Challenger Biella: I risultati completi dei Quarti di Finale e Semifinali. Matteo Viola si ferma ai quarti (Video)

Challenger Biella CH | Terra | e44.820 – Quarti di Finale e Semifinali

Campo Centrale – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Denis Istomin vs [2] Christopher O’Connell



CH Biella Denis Istomin Denis Istomin 3 3 Christopher O'Connell [2] Christopher O'Connell [2] 6 6 Vincitore: C. O'CONNELL Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 D. Istomin 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 3-5 → 3-6 C. O'Connell 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 3-4 → 3-5 D. Istomin 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 C. O'Connell 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-3 → 2-4 D. Istomin 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 C. O'Connell 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 D. Istomin 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 C. O'Connell 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 0-2 D. Istomin 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 C. O'Connell 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 D. Istomin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 C. O'Connell 15-0 15-15 15-30 df 15-40 1-5 → 2-5 D. Istomin 0-15 15-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 C. O'Connell 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 D. Istomin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 C. O'Connell 15-0 30-0 1-1 → 1-2 D. Istomin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 C. O'Connell 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2. [3] N.Sriram Balaji / Luca Margaroli vs Lloyd Glasspool / Alex Lawson



CH Biella N.Sriram Balaji / Luca Margaroli [3] N.Sriram Balaji / Luca Margaroli [3] 5 5 Lloyd Glasspool / Alex Lawson Lloyd Glasspool / Alex Lawson 7 7 Vincitori: GLASSPOOL / LAWSON Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 N. Balaji / Margaroli 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 5-6 → 5-7 L. Glasspool / Lawson 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 5-5 → 5-6 N. Balaji / Margaroli 15-0 30-0 ace 40-0 4-5 → 5-5 L. Glasspool / Lawson 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 N. Balaji / Margaroli 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 3-4 → 4-4 L. Glasspool / Lawson 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 3-4 N. Balaji / Margaroli 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 3-3 L. Glasspool / Lawson 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 N. Balaji / Margaroli 15-0 ace 30-0 40-0 2-1 → 3-1 L. Glasspool / Lawson 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 N. Balaji / Margaroli 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-0 → 2-0 L. Glasspool / Lawson 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 N. Balaji / Margaroli 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-6 → 5-7 L. Glasspool / Lawson 15-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 N. Balaji / Margaroli 15-0 30-0 30-15 40-30 4-5 → 5-5 L. Glasspool / Lawson 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 4-4 → 4-5 N. Balaji / Margaroli 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 L. Glasspool / Lawson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 N. Balaji / Margaroli 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 L. Glasspool / Lawson 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 N. Balaji / Margaroli 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 L. Glasspool / Lawson 15-0 30-0 40-15 1-1 → 1-2 N. Balaji / Margaroli 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 L. Glasspool / Lawson 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 0-1

3. Blaz Rola OR Matteo Viola vs [PR] Blaz Kavcic OR Maxime Cressy



Il match deve ancora iniziare

4. [WC] Bjorn Fratangelo / Andrew Harris OR Harri Heliovaara / Szymon Walkow vs [3] N.Sriram Balaji / Luca Margaroli OR Lloyd Glasspool / Alex Lawson



CH Biella Harri Heliovaara / Szymon Walkow Harri Heliovaara / Szymon Walkow 0 0 Lloyd Glasspool / Alex Lawson • Lloyd Glasspool / Alex Lawson 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 L. Glasspool / Lawson 0-0





Campo 3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Blaz Rola vs Matteo Viola



CH Biella Blaz Rola Blaz Rola 6 7 Matteo Viola Matteo Viola 2 5 Vincitore: B. ROLA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 M. Viola 0-15 0-30 0-40 6-5 → 7-5 B. Rola 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 M. Viola 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 B. Rola 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 M. Viola 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 3-4 → 4-4 B. Rola 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 M. Viola 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 B. Rola 15-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 M. Viola 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-1 → 2-2 B. Rola 15-0 ace 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Viola 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 B. Rola 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 M. Viola 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 5-2 → 6-2 B. Rola 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 M. Viola 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 B. Rola 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 M. Viola 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 B. Rola 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 M. Viola 0-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 B. Rola 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

2. [WC] Bjorn Fratangelo / Andrew Harris vs Harri Heliovaara / Szymon Walkow



CH Biella Bjorn Fratangelo / Andrew Harris Bjorn Fratangelo / Andrew Harris 3 5 Harri Heliovaara / Szymon Walkow Harri Heliovaara / Szymon Walkow 6 7 Vincitori: HELIOVAARA / WALKOW Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 H. Heliovaara / Walkow 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 B. Fratangelo / Harris 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 5-6 H. Heliovaara / Walkow 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 5-4 → 5-5 B. Fratangelo / Harris 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 H. Heliovaara / Walkow 15-0 ace 30-0 40-0 4-3 → 4-4 B. Fratangelo / Harris 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 H. Heliovaara / Walkow 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-3 → 3-3 B. Fratangelo / Harris 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 df 2-2 → 2-3 H. Heliovaara / Walkow 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 B. Fratangelo / Harris 15-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 H. Heliovaara / Walkow 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 B. Fratangelo / Harris 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 H. Heliovaara / Walkow 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 B. Fratangelo / Harris 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 H. Heliovaara / Walkow 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-5 → 2-5 B. Fratangelo / Harris 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-4 → 1-5 H. Heliovaara / Walkow 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 B. Fratangelo / Harris 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-3 → 1-3 H. Heliovaara / Walkow 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-2 → 0-3 B. Fratangelo / Harris 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 H. Heliovaara / Walkow 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

3. Filip Horansky OR [4] Facundo Bagnis vs Denis Istomin OR [2] Christopher O’Connell



CH Biella Facundo Bagnis [4] Facundo Bagnis [4] 0 0 Christopher O'Connell [2] • Christopher O'Connell [2] 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 C. O'Connell 0-0





Campo 4 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Filip Horansky vs [4] Facundo Bagnis



CH Biella Filip Horansky Filip Horansky 5 1 Facundo Bagnis [4] Facundo Bagnis [4] 7 6 Vincitore: F. BAGNIS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 F. Bagnis 15-0 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 F. Horansky 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 F. Bagnis 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 40-A 0-4 → 1-4 F. Horansky 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 40-A 0-3 → 0-4 F. Bagnis 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 F. Horansky 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 F. Bagnis 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 F. Horansky 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 5-6 → 5-7 F. Bagnis 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 5-6 F. Horansky 15-0 ace 15-15 df 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A df 5-4 → 5-5 F. Bagnis 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 F. Horansky 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 5-3 F. Bagnis 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 F. Horansky 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 F. Bagnis 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 F. Horansky 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 F. Bagnis 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-1 → 1-2 F. Horansky 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 F. Bagnis 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 0-1





Campo 0 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [PR] Blaz Kavcic vs Maxime Cressy