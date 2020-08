WTA 125 Praga: I risultati completi di oggi del Primo Turno. Sara Errani dopo una durissima lotta accede al secondo turno. Sospese per oscurità Trevisan e Di Giuseppe

R2: (1)Monica Niculescu (ROU) vs Andrea Lazaro Garcia (ESP)

R2: Francesca Jones (GBR) vs (32)Rebecca Sramkova (SVK)

R2: Sabine Lisicki (GER) vs Stephanie Wagner (GER)

R2: Harmony Tan (FRA) vs Chihiro Muramatsu (JPN)

R2: Laura Ioana Andrei (ROU) vs (18)Kristina Kucova (SVK)

R2: (26)Mariam Bolkvadze (GEO) vs Maja Chwalinska (POL)

R2: Clara Tauson (DEN) vs (6)Sara Errani (ITA)

R2: (4)Leonie Kung (SUI) vs Ana Sofia Sanchez (MEX)

R2: Jessica Pieri (ITA) vs Dasha Lopatetskaya (UKR)

R2: (17)Mayar Sherif (EGY) vs Dalma Galfi (HUN) [1-0]

R2: Ivana Jorovic (SRB) vs (16)Elena Gabriela Ruse (ROU) [0-1]

R2: (10)Irina Maria Bara (ROU) vs Seone Mendez (AUS)

R2: Victoria Kan (RUS) vs Marie Benoit (BEL)

R2: (27)Cagla Buyukakcay (TUR) vs Gabriela Ce (BRA) [1-0]

R2: Tena Lukas (CRO) vs (8)Giulia Gatto Monticone (ITA) [0-2]

R2: Maryna Zanevska (UKR) vs (28)Isabella Shinikova (BUL)

R2: Maria Camila Osorio Serrano (COL) vs (12)Nadia Podoroska (ARG) [1-1]

R2: Lara Salden (BEL) vs Richel Hogenkamp (NED) [0-1]

R2: (30)Renata Zarazua (MEX) vs Reka Luca Jani (HUN)

R2: Miriam Kolodziejova (CZE) vs Yuki Naito (JPN) [1-0]

R2: (24)Anna Karolina Schmiedlova (SVK) vs Alexandra Cadantu (ROU) [0-1]

R2: Diana Marcinkevica (LAT) vs (11)Jaqueline Adina Cristian (ROU) [2-1]

R2: Anna Danilina (KAZ) vs Pemra Ozgen (TUR)

R2: Georgina Garcia Perez (ESP) vs (19)Olga Danilovic (SRB) [1-0]

R2: (29)Bibiane Schoofs (NED) vs Katharina Gerlach (GER)

R2: Daniela Seguel (CHI) vs (2)Elisabetta Cocciaretto (ITA)

WTA 125 Praga – 1° Turno – Terra

Sparta Centre Court – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Monica Niculescu vs Panna Udvardy



WTA Prague 125K Monica Niculescu [1] Monica Niculescu [1] 7 7 Panna Udvardy Panna Udvardy 6 6 Vincitore: M. NICULESCU Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* df 3*-0 3*-1 3-2* 4-2* 4*-3 4*-4 5-4* 6-4* 6-6 → 7-6 P. Udvardy 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 M. Niculescu 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 P. Udvardy 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 5-5 M. Niculescu 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 P. Udvardy 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 M. Niculescu 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-2 → 4-3 P. Udvardy 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 M. Niculescu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 3-1 → 4-1 P. Udvardy 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 M. Niculescu 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 2-1 P. Udvardy 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 M. Niculescu 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 7*-6 df 6-6 → 7-6 M. Niculescu 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 P. Udvardy 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 M. Niculescu 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 P. Udvardy 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 M. Niculescu 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 P. Udvardy 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 M. Niculescu 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 3-3 P. Udvardy 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 M. Niculescu 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 P. Udvardy 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 M. Niculescu 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 P. Udvardy 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

2. [30] Renata Zarazua vs Eugenie Bouchard



WTA Prague 125K Renata Zarazua [30] Renata Zarazua [30] 6 7 Eugenie Bouchard Eugenie Bouchard 0 6 Vincitore: R. ZARAZUA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 3-2* 3-3* 4*-3 4*-4 5-4* 5-5* 6*-5 6-6 → 7-6 E. Bouchard 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 6-5 → 6-6 R. Zarazua 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 E. Bouchard 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 R. Zarazua 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 E. Bouchard 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 R. Zarazua 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 E. Bouchard 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 R. Zarazua 0-15 df 0-30 0-40 df df 3-1 → 3-2 E. Bouchard 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 R. Zarazua 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 E. Bouchard 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 R. Zarazua 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 E. Bouchard 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 5-0 → 6-0 R. Zarazua 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-0 → 5-0 E. Bouchard 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 3-0 → 4-0 R. Zarazua 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 E. Bouchard 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 R. Zarazua 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

