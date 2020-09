Combined Roma: I risultati completi del Day 2 Italiani Qualificazioni. Musetti, Zeppieri e Cecchinato al turno finale. Fuori Viola e Delai. Si ritira Marcora

Lampi tricolori nella seconda giornata di qualificazioni maschili degli Internazionali BNL d’Italia 2020.

Lorenzo Musetti, numero 258 della classifica Atp e in gara con una wild card, ha staccato il pass per il turno decisivo, superando 76(4) 63 in un’ora e 48 minuti l’esperto argentino Leonardo Mayer, attualmente n.120 nella classifica mondiale ma con un best ranking al n.21.

E’ al turno decisivo anche Giulio Zeppieri. Si ritira Roberto Marcora. Perdono Matteo Viola e Melania Delai.

Marco Cecchinato approda al turno finale delle quali.

Turno Decisivo Quali

Q3: (1)Tennys Sandgren (USA) vs (9)Joao Sousa (POR) [0-1]

Q3: Dominik Koepfer (GER) vs Mikhail Kukushkin (KAZ)

Q3: Jozef Kovalik (SVK) vs Marco Cecchinato (ITA) [3-1]

Q3: (WC)Lorenzo Musetti (ITA) vs Giulio Zeppieri (ITA)

Q3: Damir Dzumhur (BIH) vs Federico Coria (ARG)

Q3: Facundo Bagnis (ARG) vs (11)Mikael Ymer (SWE) [0-1]

Q3: Andrej Martin (SVK) vs Pedro Martinez Portero (ESP)

Q3: Alejandro Davidovich Fokina (ESP) vs (15)Corentin Moutet (FRA)

Masters 1000 Roma – Terra

2TQ Martinez – Viola (0-0) ore 14:00



ATP Rome Pedro Martinez Pedro Martinez 4 6 6 Matteo Viola Matteo Viola 6 2 4 Vincitore: P. MARTINEZ Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 P. Martinez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 5-4 → 6-4 M. Viola 15-0 30-0 ace 40-0 5-3 → 5-4 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 M. Viola 0-15 0-30 df 0-40 15-40 3-3 → 4-3 P. Martinez 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 M. Viola 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 M. Viola 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 P. Martinez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 M. Viola 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 P. Martinez 15-0 ace 30-0 40-0 ace 5-2 → 6-2 M. Viola 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-1 → 5-2 P. Martinez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-1 → 5-1 M. Viola 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 4-0 → 4-1 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 ace 3-0 → 4-0 M. Viola 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 P. Martinez 15-0 30-0 ace 40-0 1-0 → 2-0 M. Viola 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 P. Martinez 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 M. Viola 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 4-4 M. Viola 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 2-4 → 3-4 P. Martinez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 2-4 M. Viola 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 P. Martinez 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-3 → 1-3 M. Viola 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 P. Martinez 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 40-A df 40-40 40-A 0-1 → 0-2 M. Viola 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2TQ Marcora – Moutet (0-0) ore 13:00



ATP Rome Roberto Marcora • Roberto Marcora 0 7 3 1 Corentin Moutet [15] Corentin Moutet [15] 15 6 6 2 Vincitore: C. MOUTET per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 R. Marcora 0-15 1-2 C. Moutet 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 R. Marcora 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 C. Moutet 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 R. Marcora 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 3-5 → 3-6 C. Moutet 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 R. Marcora 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 40-A 3-3 → 3-4 C. Moutet 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 R. Marcora 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 3-1 → 3-2 C. Moutet 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 2-1 → 3-1 R. Marcora 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 C. Moutet 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 R. Marcora 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* 4*-1 5*-1 6-1* 6-2* 6-6 → 7-6 R. Marcora 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 C. Moutet 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 R. Marcora 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 C. Moutet 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 R. Marcora 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 3-4 → 4-4 C. Moutet 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 R. Marcora 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 C. Moutet 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 R. Marcora 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 R. Marcora 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 1-0 → 2-0 C. Moutet 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

2TQ Dellien – Zeppieri (0-0) 2 incontro dalle ore 10:00



ATP Rome Hugo Dellien Hugo Dellien 6 6 0 Giulio Zeppieri Giulio Zeppieri 7 3 6 Vincitore: G. ZEPPIERI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 0-6 H. Dellien 0-15 0-30 0-40 0-5 → 0-6 G. Zeppieri 15-0 ace 30-0 ace 30-15 30-30 df 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-4 → 0-5 H. Dellien 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-3 → 0-4 G. Zeppieri 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 0-2 → 0-3 H. Dellien 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 G. Zeppieri 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 H. Dellien 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 5-3 → 6-3 G. Zeppieri 0-15 0-30 df 0-40 15-40 4-3 → 5-3 H. Dellien 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 G. Zeppieri 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 H. Dellien 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 G. Zeppieri 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 H. Dellien 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 G. Zeppieri 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 1-0 → 1-1 H. Dellien 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 1*-5 2-5* 2-6* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6* 6*-7 7*-7 7-8* ace 6-6 → 6-7 H. Dellien 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-6 → 6-6 G. Zeppieri 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 5-6 H. Dellien 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 G. Zeppieri 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 H. Dellien 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 G. Zeppieri 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 H. Dellien 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 G. Zeppieri 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 H. Dellien 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 G. Zeppieri 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 H. Dellien 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 G. Zeppieri 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

2TQ Klahn – Cecchinato (0-0) 2 incontro dalle ore 14:00



ATP Rome Bradley Klahn Bradley Klahn 1 4 Marco Cecchinato Marco Cecchinato 6 6 Vincitore: M. CECCHINATO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 B. Klahn 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 4-5 M. Cecchinato 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 3-5 B. Klahn 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 2-4 B. Klahn 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 B. Klahn 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 M. Cecchinato 15-0 ace 30-0 40-0 1-0 → 1-1 B. Klahn 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 B. Klahn 0-15 0-30 0-40 df 1-4 → 1-5 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 B. Klahn 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 0-3 → 1-3 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 B. Klahn 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 M. Cecchinato 0-15 15-15 15-30 df 30-30 ace 40-30 0-0 → 0-1

2TQ Mayer – Musetti (0-0) 3 incontro dalle ore 10:00



ATP Rome Leonardo Mayer Leonardo Mayer 6 3 Lorenzo Musetti Lorenzo Musetti 7 6 Vincitore: L. MUSETTI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-5 → 3-6 L. Mayer 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 L. Mayer 15-0 30-0 40-0 ace 1-4 → 2-4 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 L. Mayer 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 0-2 → 0-3 L. Mayer 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 4*-4 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 L. Musetti 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 L. Mayer 15-0 ace 30-0 40-0 5-5 → 6-5 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 L. Mayer 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 L. Mayer 0-15 0-30 15-30 15-40 df 4-2 → 4-3 L. Musetti 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 L. Mayer 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 L. Mayer 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 1-0 → 1-1 L. Mayer 15-0 40-15 0-0 → 1-0

WTA Roma – Terra

TDQ Juvan – Delai (0-0) 3 incontro dalle ore 10:00