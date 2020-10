Roland Garros: Matteo Berrettini cede in tre set alla potenza di Daniel Altmaier, prestazione sotto tono per l’azzurro

Splende finalmente un po’ di sole su Parigi, ma in campo è “notte fonda” per Matteo Berrettini. L’azzurro gioca un match decisamente sotto tono, perdendo in tre set contro il tedesco Daniel Altmaier. Che il match fosse pericoloso lo si sapeva fin dalla vigilia: Altmaier è in grandissima forma ed ascesa, e queste condizioni “pesanti” esaltano la sua spinta ed il suo tennis molto energetico. Ma ci si aspettava una prestazione migliore da parte dell’azzurro, che purtroppo “spreca” una grande occasione per accedere agli ottavi di Roland Garros.

La foto del match è assai chiara: Altmaier ha vinto con merito perché ha giocato complessivamente meglio. Il tedesco è stato bravo a prendere il comando delle operazioni e mantenerlo per la stragrande maggioranza dell’incontro. Ha servizio bene, risposto lungo e preciso, mettendo a nudo una discreta lentezza dell’azzurro oggi. Ha spinto a tutta dal primo all’ultimo 15, un vero “martello” Altmaier, uno con la dinamite nel braccio e con un rovescio offensivo che ricorda quello di Wawrinka per potenza e precisione. I suoi limiti sono nella difesa e quando deve affrontare palle complesse, cariche di molto spin o con tagli che lo costringono ad abbassarsi e sposarsi dentro al campo; purtroppo Berrettini c’è riuscito poche volte, finendo per accettare i ritmi del rivale e sovrastandolo con la sua spinta in poche occasioni.

Berrettini molto male alla risposta: corto, poco continuo, non ha quasi mai messo sotto pressione Altmaier, ed è stato più lento con le gambe rispetto alle sue migliori giornate. L’azzurro ha giocato un tennis “poco percentuale”, nei momenti decisivi è stato poco lucido, cercando soluzioni difficili (come le smorzate nel tiebreak) invece di mettere sotto pressione il rovescio del rivale, il colpo meno forte in difesa. Quando Berrettini ha spinto contro il rovescio, il tedesco ha giocato quasi esclusivamente cross; lì Matteo è stato poco pronto ad anticipare e spingere col lungo linea, è uno schema su cui avrebbe dovuto insistere di più, probabilmente non sentiva bene la palla o non ha creduto in quella soluzione.

Complessivamente troppi alti e bassi per Berrettini, e purtroppo i bassi sono arrivati nei momenti chiave, come quando ha servito per il secondo set. Lì poteva girare l’incontro a suo favore, mettendo finalmente pressione ad Altmaier. Matteo non è riuscito a far sentire la propria presenza in campo, soccombendo alla “vis pugnandi” del rivale, …fin troppo acceso nel grugnire a tanti decibel, e pure troppo in ritardo dopo aver colpito, attitudine questa non così splendida. Resta il rammarico per Matteo di un’occasione sprecata, o almeno di un match non giocato al meglio, e che poteva aprirgli la strada per gli ottavi.

Ecco la cronaca del match.

Daniel Altmaier inizia il match al servizio. Il tedesco è giocatore solido e in grande fiducia, con un tennis semplice ma concreto, che diventa pericoloso quando controlla lo scambio perché può chiudere il punto accelerando ma anche toccando la palla con smorzate o chiusure di volo. Ha un potenziale nettamente superiore alla sua attuale classifica. Con un rovescio lungo linea a una mano (bellissimo!) uscendo dal servizio, strappa il primo game. Parte male Berrettini al servizio: non ricava niente dalla prima, viene messo in difesa dal rivale e crolla 0-40. Il break arriva alla terza chance, Matteo corre in avanti ma sbaglia il tocco sulla demi volée. 2-0 Altmaier. Inizio in salita per l’azzurro. In 9 minuti, 3-0 Altmaier. Berrettini finalmente trova la prima di servizio ed entra in partita, 3-1. Nel quinto game Matteo inizia a caricare forte col diritto, ed il suo back di rovescio manda fuori giri la spinta di Altmaier. Da 30-0 a 30-40, chance del contro break. Una palla mal centrata aiuta Daniel. Si salva il tedesco, portandosi avanti 4-1. Il set segue i turni di servizio, fino all’ottavo game. Matteo sbaglia un tocco banale sotto rete, concede il set point a Altmaier; quindi colpisce male col diritto da fondo campo, la palla vola via. 6-2 Altmaier, un set ben giocato dal tedesco e decisamente male dall’azzurro, apparso lento negli spostamenti, poco incisivo al servizio e troppo carente in risposta.