3. [WC] Linda Fruhvirtova vs Clara Tauson



WTA Prague 125K Linda Fruhvirtova Linda Fruhvirtova 3 2 Clara Tauson Clara Tauson 6 6 Vincitore: C. TAUSON Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 C. Tauson 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 L. Fruhvirtova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 C. Tauson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 L. Fruhvirtova 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 C. Tauson 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 L. Fruhvirtova 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 C. Tauson 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 L. Fruhvirtova 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 C. Tauson 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 L. Fruhvirtova 0-15 0-30 15-30 15-40 3-4 → 3-5 C. Tauson 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 L. Fruhvirtova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 C. Tauson 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 1-3 → 2-3 L. Fruhvirtova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 1-3 C. Tauson 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 L. Fruhvirtova 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 C. Tauson 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

4. Riya Bhatia vs [WC] Lucie Havlickova



WTA Prague 125K Riya Bhatia Riya Bhatia 0 0 Lucie Havlickova Lucie Havlickova 6 6 Vincitore: L. HAVLICKOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 L. Havlickova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 0-5 → 0-6 R. Bhatia 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-4 → 0-5 L. Havlickova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 0-4 R. Bhatia 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 0-2 → 0-3 L. Havlickova 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 R. Bhatia 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 L. Havlickova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-5 → 0-6 R. Bhatia 0-15 0-30 0-40 15-40 0-4 → 0-5 L. Havlickova 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-3 → 0-4 R. Bhatia 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 0-3 L. Havlickova 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 0-1 → 0-2 R. Bhatia 0-15 0-30 15-30 15-40 df 0-0 → 0-1

WTA Prague 125K Samantha Murray Sharan [23] Samantha Murray Sharan [23] 3 4 Sabine Lisicki Sabine Lisicki 6 6 Vincitore: S. LISICKI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 S. Lisicki 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 4-6 S. Murray Sharan 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 S. Lisicki 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A df 3-4 → 4-4 S. Murray Sharan 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 S. Lisicki 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 S. Murray Sharan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 S. Lisicki 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 S. Murray Sharan 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 2-1 S. Lisicki 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 S. Murray Sharan 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 S. Lisicki 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 3-5 → 3-6 S. Murray Sharan 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 S. Lisicki 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 2-4 → 2-5 S. Murray Sharan 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 2-3 → 2-4 S. Lisicki 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 S. Murray Sharan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 S. Lisicki 0-15 df 0-30 0-40 df 0-2 → 1-2 S. Murray Sharan 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 S. Lisicki 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

2. Reka-Luca Jani vs Urszula Radwanska



WTA Prague 125K Reka-Luca Jani Reka-Luca Jani 6 6 Urszula Radwanska Urszula Radwanska 1 1 Vincitore: R. JANI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 U. Radwanska 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-1 → 6-1 R. Jani 0-15 0-30 0-40 15-40 5-0 → 5-1 U. Radwanska 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A df 4-0 → 5-0 R. Jani 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-0 → 4-0 U. Radwanska 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-0 → 3-0 R. Jani 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 U. Radwanska 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 R. Jani 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 U. Radwanska 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 4-1 → 5-1 R. Jani 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 U. Radwanska 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-0 → 3-1 R. Jani 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 U. Radwanska 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 1-0 → 2-0 R. Jani 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 1-0

3. Paula Ormaechea vs [6] Sara Errani



WTA Prague 125K Paula Ormaechea Paula Ormaechea 6 5 6 Sara Errani [6] Sara Errani [6] 0 7 7 Vincitore: S. ERRANI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 3*-3 3-4* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 7-8* 6-6 → 6-7 P. Ormaechea 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 6-5 → 6-6 S. Errani 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 P. Ormaechea 0-15 0-30 15-30 15-40 5-4 → 5-5 S. Errani 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 5-4 P. Ormaechea 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 3-4 → 4-4 S. Errani 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 3-4 P. Ormaechea 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-3 → 2-4 S. Errani 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 P. Ormaechea 0-15 0-30 0-40 df 15-40 2-1 → 2-2 S. Errani 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 P. Ormaechea 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 S. Errani 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 P. Ormaechea 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-6 → 5-7 S. Errani 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 P. Ormaechea 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 S. Errani 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 P. Ormaechea 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 4-4 S. Errani 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 P. Ormaechea 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 S. Errani 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 2-3 P. Ormaechea 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 S. Errani 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-2 → 1-2 P. Ormaechea 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 0-1 → 0-2 S. Errani 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 P. Ormaechea 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 5-0 → 6-0 S. Errani 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 4-0 → 5-0 P. Ormaechea 15-0 30-0 40-0 ace 3-0 → 4-0 S. Errani 15-0 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 P. Ormaechea 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 S. Errani 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0

