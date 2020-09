Roland Garros: Sara Errani troppo nervosa manca un match point e perde per 9-7 al terzo set contro Kiki Bertens che lascia il campo su una sedia a rotelle

Amara sconfitta per Sara Errani nel secondo turno del Roland Garros.

L’azzurra, n.150 WTA, promossa dalle qualificazioni, è stata sconfitta dall’olandese Kiki Bertens, n.8 del ranking e 5 del seeding, semifinalista nello Slam francese nel 2016, con il risultato di 76 (5) 9-7 dopo 3 ore e 11 minuti di partita.

Da segnalare che la Errani nel corso del terzo set ha mancato una palla match e la Bertens ha sofferto di crampi per buona parte della terza frazione.

Molto nervosa Sara per il tutto il terzo set e alla fine della partita si è allontanata dal campo gridando una parolaccia e non ha nemmeno salutato l’olandese.

La Bertens, invece, in lacrime ha gioito per la vittoria che ormai non sperava più potesse esserci ed ha abbandonato il campo su una sedia a rotelle

Ricordiamo che la Errani nel primo set ha mancato un vantaggio di 5 a 2, con due break, prima di perdere la frazione al tiebreak per 7 punti a 5.

Nel terzo set, invece, Sara che quest’oggi al servizio è stata imbarazzante (spesso ha colpito la palla da sotto ed è stata anche richiamata dal Giudice di Sedia per i continuii lanci di palla sbagliati), ha mancato una palla match sul 6 a 5, 40-30 ed era alla battuta.

La Bertens ha annullato il match point con un bel vincente di diritto e seppur in preda ai crampi alla fine è riuscita a vincere la partita per 9 a 7, brekkando Sara nel 16 esimo gioco e chiudendo la partita con una bella veronica di rovescio.