Secondo set, Altmaier alla battuta. Matteo gioca finalmente un turno di risposta aggressivo, “da Berrettini doc”, e Daniel combina anche un paio di disastri, toccando male la palla sotto rete. 0-40! Matteo converte la seconda chance, dominando uno scambio sulla diagonale di rovescio. BREAK Berrettini, che consolida il vantaggio con un bel turno di servizio. Il diritto di Berrettini all’uscita dalla battuta adesso è potente e preciso, comanda con lo schema servizio carico ad uscire più diritto potente inside out, una tattica che frutta importanti dividendi. Altmaier però non cede, spinge e resta in scia, attaccando con coraggio. L’azzurro – a fatica – tiene un importante turno di servizio, portandosi avanti 3-1. C’è lotta, Berrettini è un break avanti ma non riesce a staccare in modo deciso Altmaier perché alla risposta ancora non è continuo, alterna soluzioni aggressive a momenti più passivi. Tutto nasce da una mobilità non al top coi piedi, spesso colpisce “solo di braccio”, senza cercare la distanza ideale con piccoli step di avvicinamento e aggiustamento. Però al servizio ora il suo tennis funziona, resta al comando Berrettini sul 4-2. Settimo gioco, l’azzurro trova un paio di diritti cross micidiali, uno in scambio che “travolge” Altmaier, e una risposta, che gli vale il 30-40 e palla del doppio break. Il tedesco la cancella con un Ace, il secondo del match, mentre scatta l’ora di gioco. Si cambia campo sul 4-3 Berrettini, bravo a giocare un turno di servizio perfetto e salire 5-3, ad un passo dal secondo parziale. Serve sul 5-4 l’azzurro per chiudere il set, e si imballa letteralmente! Con un paio di erroracci in spinta, crolla 15-40… La prima non va, e il suo diritto in scambio è chiamato OUT! Scende il giudice di sedia, la palla ha sfiorato la riga. Altmaier trasforma la seconda palla break, con un passante di diritto in corsa che punisce un attacco troppo corto dell’azzurro. 5 pari, tutto da rifare. Di fatto non risponde Matteo, Altmaier si porta in vantaggio 6-5, brutto passaggio a vuoto per Berrettini. Qualcosa non va, serve malissimo (doppio fallo!) e lo score è impietoso: 0-30, il tedesco a due punti dal secondo set. Ha coraggio Matteo, trova una smorzata perfetta, a tutto rischio, e corre a rete e chiudere di volo sfidando il passante del rivale. Con le unghie resta aggrappato ad un set che pareva scivolato via. 6 pari, Tiebreak. Altmaier regala il primo punto, rovescio in rete; ma nel secondo punto sprinta velocissimo sulla smorzata, passando Matteo. Si gira sul 4-2 Altmaier, bravo il tedesco a rispondere profondo e correre a rete, toccando di volo. Un gran passante col rovescio porta Berrettini sul 4-5 e servizio. Purtroppo tocca male sotto rete, cercando una smorzata che muore in rete. 6-4, due set point Altmaier. Servizio esterno preciso, Matteo non risponde in campo 7-5 Altmaier, un set che Berrettini ha sprecato con game molto negativo sul 5-4. Sotto di due set, ora si fa durissima per l’azzurro.

Terzo set, stavolta è Berrettini che inizia al servizio. Avanti 1-0, si procura un’immediata palla break, ma impatta male la risposta. Proprio la risposta è il colpo più carente nel tennis dell’azzurro oggi, insieme alla scarsa intensità generale. Nel quarto game Altmaier finalmente concede qualcosa: sbaglia un tentativo di smorzata più doppio fallo. 15-40, altre due chance per l’allungo per Matteo. Ma l’azzurro risponde male, non si scambia nemmeno. Nel quinto game, Berrettini crolla al servizio. Perde il game a zero, con una volée lunga dopo aver regalato due diritti. Altmaier vola 3-2 e servizio, il match è ormai totalmente compromesso. Il set segue i turni di servizio senza grandi sussulti, chiude 6-4 il tedesco, che nel tabellone principale non ha ancora perso un set (ne ha ceduto uno nelle qualificazioni).

Marco Mazzoni

Daniel Altmaier vs Matteo Berrettini



GS Roland Garros Daniel Altmaier Daniel Altmaier 6 7 6 Matteo Berrettini [7] Matteo Berrettini [7] 2 6 4 Vincitore: Daniel Altmaier Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Daniel Altmaier 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Matteo Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Daniel Altmaier 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Matteo Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Daniel Altmaier 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Matteo Berrettini 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 Daniel Altmaier 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Matteo Berrettini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 1-1 → 1-2 Daniel Altmaier 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Matteo Berrettini 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 5*-3 5-4* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 Matteo Berrettini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Daniel Altmaier 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Matteo Berrettini 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 5-5 Daniel Altmaier 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Matteo Berrettini 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Daniel Altmaier 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Matteo Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 Daniel Altmaier 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Matteo Berrettini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Daniel Altmaier 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 Matteo Berrettini 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Daniel Altmaier 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Matteo Berrettini 40-40 40-A 40-40 5-2 → 6-2

Altmaier Daniel – Berrettini Matteo 0-0

186. Singles ranking 8.

12. 9. 1998 Birthdate 12. 4. 1996

191 cm Height 196 cm

88 kg Weight 95 kg

right Plays right