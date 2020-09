Roland Garros: Il programma completo di Giovedì 01 Ottobre. In campo Matteo Berrettini e Jasmine Paolini

Court Philippe-Chatrier – Ore: 11:00

Jelena Ostapenko vs Karolina Pliskova

Ana Bogdan vs Sofia Kenin

Novak Djokovic vs Ricardas Berankis

Pablo Cuevas vs Stefanos Tsitsipas

Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00

Denis Shapovalov vs Roberto Carballes baena

Kristyna Pliskova vs Garbiñe Muguruza

Lloyd Harris vs Matteo Berrettini

Elena Rybakina vs Fiona Ferro

Court Simonne-Mathieu – Ore: 11:00

Petra Kvitova vs Jasmine Paolini

Andrej Martin vs Grigor Dimitrov

Alizé Cornet vs Shuai Zhang

Alejandro Davidovich fokina vs Andrey Rublev

Court 14 – Ore: 11:00

Jiri Vesely vs Karen Khachanov

Kaja Juvan vs Clara Burel

Roberto Bautista agut vs Attila Balazs

Yulia Putintseva / Anna Kalinskaya vs Kristina Mladenovic / Timea Babos

Court 7 – Ore: 11:00

Clara Tauson vs Danielle Collins

Aryna Sabalenka vs Daria Kasatkina

Guido Pella vs Pablo Carreno busta

Denis Shapovalov / Rohan Bopanna vs Jack Sock / Vasek Pospisil

Court 2 – Ore: 11:00

Renata Voracova / Bernarda Pera vs Ena Shibahara / Shuko Aoyama

Michael Venus / John Peers vs Casper Ruud / Miomir Kecmanovic

Selena Janicijevic / Aubane Droguet vs Catherine Mcnally / Cori Gauff

Court 3 – Ore: 11:00

Barbora Strycova / Su-Wei Hsieh vs Astra Sharma / Maria Sanchez

Katarina Zavatska / Anna Karolina Schmiedlova vs Giuliana Olmos / Kaitlyn Christian

Aliaksandra Sasnovich / Marta Kostyuk vs Andreja Klepac / Lucie Hradecka

Storm Sanders / Ellen Perez vs Desirae Krawczyk / Alexa Guarachi

Court 4 – Ore: 11:00

Marcos Giron vs Thiago Monteiro

Andreas Mies / Kevin Krawietz vs Diego Schwartzman / Federico Coria

Patricia Maria Tig vs Christina Mchale

Yanina Wickmayer / Andrea Petkovic vs Shelby Rogers / Cornelia Lister

Court 5 – Ore: 11:00

Luisa Stefani / Hayley Carter vs Ulrikke Eikeri / Aliona Bolsova

Polona Hercog vs Leylah Fernandez

Irina Bara vs Alison Van uytvanck

Benoit Paire / Adrian Mannarino vs Antoine Hoang / Benjamin Bonzi

Tommy Paul vs Nicholas Monroe

Court 9 – Ore: 11:00

Cristian Garin vs Marc Polmans

Nao Hibino vs Ons Jabeur

Dusan Lajovic vs Kevin Anderson

Bibiane Schoofs / Lesley Pattinama kerkhove vs Sabrina Santamaria / Lauren Davis

Court 10 – Ore: 11:00

Katarina Srebotnik / Anna-Lena Friedsam vs Caroline Dolehide / Jennifer Brady

Oksana Kalashnikova / Ekaterina Alexandrova vs Elixane Lechemia / Elsa Jacquemot

Nikola Milojevic vs Aljaz Bedene

Aryna Sabalenka / Elise Mertens vs Raluca Olaru / Irina-Camelia Begu

Court 11 – Ore: 11:00

Anastasia Pavlyuchenkova / Kirsten Flipkens vs Sharon Fichman / Kateryna Bondarenko

Iga Swiatek / Nicole Melichar vs Danka Kovinic / Xenia Knoll

Daniel Elahi Galan vs Tennys Sandgren

Jessika Ponchet / Clara Burel vs Katerina Siniakova / Barbora Krejcikova

Maximo Gonzalez / Simone Bolelli vs Edouard Roger-vasselin / Jurgen Melzer

Court 12 – Ore: 11:00

Marton Fucsovics vs Albert Ramos-vinolas

Sloane Stephens vs Paula Badosa

Petra Martic vs Veronika Kudermetova

Horacio Zeballos vs Marcel Granollers

Neal Skupski vs Jamie Murray

Court 13 – Ore: 11:00

Chloé Paquet / Tessah Andrianjafitrimo vs Tamara Zidansek / Miyu Kato

Jan-Lennard Struff vs Daniel Altmaier

Laura Siegemund vs Julia Goerges

Horia Tecau / Jean-julien Rojer vs Pedro Martinez / Cristian Garin