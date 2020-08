Combined Cincinnati: I risultati completi del Secondo Turno. Novak Djokovic ritorna alla vittoria. Out Thiem. Serena Williams si salva non la Kvitova

Il ritorno in campo di Novak Djokovic (ATP 1) più di due mesi dopo l’Adria Tour, durante il quale aveva contratto il COVID-19, è stato complicato, ma alla fine positivo. Nel secondo turno del torneo di Cincinnati il serbo ha infatti faticato forse più del previsto contro il lituano Ricardas Berankis (72), che gli ha rubato il servizio in apertura di entrambi i set, ma del quale alla fine ha avuto ragione con i parziali di 7-6 (7/2) 6-4

È invece già uscito di scena colui che ai prossimi US Open dovrebbe essere il principale rivale di Djokovic, ovvero l’austriaco Dominic Thiem (3), caduto con un pesante 6-2 6-1 contro il serbo Filip Krajinovic (32). Eliminato anche il tedesco Alexander Zverev (7), battuto per 6-3 3-6 7-5 da Andy Murray (134). Il 33enne scozzese, vincitore del torneo nel 2008 e nel 2011, ha dimostrato di aver ancora parecchio da dire nel Tour, riuscendo in particolare ad imporsi dopo essersi trovato sotto per 5-4 nel terzo set.

Ha seriamente rischiato di steccare l’esordio nella bolla di New York (sede del torneo di Cincinnati di quest’anno) Serena Williams (9). Avanti 5-2 nel terzo set, l’americana ha subito l’impensabile rimonta di Arantxa Rus (72), arrivata per ben tre volte a due punti dal match sul 6-5 e servizio prima di capitolare con il risultato di 7-6 (8/6) 3-6 7-6 (7/0) in una battaglia di quasi 3 ore. Fuori al debutto invece Petra Kvitova (12), superata nel derby ceco da Marie Bouzkova (48) per 2-6 7-5 6-2.

1. [3] Daniil Medvedev vs [Q] Marcos Giron



ATP Cincinnati Daniil Medvedev [3] Daniil Medvedev [3] 6 6 Marcos Giron Marcos Giron 4 4 Vincitore: D. MEDVEDEV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 M. Giron 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 5-3 → 5-4 D. Medvedev 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 4-3 → 5-3 M. Giron 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 M. Giron 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 3-2 D. Medvedev 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 ace 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 M. Giron 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 M. Giron 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 D. Medvedev 15-0 ace 30-0 40-0 5-4 → 6-4 M. Giron 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 M. Giron 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 D. Medvedev 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 df 40-30 3-2 → 4-2 M. Giron 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 D. Medvedev 15-0 30-0 ace 40-0 1-2 → 2-2 M. Giron 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 M. Giron 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2. [Q] Arantxa Rus vs [3] Serena Williams (non prima ore: 19:00)



WTA Cincinnati Arantxa Rus Arantxa Rus 6 6 6 Serena Williams [3] Serena Williams [3] 7 3 7 Vincitore: S. WILLIAMS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 0-4* ace 0*-5 0*-6 6-6 → 6-7 A. Rus 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 6-5 → 6-6 S. Williams 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-5 → 6-5 A. Rus 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 S. Williams 0-15 0-30 0-40 3-5 → 4-5 A. Rus 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 S. Williams 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 A. Rus 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 1-4 → 2-4 S. Williams 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 A. Rus 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 S. Williams 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-2 → 0-3 A. Rus 0-15 15-15 15-30 df 15-40 df 0-1 → 0-2 S. Williams 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Rus 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 S. Williams 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 A. Rus 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 S. Williams 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 A. Rus 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 S. Williams 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 2-1 → 3-1 A. Rus 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-1 → 2-1 S. Williams 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 ace 0-1 → 1-1 A. Rus 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 4-3* df 4-4* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 A. Rus 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 5-6 → 6-6 S. Williams 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 A. Rus 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 S. Williams 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 ace 4-4 → 4-5 A. Rus 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 S. Williams 15-0 ace 30-0 40-0 3-3 → 3-4 A. Rus 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 S. Williams 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 A. Rus 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 S. Williams 0-15 15-15 30-15 1-1 → 1-2 A. Rus 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 S. Williams 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1

