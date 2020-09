Zverev va controcorrente: “Le palle a Parigi? Meglio delle precedenti”

Mentre il tempo su Parigi continua a fare i capricci, non si placa il dibattito sulle nuove palle a Roland Garros. Dopo molti pareri negativi sulla nuovissima palla Wilson, arrivano anche dei pareri opposti. John Isner è stato il primo a non disprezzare le nuove palle: “Si, sono pesanti, ma ti danno un po’ di tempo in più per giocare. Alla fine, io amo spingere e non sono veloce in campo, quindi non vanno così male per il mio tennis”.

A rincarare la dose, ecco Sasha Zverev, che è stato a dir poco netto: “Le palle di questa edizione sono molto migliori di quelle dell’anno scorso. La Babolat è stata la peggiore palla di tutti i tempi”. Giudizio a dir poco tranciante quello del tedesco…. Zverev ha inoltre parlato del suo 2020, ricordando i suoi ottimi risultati negli Slam finora conclusi: “Quest’anno sono il terzo miglior giocatore al mondo come rendimento nei tornei dello Slam, dietro Djokovic e Thiem. Adesso il mio obiettivo è vincerne uno, e poi altri. A New York sono arrivato a soli due punti dal farcela. Questo mi ha provocato un’enorme frustrazione, ma allo stesso tempo mi ha mostrato quanto sia vicino al successo. E’ come se fossi arrivato a mettere una mano sul trofeo… la sconfitta è stata durissima, ma adesso sono completamente consapevole di potercela fare. Vedremo che succederà qua a Parigi, anche se tutti noi sappiamo che questo non è lo Slam più facile per me, per le condizioni e per la scarsa preparazione sul rosso”.

Ecco come Zverev sta affrontando le condizioni particolari del torneo: “Incordo le racchette tre chili meno del mio solito, che è davvero tanto. Sono aggiustamenti necessari, nessun tennista in gara si sente a suo agio con questo clima, sappiamo che il torneo si doveva tenere tra maggio e giugno, resta il momento ideale per giocare qua. Ma non ci dobbiamo dimenticare che Roland Garros ha fatto l’impossibile perché il torneo si potesse svolgere, quindi noi dobbiamo ringraziare ed essere felici di trovarci qua a giocare. Altri tornei, come Wimbledon, sono saltati per colpa della pandemia, dobbiamo quindi dare credito a US Open e Roland Garros per aver fatto di tutto per esser disputati. Sarà scomodo giocare col freddo, ma è quel che dobbiamo fare quest’anno”.

Marco Mazzoni