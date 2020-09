Masters 1000 Roma: Fabio Fognini cede in due set al transalpino Humbert (con il video della partita)

Fabio Fognini, alla 14esima partecipazione al Masters 1000 di Roma (miglior risultato i quarti nel 2018, stoppato da Nadal, poi vincitore del titolo) è stato sconfitto al secondo turno del torneo Masters 1000 di Roma.

Il ligure, n.13 ATP e settima testa di serie, è stato sconfitto dal francese Ugo Humbert, n.42 ATP con il risultato di 75 76 (4) dopo 1 ora e 59 minuti di partita.

Ricordiamo che il ligure è rientrato nel circuito la scorsa settimana a Kitzbuhel ed è ancora alla ricerca di una condizione accettabile dopo l’intervento subìto ad entrambe le caviglie a fine maggio.

Da segnalare che nel primo set i due giocatori fino al 3 pari non tenevano un solo turno di battuta.

Dal 3 pari i servizi venivano rispettati tranne che sul 5 a 6 quando Fabio cedeva malamente a 0 il turno di battuta cedendo la frazione per 7 a 5.

Nel secondo set Fabio sotto per 3 a 5, recuperava il break nel nono gioco impattando sul 5 pari.

L’azzurro sul 5 a 6 serviva molto bene, tenendo la battuta a 0. Ed era il tiebreak a decidere l’esito del parziale.

Subito mini-break per Fognini, 2-0. Tre punti consecutivi del transalpino. 2-3.

Terzo ace dell’azzurro. 4-3. Humbert vinceva entrambi i punti sul suo servizio e si portava sul 4 a 5 e poi piazzava due minibreak consecutivi vincendo la partita per 7 punti a 4.