3. [5] Alexander Zverev vs [WC] Andy Murray



ATP Cincinnati Alexander Zverev [5] Alexander Zverev [5] 3 6 5 Andy Murray Andy Murray 6 3 7 Vincitore: A. MURRAY Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 A. Zverev 0-15 df 0-30 df 15-30 15-40 5-6 → 5-7 A. Murray 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 A. Zverev 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 df 40-40 40-A df df 5-4 → 5-5 A. Murray 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 A. Zverev 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 3-4 → 4-4 A. Murray 0-15 df 0-30 0-40 2-4 → 3-4 A. Zverev 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 A. Murray 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 A. Murray 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 A. Murray 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Zverev 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 A. Murray 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 4-3 → 5-3 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 ace 3-3 → 4-3 A. Murray 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-2 → 3-2 A. Murray 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 A. Murray 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Zverev 0-15 15-15 ace 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Murray 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 A. Murray 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 1-4 → 2-4 A. Murray 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 A. Murray 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Zverev 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Murray 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

4. [1] Novak Djokovic vs [Q] Ricardas Berankis



ATP Cincinnati Novak Djokovic [1] Novak Djokovic [1] 7 6 Ricardas Berankis Ricardas Berankis 6 4 Vincitore: N. DJOKOVIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 R. Berankis 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-4 → 4-4 R. Berankis 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 2-4 → 3-4 N. Djokovic 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 R. Berankis 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 ace 1-2 → 2-2 R. Berankis 0-15 0-30 0-40 0-2 → 1-2 N. Djokovic 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 R. Berankis 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 3*-1 4-1* 5-1* df 5*-2 6*-2 6-6 → 7-6 R. Berankis 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 R. Berankis 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 N. Djokovic 15-0 ace 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 4-4 → 5-4 R. Berankis 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 3-4 → 4-4 N. Djokovic 0-15 0-30 df 15-30 15-40 3-3 → 3-4 R. Berankis 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 N. Djokovic 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 2-2 → 3-2 R. Berankis 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 R. Berankis 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 N. Djokovic 0-15 df 0-30 df 15-30 ace 30-30 ace 40-30 0-0 → 1-0

5. [7] Madison Keys vs Ons Jabeur (non prima ore: 01:00)



WTA Cincinnati Madison Keys [7] Madison Keys [7] 4 1 Ons Jabeur Ons Jabeur 6 6 Vincitore: O. JABEUR Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 M. Keys 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-5 → 1-6 O. Jabeur 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 1-4 → 1-5 M. Keys 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 O. Jabeur 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-2 → 1-3 M. Keys 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 O. Jabeur 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 0-2 M. Keys 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 O. Jabeur 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 4-5 → 4-6 M. Keys 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 3-5 → 4-5 O. Jabeur 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 M. Keys 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 O. Jabeur 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 3-2 → 3-3 M. Keys 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 O. Jabeur 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 2-1 → 2-2 M. Keys 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 O. Jabeur 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 M. Keys 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

WTA Cincinnati Marie Bouzkova Marie Bouzkova 2 7 6 Petra Kvitova [6] Petra Kvitova [6] 6 5 2 Vincitore: M. BOUZKOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 M. Bouzkova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 5-2 → 6-2 P. Kvitova 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 M. Bouzkova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 A-40 3-2 → 4-2 P. Kvitova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A df 2-2 → 3-2 M. Bouzkova 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 P. Kvitova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 M. Bouzkova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 0-1 → 1-1 P. Kvitova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 M. Bouzkova 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 P. Kvitova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 6-5 M. Bouzkova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 P. Kvitova 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 4-4 → 4-5 M. Bouzkova 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-4 → 4-4 P. Kvitova 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 M. Bouzkova 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 P. Kvitova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 2-2 → 2-3 M. Bouzkova 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 P. Kvitova 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 40-30 ace 1-1 → 1-2 M. Bouzkova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 1-0 → 1-1 P. Kvitova 0-15 0-30 0-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 M. Bouzkova 0-15 df 0-30 0-40 2-5 → 2-6 P. Kvitova 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-4 → 2-5 M. Bouzkova 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 P. Kvitova 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 M. Bouzkova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df A-40 1-2 → 2-2 P. Kvitova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-1 → 1-2 M. Bouzkova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 P. Kvitova 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

