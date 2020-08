Roger Federer e Rafael Nadal contro il lancio della nuova associazione dei giocatori. ATP, WTA, ITF, Grand Slam contro le intenzioni di Pospisil e Djokovic

Ci sono giorni caotici dietro le quinte del tennis mondiale. Dopo che un gruppo di giocatori, guidato da Novak Djokovic, Vasek Pospisil e John Isner, ha avviato una petizione per la raccolta di firme per il lancio di una nuova associazione di giocatori parallela all’ATP Tour, le principali entità dello sport hanno reagito in forze, condannando gli atteggiamenti di questi tennisti.

L’ATP Tour, il WTA Tour, la Federazione Internazionale di Tennis (ITF) e tutti i tornei del Grand Slam hanno rilasciato una dichiarazione che ricorda che, in un momento come questo, lo sport va avanti solo con l’unione. In un raro comunicato che ha allineato le principali entità tennistiche, pare evidente il disagio causato dalle iniziative di Djokovic, Pospisil e Isner, tre voci influenti nel tennis mondiale negli ultimi anni.

Ore dopo, Rafael Nadal, vicepresidente dell’ATP Players’ Council ma assente da New York e da tutte queste polemiche, ha reagito anche sui social network, dopo aver inviato un messaggio privato ai giocatori. “Sono momenti in cui si possono fare grandi cose, purché il mondo del tennis sia unito. Tutti noi giocatori, tornei e organi di governo dobbiamo lavorare insieme. Abbiamo un problema più grande e la separazione e la disgregazione non sono sicuramente la soluzione”.

Roger Federer e Rafael Nadal, vice-presidenti del Consiglio dei giocatori, hanno inviato una lettera privata ai giocatori dell’ATP Tour – firmata anche da nomi come Kevin Anderson, Bruno Soares e Sam Querrey – dove parlano del recente movimento guidato da Vasek Pospisil e Novak Djokovic per cercare di creare un’associazione di giocatori parallela all’ATP Tour.

Nella lettera, Nadal e Federer mettono in guardia i giocatori su ciò che stanno firmando e chiedono loro di unirsi in questi tempi difficili e unici. Nadal, come dicevamo ha anche lasciato un messaggio pubblico, sui social network, che va più o meno nella stessa direzione, allineandosi alla posizione ufficiale assunta dalle principali entità tennistiche.

Roger Federer è tornato questa sera sui social network per condividere e concordare il messaggio di Rafael Nadal sulla nuova associazione di giocatori che si sta creando parallelamente all’ATP Tour, guidata da Novak Djokovic e Vasek Pospisil. Il giocatore svizzero ha lasciato un messaggio chiaro. “Sono tempi incerti e impegnativi, ma credo che sia fondamentale per noi rimanere uniti come sport per andare avanti”.