Challenger Forlì: Avanza Salvatore Caruso

Salvatore Caruso approda al secondo turno degli Internazionali di Tennis Città di Forlì “Memorial Piero Contavalli”. Il numero 84 del mondo si è imposto sullo spagnolo Nikolas Sanchez Izquierdo con il punteggio di 7-6(6) 7-6(7) in 2 ore e 50 minuti di gioco. Mercoledì 23 settembre programma entusiasmante al Challenger organizzato da MEF Tennis Events: in campo Lorenzo Musetti contro Frances Tiafoe non prima delle 11.00. A seguire Andreas Seppi sfida Thomaz Bellucci, poi di nuovo in campo Salvatore Caruso: di fronte Michael Vrbensky. Andranno in scena tutti gli ottavi di finale.

Gli ultimi risultati di martedì 22 settembre

Primo turno

Salvatore Caruso b. Nikolas Sanchez Izquierdo 7-6(6) 7-6(7)

Michael Vrbensky b. Tim Van Rijthoven 6-3 5-7 6-3