4. [9] Magdalena Frech vs Kyoka Okamura



WTA Prague 125K Magdalena Frech [9] Magdalena Frech [9] 0 3 1 Kyoka Okamura • Kyoka Okamura 0 6 1 Match sospeso - Oscurità Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 K. Okamura 1-1 M. Frech 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 K. Okamura 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Frech 0-15 0-30 15-30 15-40 3-5 → 3-6 K. Okamura 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-5 → 3-5 M. Frech 15-0 30-0 40-0 1-5 → 2-5 K. Okamura 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 M. Frech 0-15 0-30 0-40 df 1-3 → 1-4 K. Okamura 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 0-3 → 1-3 M. Frech 0-15 df 0-30 15-30 15-40 0-2 → 0-3 K. Okamura 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 M. Frech 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

WTA Prague 125K Mariam Bolkvadze [26] Mariam Bolkvadze [26] 2 6 6 Valeria Savinykh Valeria Savinykh 6 3 4 Vincitore: M. BOLKVADZE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 V. Savinykh 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 M. Bolkvadze 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 V. Savinykh 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 4-4 M. Bolkvadze 0-15 0-30 0-40 df 3-3 → 3-4 V. Savinykh 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 3-3 M. Bolkvadze 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 2-2 → 2-3 V. Savinykh 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 2-2 M. Bolkvadze 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 1-2 V. Savinykh 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 1-1 M. Bolkvadze 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 V. Savinykh 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 5-3 → 6-3 M. Bolkvadze 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A df df 5-2 → 5-3 V. Savinykh 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 5-2 M. Bolkvadze 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 30-40 df 4-1 → 4-2 V. Savinykh 0-15 0-30 15-30 15-40 3-1 → 4-1 M. Bolkvadze 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A df 40-40 40-A df 3-0 → 3-1 V. Savinykh 0-15 0-30 15-30 15-40 2-0 → 3-0 M. Bolkvadze 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 df A-40 1-0 → 2-0 V. Savinykh 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 M. Bolkvadze 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 df 2-5 → 2-6 V. Savinykh 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 1-5 → 2-5 M. Bolkvadze 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 V. Savinykh 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 1-4 M. Bolkvadze 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 V. Savinykh 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Bolkvadze 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 1-1 V. Savinykh 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0

2. Diana Marcinkevica vs Jovana Jovic



WTA Prague 125K Diana Marcinkevica Diana Marcinkevica 3 6 6 Jovana Jovic Jovana Jovic 6 3 4 Vincitore: D. MARCINKEVICA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 D. Marcinkevica 0-15 df 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 J. Jovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-4 → 5-4 D. Marcinkevica 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 4-4 J. Jovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 D. Marcinkevica 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 J. Jovic 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 D. Marcinkevica 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 J. Jovic 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-1 → 1-2 D. Marcinkevica 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 J. Jovic 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 D. Marcinkevica 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 J. Jovic 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 D. Marcinkevica 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-2 → 5-2 J. Jovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 D. Marcinkevica 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 J. Jovic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 D. Marcinkevica 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 J. Jovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 D. Marcinkevica 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Jovic 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 D. Marcinkevica 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 J. Jovic 0-15 0-30 15-30 15-40 df 2-4 → 3-4 D. Marcinkevica 15-0 30-0 40-0 ace 1-4 → 2-4 J. Jovic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-3 → 1-4 D. Marcinkevica 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 J. Jovic 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 D. Marcinkevica 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 J. Jovic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

