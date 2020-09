Dal Foro Italico: Matteo Berrettini “Meglio non aspettarsi troppo, di sicuro è un torneo che mi porterà tensione e stimoli di fare bene: un evento importante, per di più nella mia città”

Queste le dichiarazioni tramite il sito ufficiale degli Internazioli D’Italia rilasciate al Foro Italico.

Matteo Berrettini : “Devo dire che l’ho trovato Rafael Nadal come sempre molto presente e prestante in campo, con tanta energia, è stato davvero un buon set come qualità e quantità e le sensazioni sono positive. Ogni giorno mi sto sentendo sempre meglio, non era semplice la transizione da cemento a terra arrivando qui direttamente da New York, senza trascurare il jet lag”.

“Giocare a porte chiuse mi dispiace tanto, non sono le condizioni ideali, è molto frustrante per me che sono di Roma non poter nemmeno vedere la mia famiglia – sottolinea Matteo -. Bisogna solo cercare di adattarsi nella speranza di far passare prima possibile questo brutto periodo per poi tornare a competere con il pubblico il prossimo anno. Devo riconoscere che dal punto di vista sentimentale mi fa male vedere questi campi vuoti e non poter competere con il sostegno del mio pubblico, se ripenso ai match giocati in questo luogo speciale mi vengono i brividi. E’ una sensazione veramente strana, però quest’anno di normale non c’è stato niente, per cui se questa è una delle cose a cui dobbiamo rinunciare…”.

“Meglio non aspettarsi troppo, di sicuro è un torneo che mi porterà tensione e stimoli di fare bene: un evento importante, per di più nella mia città, quindi addosso mi sento già tanta adrenalina però è bello sentirla, mi mancava questo feeling. Mi riprometto di pensare a una partita alla volta e un punto alla volta, anche se non nascondo che il mio obiettivo è fare bene negli Slam e nei Masters 1000 e questo è appunto un torneo di quella categoria. Per cui intendo lottare punto su punto con l’intenzione di dare il massimo e andare più avanti possibile”.