1. Marie Bouzkovavs [6] Petra Kvitova

2. Reilly Opelka vs [9] Diego Schwartzman



ATP Cincinnati Reilly Opelka Reilly Opelka 6 7 Diego Schwartzman [9] Diego Schwartzman [9] 3 6 Vincitore: R. OPELKA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 5-3* 6*-3 6*-4 6-6 → 7-6 R. Opelka 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace ace 5-6 → 6-6 D. Schwartzman 15-0 30-0 ace 40-0 5-5 → 5-6 R. Opelka 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 D. Schwartzman 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 R. Opelka 15-0 ace 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 4-3 → 4-4 D. Schwartzman 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 R. Opelka 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-3 → 3-3 D. Schwartzman 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 R. Opelka 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 1-2 → 2-2 D. Schwartzman 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 R. Opelka 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 D. Schwartzman 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 R. Opelka 15-0 40-0 ace 40-15 5-3 → 6-3 D. Schwartzman 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 4-3 → 5-3 R. Opelka 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-3 → 4-3 D. Schwartzman 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 R. Opelka 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 D. Schwartzman 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 2-1 → 3-1 R. Opelka 15-0 ace 15-15 df 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 D. Schwartzman 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 R. Opelka 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0

3. [4/WC] Naomi Osaka vs Karolina Muchova



WTA Cincinnati Naomi Osaka [4] Naomi Osaka [4] 6 6 6 Karolina Muchova Karolina Muchova 7 4 2 Vincitore: N. OSAKA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 N. Osaka 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 5-2 → 6-2 K. Muchova 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 N. Osaka 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 4-1 → 5-1 K. Muchova 15-0 30-0 40-0 4-0 → 4-1 N. Osaka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-0 → 4-0 K. Muchova 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 40-A df 2-0 → 3-0 N. Osaka 0-15 df 15-15 ace 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 K. Muchova 0-15 0-30 15-30 15-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 N. Osaka 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 6-4 K. Muchova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 5-3 → 5-4 N. Osaka 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 K. Muchova 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 4-3 N. Osaka 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 3-2 → 4-2 K. Muchova 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 N. Osaka 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-1 → 3-1 K. Muchova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 N. Osaka 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 K. Muchova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 2-3* 2-4* 3*-4 4*-4 4-5* 4-6* 5*-6 6-6 → 6-7 K. Muchova 0-15 df 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 N. Osaka 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 ace 5-5 → 6-5 K. Muchova 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 5-4 → 5-5 N. Osaka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 K. Muchova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 4-4 N. Osaka 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-3 → 4-3 K. Muchova 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 3-2 → 3-3 N. Osaka 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 3-2 K. Muchova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 N. Osaka 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 K. Muchova 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 1-1 N. Osaka 0-15 0-30 df 0-40 0-0 → 0-1

4. [Q] Catherine Bellis vs [5] Aryna Sabalenka



WTA Cincinnati Catherine Bellis Catherine Bellis 7 4 5 Aryna Sabalenka [5] Aryna Sabalenka [5] 6 6 7 Vincitore: A. SABALENKA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 A. Sabalenka 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 5-7 C. Bellis 0-15 0-30 0-40 5-5 → 5-6 A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-4 → 5-5 C. Bellis 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 A. Sabalenka 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 3-4 → 4-4 C. Bellis 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-4 → 3-4 A. Sabalenka 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 2-4 C. Bellis 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 A. Sabalenka 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 1-2 → 1-3 C. Bellis 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 A. Sabalenka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 0-1 → 1-1 C. Bellis 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Sabalenka 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-5 → 4-6 C. Bellis 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 C. Bellis 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-4 → 3-4 A. Sabalenka 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 2-4 C. Bellis 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 A. Sabalenka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 C. Bellis 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Sabalenka 0-15 0-30 0-40 0-1 → 1-1 C. Bellis 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* 4*-1 5*-1 6-1* 6-6 → 7-6 C. Bellis 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 5-6 → 6-6 A. Sabalenka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 A-40 ace 5-5 → 5-6 C. Bellis 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 ace 40-A df 40-40 A-40 4-5 → 5-5 A. Sabalenka 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 C. Bellis 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 A. Sabalenka 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 df 2-4 → 3-4 C. Bellis 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 2-4 A. Sabalenka 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 C. Bellis 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 C. Bellis 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Sabalenka 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 0-0 → 0-1