3. [5] Lara Arruabarrena vs Valentyna Ivakhnenko



WTA Prague 125K Lara Arruabarrena [5] Lara Arruabarrena [5] 7 6 Valentyna Ivakhnenko Valentyna Ivakhnenko 5 1 Vincitore: L. ARRUABARRENA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 L. Arruabarrena 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-1 → 6-1 V. Ivakhnenko 0-15 0-30 0-40 15-40 4-1 → 5-1 L. Arruabarrena 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 V. Ivakhnenko 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 L. Arruabarrena 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 V. Ivakhnenko 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 L. Arruabarrena 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 V. Ivakhnenko 15-0 15-15 15-30 15-40 6-5 → 7-5 L. Arruabarrena 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 V. Ivakhnenko 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-5 → 5-5 L. Arruabarrena 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 V. Ivakhnenko 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 3-4 → 4-4 L. Arruabarrena 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 V. Ivakhnenko 0-15 15-15 15-30 15-40 1-4 → 2-4 L. Arruabarrena 0-15 15-15 30-15 40-15 0-4 → 1-4 V. Ivakhnenko 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 L. Arruabarrena 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 V. Ivakhnenko 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 L. Arruabarrena 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1

4. [13] Ankita Raina vs Marina Melnikova



WTA Prague 125K Ankita Raina [13] • Ankita Raina [13] 0 1 Marina Melnikova Marina Melnikova 0 5 Match sospeso - Oscurità Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Raina 1-5 M. Melnikova 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 1-4 → 1-5 A. Raina 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-3 → 1-4 M. Melnikova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 1-3 A. Raina 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 M. Melnikova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 0-1 → 1-1 A. Raina 0-15 0-30 0-40 df 0-0 → 0-1

WTA Prague 125K Anastasia Gasanova Anastasia Gasanova 4 3 Stephanie Wagner Stephanie Wagner 6 6 Vincitore: S. WAGNER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 S. Wagner 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 A. Gasanova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 3-4 → 3-5 S. Wagner 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 A. Gasanova 0-15 0-30 0-40 3-2 → 3-3 S. Wagner 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 A. Gasanova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 S. Wagner 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 A. Gasanova 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 S. Wagner 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Gasanova 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 4-5 → 4-6 S. Wagner 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A 3-5 → 4-5 A. Gasanova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 S. Wagner 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 A. Gasanova 0-15 0-30 0-40 3-2 → 3-3 S. Wagner 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 A. Gasanova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 2-1 → 2-2 S. Wagner 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 A. Gasanova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 S. Wagner 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1

2. Tessah Andrianjafitrimo vs [11] Jaqueline Cristian



WTA Prague 125K Tessah Andrianjafitrimo Tessah Andrianjafitrimo 2 2 Jaqueline Cristian [11] Jaqueline Cristian [11] 6 6 Vincitore: J. CRISTIAN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 J. Cristian 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 T. Andrianjafitrimo 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 J. Cristian 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 2-3 → 2-4 T. Andrianjafitrimo 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 J. Cristian 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 T. Andrianjafitrimo 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 J. Cristian 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 T. Andrianjafitrimo 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 J. Cristian 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 T. Andrianjafitrimo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-5 → 2-5 J. Cristian 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-4 → 1-5 T. Andrianjafitrimo 15-0 30-0 40-0 0-4 → 1-4 J. Cristian 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 T. Andrianjafitrimo 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 0-3 J. Cristian 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-1 → 0-2 T. Andrianjafitrimo 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1

3. Simona Waltert vs Mirjam Bjorklund



WTA Prague 125K Simona Waltert Simona Waltert 6 3 4 Mirjam Bjorklund Mirjam Bjorklund 3 6 6 Vincitore: M. BJORKLUND Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 M. Bjorklund 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 S. Waltert 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 M. Bjorklund 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-5 → 3-5 S. Waltert 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 2-4 → 2-5 M. Bjorklund 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-4 → 2-4 S. Waltert 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 1-3 → 1-4 M. Bjorklund 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-3 → 1-3 S. Waltert 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-2 → 0-3 M. Bjorklund 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 S. Waltert 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. Bjorklund 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 S. Waltert 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 3-4 → 3-5 M. Bjorklund 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 3-4 S. Waltert 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 2-3 → 2-4 M. Bjorklund 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 S. Waltert 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 M. Bjorklund 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 S. Waltert 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 M. Bjorklund 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 S. Waltert 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 M. Bjorklund 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 S. Waltert 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 M. Bjorklund 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 S. Waltert 15-0 30-0 ace 40-0 2-2 → 3-2 M. Bjorklund 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 S. Waltert 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 M. Bjorklund 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-0 → 1-1 S. Waltert 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

