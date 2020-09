San Marino Junior Cup Under 14: le tedesche Lettieri – Van Riesen si aggiudicano il doppio femminile

Sono Isabella Lettieri e Anouk Van Riesen le prime vincitrici dell’edizione 2020 della San Marino Junior Cup, torneo Under 14 firmato Tennis Europe Junior Tour in svolgimento sui campi in terra rossa del Centro Tennis Cassa di Risparmio di Fonte dell’Ovo. La coppia tedesca si è aggiudicata il titolo di doppio femminile superando al termine di una finale durata oltre due ore la ceka Ellen Katzer e l’italiana Emma Scaldalai, battute in tre set (5-7 7-6 10-8).

Le quattro finaliste del doppio e prime quattro teste di serie del torneo sono state protagoniste anche delle semifinali del singolare femminile disputatesi oggi pomeriggio. Nella prima Isabella Liettieri ha superato 6-3 6-2 la ceka Ellen Katzer. Sarà una finale tutta tedesca dal momento che l’altro pass lo ha staccato Anouk Van Riesen, che ha superato con un doppio 6-4 Emma Scaldalai. La sfida per il titolo si giocherà domani alle 12:00.

Sempre oggi si sono disputati i quarti di finale del tabellone singolare maschile. Supera il turno il russo Filip Adveev, che ha eliminato 6-4 6-0 il belga Nicolas Dispas e domani affronterà l’estone Arseni Litovtsenko, oggi vincitore per 6-4 7-5 sul tedesco Tim Anakin Reith. Semafroro verde per il francese Adrien Ducruet, vincitore per 6-4 7-6 sul rumeno David Daraban, e per il britannico Oliver Bonding, che ha superato con un doppio 6-0 il secondo dei gemelli Reith, Tom Noha.

Le semifinali maschili si giocheranno domani mattina alle 10:00. Nel pomeriggio, alle 16:00, è invece prevista la finale del doppio.