5. Filip Krajinovic vs [2] Dominic Thiem (non prima ore: 01:00)



ATP Cincinnati Filip Krajinovic Filip Krajinovic 6 6 Dominic Thiem [2] Dominic Thiem [2] 2 1 Vincitore: F. KRAJINOVIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 F. Krajinovic 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 D. Thiem 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-1 → 5-1 F. Krajinovic 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 3-1 → 4-1 D. Thiem 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 F. Krajinovic 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 D. Thiem 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 F. Krajinovic 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 D. Thiem 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 40-A df 5-2 → 6-2 F. Krajinovic 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 D. Thiem 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 F. Krajinovic 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-2 → 3-2 D. Thiem 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 F. Krajinovic 15-0 30-0 1-1 → 2-1 D. Thiem 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 F. Krajinovic 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

ATP Cincinnati Tennys Sandgren Tennys Sandgren 6 6 7 Felix Auger-Aliassime [15] Felix Auger-Aliassime [15] 7 2 6 Vincitore: T. SANDGREN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 ace 4-5* 5-5* df 6*-5 6-6 → 7-6 F. Auger-Aliassime 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 T. Sandgren 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 5-5 → 6-5 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 df 0-40 4-5 → 5-5 T. Sandgren 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 4-5 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 T. Sandgren 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 T. Sandgren 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 T. Sandgren 15-0 ace 30-0 0-2 → 1-2 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 0-2 T. Sandgren 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 T. Sandgren 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-2 → 5-2 F. Auger-Aliassime 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 T. Sandgren 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 df 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 2-1 → 3-1 T. Sandgren 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 T. Sandgren 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 ace 1-2* 1-3* 2*-3 df 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 6-6 → 6-7 T. Sandgren 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 F. Auger-Aliassime 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 T. Sandgren 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 4-5 → 5-5 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 4-5 T. Sandgren 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 F. Auger-Aliassime 0-15 df 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 ace 40-A df 40-40 A-40 2-4 → 2-5 T. Sandgren 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 T. Sandgren 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 T. Sandgren 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

1. [WC] Tennys Sandgrenvs [15] Felix Auger-Aliassime

2. [12] Denis Shapovalov vs Jan-Lennard Struff



ATP Cincinnati Denis Shapovalov [12] Denis Shapovalov [12] 6 6 4 Jan-Lennard Struff Jan-Lennard Struff 7 3 6 Vincitore: J. STRUFF Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 D. Shapovalov 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 J. Struff 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 4-4 → 4-5 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 4-4 J. Struff 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 D. Shapovalov 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 J. Struff 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 2-2 → 2-3 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 J. Struff 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 D. Shapovalov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 J. Struff 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 J. Struff 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 D. Shapovalov 0-15 15-15 15-30 df 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 ace 4-2 → 5-2 J. Struff 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 D. Shapovalov 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-1 → 4-1 J. Struff 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 D. Shapovalov 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 J. Struff 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 D. Shapovalov 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 2-5* 2-6* 3*-6 df 4*-6 df 6-6 → 6-7 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 J. Struff 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 D. Shapovalov 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 5-4 → 5-5 J. Struff 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 ace ace 4-3 → 5-3 J. Struff 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 D. Shapovalov 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 J. Struff 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 3-1 → 3-2 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 J. Struff 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 ace df 1-1 → 2-1 D. Shapovalov 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 J. Struff 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

3. Victoria Azarenka vs Caroline Garcia



WTA Cincinnati Victoria Azarenka Victoria Azarenka 6 7 Caroline Garcia Caroline Garcia 2 6 Vincitore: V. AZARENKA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 df 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 6-7* 7-7* 7*-8 8*-8 9-8* 6-6 → 7-6 C. Garcia 15-0 ace 30-0 40-0 6-5 → 6-6 V. Azarenka 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 5-5 → 6-5 C. Garcia 15-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 V. Azarenka 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-3 → 5-4 C. Garcia 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 5-2 → 5-3 V. Azarenka 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 C. Garcia 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 3-2 → 4-2 V. Azarenka 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 C. Garcia 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 V. Azarenka 0-15 df 0-30 0-40 2-0 → 2-1 C. Garcia 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 V. Azarenka 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 C. Garcia 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 5-2 → 6-2 V. Azarenka 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 5-2 C. Garcia 15-0 15-15 df 15-30 df 15-40 3-2 → 4-2 V. Azarenka 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-2 → 3-2 C. Garcia 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-1 → 2-2 V. Azarenka 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 C. Garcia 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 V. Azarenka 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