4. Daria Snigur vs Anna Bondar



WTA Prague 125K Daria Snigur Daria Snigur 2 2 Anna Bondar Anna Bondar 6 6 Vincitore: A. BONDAR Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 D. Snigur 0-15 0-30 15-30 15-40 2-5 → 2-6 A. Bondar 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 D. Snigur 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 A. Bondar 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 ace 2-2 → 2-3 D. Snigur 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 A. Bondar 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 D. Snigur 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 A. Bondar 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 D. Snigur 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-5 → 2-6 A. Bondar 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 D. Snigur 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 A. Bondar 0-15 0-30 0-40 1-3 → 2-3 D. Snigur 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 A. Bondar 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 D. Snigur 0-15 0-30 15-30 15-40 df 1-0 → 1-1 A. Bondar 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

WTA Prague 125K Leonie Kung [4] Leonie Kung [4] 6 6 Ivana Popovic Ivana Popovic 1 0 Vincitore: L. KUNG Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 I. Popovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A 5-0 → 6-0 L. Kung 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 df A-40 4-0 → 5-0 I. Popovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A df df 3-0 → 4-0 L. Kung 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 I. Popovic 15-0 15-15 15-30 30-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 1-0 → 2-0 L. Kung 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 I. Popovic 0-15 df 15-15 15-30 15-40 df 30-40 5-1 → 6-1 L. Kung 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 5-1 I. Popovic 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 4-0 → 4-1 L. Kung 15-0 ace 30-0 40-0 3-0 → 4-0 I. Popovic 0-15 df 0-30 0-40 2-0 → 3-0 L. Kung 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 I. Popovic 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

2. [15] Lesley Pattinama Kerkhove vs Anna Danilina



WTA Prague 125K Lesley Pattinama Kerkhove [15] Lesley Pattinama Kerkhove [15] 7 5 1 Anna Danilina Anna Danilina 6 7 6 Vincitore: A. DANILINA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 A. Danilina 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 40-30 1-5 → 1-6 L. Pattinama Kerkhove 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 1-4 → 1-5 A. Danilina 15-0 15-15 15-30 30-15 40-15 1-3 → 1-4 L. Pattinama Kerkhove 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 A. Danilina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 L. Pattinama Kerkhove 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 A. Danilina 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 L. Pattinama Kerkhove 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-6 → 5-7 A. Danilina 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 L. Pattinama Kerkhove 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 A. Danilina 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 L. Pattinama Kerkhove 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 A. Danilina 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 L. Pattinama Kerkhove 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 3-3 A. Danilina 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 L. Pattinama Kerkhove 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df 2-1 → 2-2 A. Danilina 0-15 0-30 0-40 df 1-1 → 2-1 L. Pattinama Kerkhove 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df df 1-0 → 1-1 A. Danilina 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 4*-0 4-1* df 4-2* 5*-2 5*-3 df 5-4* 5-5* 6*-5 df 6-6 → 7-6 A. Danilina 0-15 0-30 0-40 df 5-6 → 6-6 L. Pattinama Kerkhove 0-15 0-30 df 15-30 15-40 5-5 → 5-6 A. Danilina 0-15 0-30 0-40 4-5 → 5-5 L. Pattinama Kerkhove 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 A. Danilina 0-15 0-30 0-40 df df 2-5 → 3-5 L. Pattinama Kerkhove 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 2-5 A. Danilina 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 L. Pattinama Kerkhove 0-15 0-30 0-40 df 15-40 2-2 → 2-3 A. Danilina 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 2-2 L. Pattinama Kerkhove 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 A. Danilina 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 L. Pattinama Kerkhove 0-15 0-30 df 0-40 0-0 → 0-1

3. [21] Cristina Bucsa vs Anastasiya Komardina



WTA Prague 125K Cristina Bucsa [21] Cristina Bucsa [21] 6 6 Anastasiya Komardina Anastasiya Komardina 0 2 Vincitore: C. BUCSA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Komardina 0-15 0-30 0-40 5-2 → 6-2 C. Bucsa 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 A. Komardina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 4-1 → 4-2 C. Bucsa 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 A. Komardina 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 C. Bucsa 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-0 → 2-1 A. Komardina 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 C. Bucsa 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 A. Komardina 0-15 0-30 0-40 5-0 → 6-0 C. Bucsa 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-0 → 5-0 A. Komardina 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-0 → 4-0 C. Bucsa 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 2-0 → 3-0 A. Komardina 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 C. Bucsa 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

