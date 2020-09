ATP Amburgo: Andrey Rublev vince il primo titolo ATP 500 in carriera. Sconfitto Tsitsipas dopo aver rimontato nel terzo set uno svantaggio di 3 a 5 (Video)

Andrey Rublev, numero 14 del ranking mondiale, ha vinto questa domenica il primo titolo ATP 500 in carriera – il più importante da professionista, conquistando il torneo di Amburgo e vendicando la sconfitta subita nella finale della scorsa stagione.

Il 22enne tennista russo ha sconfitto in finale il greco Stefanos Tsitsipas, sesto nella classifica ATP, per 6-4, 3-6 7-5, dopo aver rimontato uno svantaggio di 3-5 nel terzo e decisivo set.

Il greco ha servito per il match, ma ha tremato ed il russo ha mostrato ancora una volta una notevole capacità e sangue freddo per vincere uno degli incontri più importanti della sua carriera da professionista.

ATP 500 Amburgo | Terra | e1.729.095 – Finali

ATP Hamburg Andrey Rublev [5] Andrey Rublev [5] 6 3 7 Stefanos Tsitsipas [2] Stefanos Tsitsipas [2] 4 6 5 Vincitore: A. RUBLEV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 S. Tsitsipas 15-0 15-15 15-30 15-40 6-5 → 7-5 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 S. Tsitsipas 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 5-5 A. Rublev 30-0 ace 30-15 40-15 ace 3-5 → 4-5 S. Tsitsipas 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 A. Rublev 30-0 40-0 ace 2-4 → 3-4 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 2-4 A. Rublev 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 2-3 S. Tsitsipas 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 2-2 A. Rublev 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 3-6 A. Rublev 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 S. Tsitsipas 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 ace 2-4 → 2-5 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-3 → 1-4 A. Rublev 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 S. Tsitsipas 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 6-4 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-15 5-3 → 5-4 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A A-40 4-2 → 4-3 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 S. Tsitsipas 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 A. Rublev 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 S. Tsitsipas 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 1-1 → 2-1 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 S. Tsitsipas 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

