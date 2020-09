Benoit Paire furibondo verso gli organizzatori del torneo di Roma: “Programmazione del…….”

Benoit Paire, giocatore francese positivo al coronavirus alla vigilia degli US Open e quindi isolato nella sua stanza per due settimane a New York, affronterà l’italiano Jannik Sinner nel primo turno dell’ATP Masters 1000 di Roma, e ha chiesto all’organizzazione di giocare solo martedì, per avere qualche giorno in più per allenarsi dopo tanto tempo di pausa forzata perchè costretto a restare nella sua stanza d’albergo.

Ma l’organizzazione non gli ha dato quel tempo. L’incontro di fronte a Jannik, è in programma già questo lunedì.

A Paire non è piaciuta la cosa. “PROGRAMMAZIONE DEL …!! Grazie @InteBNLdItalia. Ho appena fatto una richiesta di giocare martedì per avere un altro giorno di allenamento dopo quello che mi è successo a NEW YORK, ma siccome gioco con un italiano mi avete messo in campo lunedì” .