4. [7] Martina Trevisan vs Diane Parry



WTA Prague 125K Martina Trevisan [7] • Martina Trevisan [7] 0 2 2 Diane Parry Diane Parry 0 6 2 Match sospeso - Oscurità Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. Trevisan 2-2 M. Trevisan 1-3 D. Parry 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 1-2 → 1-3 M. Trevisan 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 D. Parry 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Trevisan 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 D. Parry 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 M. Trevisan 15-0 30-0 40-0 1-5 → 2-5 D. Parry 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-4 → 1-5 M. Trevisan 15-0 30-0 40-0 ace 0-4 → 1-4 D. Parry 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-3 → 0-4 M. Trevisan 0-15 0-30 0-40 df 0-2 → 0-3 D. Parry 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 M. Trevisan 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 0-0 → 0-1

WTA Prague 125K Ana Sofia Sánchez Ana Sofia Sánchez 3 6 7 Catherine Harrison Catherine Harrison 6 4 6 Vincitore: A. SANCHEZ Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 3*-1 3-2* 3-3* 4*-3 df 5*-3 6-3* 6-6 → 7-6 C. Harrison 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 6-5 → 6-6 A. Sofia Sánchez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 5-5 → 6-5 C. Harrison 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 A. Sofia Sánchez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 C. Harrison 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 A. Sofia Sánchez 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 3-4 C. Harrison 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 3-3 A. Sofia Sánchez 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 C. Harrison 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 A. Sofia Sánchez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 0-2 → 1-2 C. Harrison 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 df A-40 0-1 → 0-2 A. Sofia Sánchez 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 C. Harrison 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 5-4 → 6-4 A. Sofia Sánchez 0-15 0-30 15-30 15-40 df 5-3 → 5-4 C. Harrison 15-0 15-15 15-30 df 15-40 4-3 → 5-3 A. Sofia Sánchez 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 C. Harrison 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 2-3 → 3-3 A. Sofia Sánchez 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 C. Harrison 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 A. Sofia Sánchez 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 C. Harrison 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Sofia Sánchez 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 C. Harrison 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 A. Sofia Sánchez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 C. Harrison 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 A. Sofia Sánchez 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 3-3 C. Harrison 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-1 → 3-2 A. Sofia Sánchez 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 C. Harrison 0-15 df 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 A. Sofia Sánchez 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 1-1 C. Harrison 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

2. [WC] Darja Vidmanova vs [12] Nadia Podoroska



WTA Prague 125K Darja Vidmanova Darja Vidmanova 2 1 Nadia Podoroska [12] Nadia Podoroska [12] 6 6 Vincitore: N. PODOROSKA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 N. Podoroska 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 D. Vidmanova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-4 → 1-5 N. Podoroska 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 D. Vidmanova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 N. Podoroska 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 D. Vidmanova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 N. Podoroska 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 D. Vidmanova 0-15 15-15 15-30 15-40 2-5 → 2-6 N. Podoroska 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 2-4 → 2-5 D. Vidmanova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 N. Podoroska 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 D. Vidmanova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 1-2 → 1-3 N. Podoroska 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 D. Vidmanova 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 N. Podoroska 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

3. Amandine Hesse vs Maryna Zanevska



WTA Prague 125K Amandine Hesse Amandine Hesse 5 2 Maryna Zanevska Maryna Zanevska 7 6 Vincitore: M. ZANEVSKA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. Hesse 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-5 → 2-6 M. Zanevska 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-5 → 2-5 A. Hesse 15-0 30-0 40-0 0-5 → 1-5 M. Zanevska 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 0-4 → 0-5 A. Hesse 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 0-3 → 0-4 M. Zanevska 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 A. Hesse 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 df 0-1 → 0-2 M. Zanevska 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 A. Hesse 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 5-6 → 5-7 M. Zanevska 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 A. Hesse 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 M. Zanevska 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 A. Hesse 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 M. Zanevska 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 3-4 A. Hesse 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 2-3 → 2-4 M. Zanevska 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 A. Hesse 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 M. Zanevska 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Hesse 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 M. Zanevska 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 30-40 df df 0-0 → 1-0

4. Valentini Grammatikopoulou vs Nuria Parrizas Diaz



WTA Prague 125K Valentini Grammatikopoulou Valentini Grammatikopoulou 0 6 3 Nuria Parrizas Diaz • Nuria Parrizas Diaz 0 4 1 Match sospeso - Oscurità Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 N. Parrizas Diaz 3-1 V. Grammatikopoulou 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 N. Parrizas Diaz 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 V. Grammatikopoulou 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 N. Parrizas Diaz 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 V. Grammatikopoulou 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 N. Parrizas Diaz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 V. Grammatikopoulou 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 N. Parrizas Diaz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 V. Grammatikopoulou 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 N. Parrizas Diaz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 V. Grammatikopoulou 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 N. Parrizas Diaz 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-0 → 2-1 V. Grammatikopoulou 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 N. Parrizas Diaz 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 0-0 → 1-0

