettendo a segno un parziale di 12 punti a 4 si portava sul 4 a 5 e servizio a disposizione.

Proprio sul 5 a 4 la Trevisan dopo aver mancato una palla set e annullato una palla game alla Bertens, al secondo set point utile e dopo aver giocato un punto perfetto dove chiudeva il punto con una bella volèe vincente, conquistava in questo modo il parziale per 6 a 4.

Secondo set: L’azzurra avanti per 3 a 0, break al secondo gioco, subiva il contobreak nel quinto break con l’olandese che impattava sul 3 pari.

La Trevisan poi con dei grandi colpi soprattutto di diritto si portava sul 5 a 3, ma quando ha servito per il match proprio sul 5 a 3 cedeva il turno di battuta a 30.

Sul 5 a 4 però la giocatrice toscana si portava sullo 0-40 e tre match point.

I primi due venivano annullati dalla Bertens, ma al terzo e dopo un pallonetto capolavoro dell’italiana, Martina conquistava il punto, il break e la partita per 6 a 4.

Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00

1INC. Martina Trevisan vs Kiki Bertens



GS Roland Garros Martina Trevisan Martina Trevisan 6 6 Kiki Bertens [5] Kiki Bertens [5] 4 4 Vincitore: Martina Trevisan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Kiki Bertens 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-4 → 6-4 Martina Trevisan 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-3 → 5-4 Kiki Bertens 0-15 0-30 0-40 4-3 → 5-3 Martina Trevisan 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Kiki Bertens 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Martina Trevisan 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 3-1 → 3-2 Kiki Bertens 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 3-0 → 3-1 Martina Trevisan 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Kiki Bertens 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Martina Trevisan 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Kiki Bertens 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-4 → 6-4 Martina Trevisan 0-15 0-30 0-40 5-3 → 5-4 Kiki Bertens 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 Martina Trevisan 0-15 0-30 15-30 15-40 5-1 → 5-2 Kiki Bertens 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-1 → 5-1 Martina Trevisan 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 Kiki Bertens 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 Martina Trevisan 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Kiki Bertens 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Martina Trevisan 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Trevisan Martina – Bertens Kiki

159. Singles ranking 8.

3. 11. 1993 Birthdate 10. 12. 1991

160 cm Height 182 cm

– Weight 69 kg

left Plays right

In caso di vittoria sfiderà ai Quarti di Finale

Simona Halep vs Iga Swiatek



GS Roland Garros Simona Halep [1] Simona Halep [1] 1 2 Iga Swiatek Iga Swiatek 6 6 Vincitore: Iga Swiatek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 2-6 Simona Halep 15-0 40-0 40-15 40-30 30-0 40-40 A-40 40-40 1-5 → 2-5 Iga Swiatek 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 1-5 Simona Halep 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 1-3 → 1-4 Iga Swiatek 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Simona Halep 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 0-2 → 1-2 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Simona Halep 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Iga Swiatek 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-5 → 1-6 Simona Halep 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-4 → 1-5 Iga Swiatek 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Simona Halep 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 1-3 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Simona Halep 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Halep Simona – Swiatek Iga

2. Singles ranking 54.

27. 9. 1991 Birthdate 31. 5. 2001

168 cm Height 176 cm

60 kg Weight 65 kg

right Plays right