Roland Garros: Lorenzo Sonego per la prima volta in carriera al terzo turno in un torneo dello Slam

Prima volta in carriera al terzo turno di uno Slam per Lorenzo Sonego.

L’azzurro ha sconfitto per 76(8) 61 75, in 2 ore e 24 minuti, il kazako Alexander Bublik, n.49 ATP nel secondo turno del Roland Garros.

Venerdì Sonego sfiderà al terzo turno lo statunitense Taylor Fritz, n.30 del ranking e 27 del seeding.

Primo Set: L’azzurro mancava una palla break in apertura e poi il kazako ne annullava cinque nel decimo game che poi erano altrettanti set-point (di cui tre consecutivi).

Nel tiebreak Sonego annullava tre palle set (una anche sul servizio di Bublik), prima di riuscire ad aggiudicarsi il parziale per 10 punti a 8, all’ottavo set point utile.

Secondo set: Sonego brekava Bublik nel primo, nel terzo e al settimo gioco conquistando agevolmente la frazione per 6 a 1.

Terzo set: Lorenzo tornava ad offrire palle-break (due) ma le annullava: in compenso era lui a strappare nuovamente il servizio al kazako nel quarto gioco salendo 4-1 e poi 5-2. Bublik annulla un match-point nell’ottavo game, riapriva il discorso brekkando l’azzurro e rientrava in partita (5-5).

Però Sonego era bravo a reagire ed ha piazzare un nuovo break nel 12 esimo gioco vincendo la partita per 7 a 5.