WTA Prague 125K Gabriela Talaba Gabriela Talaba 3 3 Victoria Kan Victoria Kan 6 6 Vincitore: V. KAN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 V. Kan 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 3-5 → 3-6 G. Talaba 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 V. Kan 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 3-4 G. Talaba 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 40-A df 2-3 → 2-4 V. Kan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 G. Talaba 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 2-1 → 2-2 V. Kan 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 G. Talaba 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 V. Kan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 G. Talaba 0-15 df 0-30 0-40 3-5 → 3-6 V. Kan 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-5 → 3-5 G. Talaba 15-0 15-15 15-30 15-40 df 2-4 → 2-5 V. Kan 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 G. Talaba 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 V. Kan 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 G. Talaba 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 0-2 → 1-2 V. Kan 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 0-1 → 0-2 G. Talaba 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1

2. Pemra Ozgen vs Natalija Kostic



WTA Prague 125K Pemra Ozgen Pemra Ozgen 7 6 6 Natalija Kostic Natalija Kostic 5 7 4 Vincitore: P. OZGEN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 N. Kostic 0-15 df 0-30 df 0-40 5-4 → 6-4 P. Ozgen 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 N. Kostic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 3-4 → 4-4 P. Ozgen 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 N. Kostic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 P. Ozgen 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 N. Kostic 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 P. Ozgen 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 N. Kostic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 P. Ozgen 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 4*-1 5*-1 5-2* df 5-3* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 7-8* 6-6 → 6-7 P. Ozgen 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 6-5 → 6-6 N. Kostic 0-15 0-30 15-30 15-40 5-5 → 6-5 P. Ozgen 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-4 → 5-5 N. Kostic 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 5-4 P. Ozgen 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 N. Kostic 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 P. Ozgen 30-15 40-15 40-30 df 2-3 → 3-3 N. Kostic 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 P. Ozgen 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 N. Kostic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 1-1 → 2-1 P. Ozgen 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 N. Kostic 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 P. Ozgen 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 N. Kostic 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-5 → 6-5 P. Ozgen 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 N. Kostic 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 5-3 → 5-4 P. Ozgen 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-2 → 5-3 N. Kostic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 P. Ozgen 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 N. Kostic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 P. Ozgen 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 N. Kostic 15-0 15-15 15-30 15-40 df 1-1 → 2-1 P. Ozgen 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 N. Kostic 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

3. Elizabeth Halbauer vs Kathinka Von Deichmann



WTA Prague 125K Elizabeth Halbauer Elizabeth Halbauer 0 1 6 5 Kathinka Von Deichmann • Kathinka Von Deichmann 0 6 2 6 Match sospeso - Oscurità Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 K. Von Deichmann 5-6 E. Halbauer 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 30-40 5-5 → 5-6 K. Von Deichmann 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 5-5 E. Halbauer 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 K. Von Deichmann 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 E. Halbauer 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 K. Von Deichmann 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-3 → 3-3 E. Halbauer 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-2 → 2-3 K. Von Deichmann 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A df 1-2 → 2-2 E. Halbauer 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 K. Von Deichmann 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 1-1 E. Halbauer 0-15 0-30 df 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 K. Von Deichmann 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 E. Halbauer 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 K. Von Deichmann 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 4-1 → 4-2 E. Halbauer 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 K. Von Deichmann 0-15 15-15 15-30 15-40 df df 2-1 → 3-1 E. Halbauer 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 K. Von Deichmann 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A 0-1 → 1-1 E. Halbauer 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 K. Von Deichmann 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-5 → 1-6 E. Halbauer 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 df 1-4 → 1-5 K. Von Deichmann 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-3 → 1-4 E. Halbauer 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df 1-2 → 1-3 K. Von Deichmann 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 E. Halbauer 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 K. Von Deichmann 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-0 → 0-1

4. Robin Anderson vs Dejana Radanovic



WTA Prague 125K Robin Anderson Robin Anderson 7 6 Dejana Radanovic Dejana Radanovic 6 4 Vincitore: R. ANDERSON Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 R. Anderson 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 D. Radanovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-4 → 5-4 R. Anderson 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 D. Radanovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-4 → 3-4 R. Anderson 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 2-3 → 2-4 D. Radanovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 R. Anderson 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 D. Radanovic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 R. Anderson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace ace 0-1 → 1-1 D. Radanovic 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 5*-2 5*-3 6-3* 6-4* 6-6 → 7-6 D. Radanovic 0-15 df 0-30 0-40 5-6 → 6-6 R. Anderson 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 D. Radanovic 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 5-4 → 5-5 R. Anderson 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 D. Radanovic 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 4-3 → 4-4 R. Anderson 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 D. Radanovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 3-3 R. Anderson 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 D. Radanovic 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 2-2 R. Anderson 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 D. Radanovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 R. Anderson 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

