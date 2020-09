Masters 1000 Roma: Jannik Sinner avanti di un set e di un break subisce la reazione di Dimitrov che vince per 6-4 al terzo set

Jannik Sinner esce di scena agli ottavi di finale del torneo Masters 1000 di Roma.

Sinner si è arreso al bulgaro Grigor Dimitrov con il risultato di 46 64 64 dopo 2 ore e 24 minuti di partita.

Primo Set: Sinner piazzava il break, poi risultato decisivo nel primo gioco e dopo aver annullato tre palle break nel game successivo (dal 15-40), mancava due palle del doppio break sul 3 a 1.

L’azzurro poi sul 5 a 4, 0-30, conquistava 4 punti consecutivi, mettendo a segno tre buone prime (una anche sul set point), conquistando in questo modo la frazione per 6 a 4.

Secondo set: Jannik avanti per 1 a 0 e servizio a disposizione questa volta subiva l’immediato controbreak nel secondo gioco.

Sul 2 pari l’azzurro, dal 15-40, mancava due break point consecutivi ( Dritto in rete di Sinner sul 30-40 e Servizio, dritto e chiusura di Dimitrov con lo smash sul secondo break point dell’azzurro).

Sul 4 a 5 Jannik, dal 30-15 ed era alla battuta, un nastro sorprende l’azzurro, poi il bulgaro effettua un gran recupero di rovescio.

Sul 30-30 Sinner soffriva il back dell’avversario ed arrivava il set point, set chiuso con il bulgaro che faceva ancora male con il back di rovescio e l’azzurro sbagliava nuovamente di dritto cedendo il set per 6 a 4.

Terzo set: L’azzurro sotto per 2 a 5, recuperava il break nel nono game quando toglieva a 15 la battuta al tennista bulgaro, con Dimitrov che commetteva un errore gratuito sulla palla break dopo un bel vincente di diritto di Sinner sul 15-30.

Sul 4 a 5 e battuta a disposizione Jannik annullava, dal 15-40, 4 palle match e dopo aver mancato una palla per il 5 pari (passante di Grigor dopo che l’azzurro sbagliava la direzione del diritto), alla quinta capitolava.

Sinner facava tutto bene, poi sbagliava uno smash sotto rete: incontro chiuso dopo 2h e 24′ (54 minuti la durata del terzo parziale).