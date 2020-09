Serena Williams si ritira da Roland Garros

SERENA NON GIOCA IL SECONDO TURNO

E’ appena arrivata la notizia del ritiro di Serena Williams da Roland Garros. La 39enne campionessa americana ha accusato un problema al tendine d’achille. Serena avrebbe dovuto affrontare Tsvetana Pironkova nel suo match di secondo turno.

Ecco le parole della ex n.1: “Credo di aver bisogno di quattro o sei settimane, o almeno due settimane di riposo assoluto e dopo mi è stato detto che potrò fare un piccolo allenamento. Non so se potrò tornare a giocare un altro torneo quest’anno”.

La sua caccia all’agognato record di titoli Slam è pertanto rimandata al 2021.