WTA Prague 125K Katie Volynets Katie Volynets 2 5 Gabriela Ce Gabriela Ce 6 7 Vincitore: G. CE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 K. Volynets 15-0 15-15 15-30 15-40 5-6 → 5-7 G. Ce 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 K. Volynets 0-15 15-15 15-30 15-40 5-4 → 5-5 G. Ce 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 5-4 K. Volynets 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 4-4 G. Ce 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 K. Volynets 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 G. Ce 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 K. Volynets 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 G. Ce 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 K. Volynets 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-0 → 1-1 G. Ce 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 K. Volynets 15-0 15-15 15-30 15-40 2-5 → 2-6 G. Ce 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 K. Volynets 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 G. Ce 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 K. Volynets 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 0-3 → 1-3 G. Ce 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 K. Volynets 0-15 0-30 0-40 df 0-1 → 0-2 G. Ce 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

2. Julia Grabher vs Maria Camila Osorio Serrano



WTA Prague 125K Julia Grabher Julia Grabher 4 4 Maria Camila Osorio Serrano Maria Camila Osorio Serrano 6 6 Vincitore: M. OSORIO SERRANO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Grabher 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 M. Camila Osorio Serrano 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 J. Grabher 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 4-3 → 4-4 M. Camila Osorio Serrano 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 J. Grabher 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 M. Camila Osorio Serrano 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-1 → 3-2 J. Grabher 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 M. Camila Osorio Serrano 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 1-1 → 2-1 J. Grabher 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Camila Osorio Serrano 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Grabher 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 4-5 → 4-6 M. Camila Osorio Serrano 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 4-4 → 4-5 J. Grabher 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 3-4 → 4-4 M. Camila Osorio Serrano 15-0 15-15 15-30 15-40 2-4 → 3-4 J. Grabher 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 M. Camila Osorio Serrano 0-15 0-30 0-40 df 1-3 → 2-3 J. Grabher 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 M. Camila Osorio Serrano 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 0-2 → 0-3 J. Grabher 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 0-1 → 0-2 M. Camila Osorio Serrano 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

3. Eva Guerrero Alvarez vs [28] Isabella Shinikova



WTA Prague 125K Eva Guerrero Alvarez Eva Guerrero Alvarez 6 4 5 Isabella Shinikova [28] Isabella Shinikova [28] 2 6 7 Vincitore: I. SHINIKOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 I. Shinikova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 5-7 E. Guerrero Alvarez 0-15 0-30 0-40 5-5 → 5-6 I. Shinikova 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 5-4 → 5-5 E. Guerrero Alvarez 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-3 → 5-4 I. Shinikova 0-15 0-30 0-40 4-3 → 5-3 E. Guerrero Alvarez 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 I. Shinikova 15-0 30-0 40-15 3-2 → 3-3 E. Guerrero Alvarez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 I. Shinikova 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 E. Guerrero Alvarez 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 I. Shinikova 15-15 ace 30-15 40-15 1-0 → 1-1 E. Guerrero Alvarez 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 I. Shinikova 0-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 E. Guerrero Alvarez 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-5 → 4-5 I. Shinikova 15-0 15-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 E. Guerrero Alvarez 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 3-4 I. Shinikova 0-15 15-30 15-40 df 30-40 2-3 → 3-3 E. Guerrero Alvarez 15-0 15-15 15-30 df 15-40 2-2 → 2-3 I. Shinikova 0-30 0-40 15-40 1-2 → 2-2 E. Guerrero Alvarez 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 I. Shinikova 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 0-1 → 0-2 E. Guerrero Alvarez 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 I. Shinikova 0-15 df 0-30 df 15-30 15-40 df 5-2 → 6-2 E. Guerrero Alvarez 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 4-2 → 5-2 I. Shinikova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 3-2 → 4-2 E. Guerrero Alvarez 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 3-2 I. Shinikova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 2-1 → 3-1 E. Guerrero Alvarez 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 I. Shinikova 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 E. Guerrero Alvarez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0

4. Elitsa Kostova vs [31] Martina di Giuseppe