4. [14] Grigor Dimitrov vs [Q] Marton Fucsovics



ATP Cincinnati Grigor Dimitrov [14] Grigor Dimitrov [14] 5 6 2 Marton Fucsovics Marton Fucsovics 7 4 6 Vincitore: M. FUCSOVICS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 G. Dimitrov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 2-4 → 2-5 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 G. Dimitrov 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 G. Dimitrov 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 1-1 → 2-1 M. Fucsovics 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 G. Dimitrov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Fucsovics 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 5-4 → 6-4 G. Dimitrov 40-0 40-15 40-30 ace 4-4 → 5-4 M. Fucsovics 0-15 0-30 0-40 3-4 → 4-4 G. Dimitrov 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 M. Fucsovics 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 G. Dimitrov 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 3-2 M. Fucsovics 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 3-0 → 3-1 G. Dimitrov 15-0 30-0 ace 40-0 2-0 → 3-0 M. Fucsovics 15-0 15-15 15-30 df 15-40 1-0 → 2-0 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 5-7 G. Dimitrov 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 M. Fucsovics 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 5-5 G. Dimitrov 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 40-30 df 3-5 → 4-5 M. Fucsovics 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-5 → 3-5 G. Dimitrov 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 M. Fucsovics 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 ace 2-3 → 2-4 G. Dimitrov 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 1-3 → 2-3 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 G. Dimitrov 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 M. Fucsovics 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 G. Dimitrov 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

WTA Cincinnati Johanna Konta [8] Johanna Konta [8] 6 6 Kirsten Flipkens Kirsten Flipkens 2 0 Vincitore: J. KONTA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 J. Konta 15-0 30-0 40-0 5-0 → 6-0 K. Flipkens 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 4-0 → 5-0 J. Konta 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-0 → 4-0 K. Flipkens 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 J. Konta 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-0 → 2-0 K. Flipkens 0-15 15-15 15-30 df 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 J. Konta 0-15 df 15-15 ace 15-30 30-30 ace 40-30 5-2 → 6-2 K. Flipkens 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-2 → 5-2 J. Konta 15-0 ace 30-0 40-0 3-2 → 4-2 K. Flipkens 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 J. Konta 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-2 → 2-2 K. Flipkens 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 J. Konta 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 K. Flipkens 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

1. [8] Johanna Kontavs [Q] Kirsten Flipkens

2. Kristina Mladenovic vs [14] Elise Mertens



WTA Cincinnati Kristina Mladenovic Kristina Mladenovic 1 7 3 Elise Mertens [14] Elise Mertens [14] 6 6 6 Vincitore: E. MERTENS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 K. Mladenovic 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 3-5 → 3-6 E. Mertens 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 K. Mladenovic 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 E. Mertens 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 K. Mladenovic 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-3 → 2-3 E. Mertens 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 K. Mladenovic 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 E. Mertens 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-1 → 0-2 K. Mladenovic 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 df 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 1-2* df 2-2* 3*-2 4*-2 4-3* 4-4* 5*-4 5*-5 6-5* ace 6-6 → 7-6 K. Mladenovic 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 E. Mertens 15-0 ace 30-0 40-0 5-5 → 5-6 K. Mladenovic 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 E. Mertens 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 K. Mladenovic 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 E. Mertens 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 K. Mladenovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 E. Mertens 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 K. Mladenovic 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 E. Mertens 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 K. Mladenovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 E. Mertens 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 K. Mladenovic 15-0 15-15 15-30 15-40 df df 1-5 → 1-6 E. Mertens 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 1-4 → 1-5 K. Mladenovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-4 → 1-4 E. Mertens 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 K. Mladenovic 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 E. Mertens 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 K. Mladenovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A df 0-0 → 0-1

3. [12] Anett Kontaveit vs [Q] Jil Teichmann



WTA Cincinnati Anett Kontaveit [12] Anett Kontaveit [12] 6 6 Jil Teichmann Jil Teichmann 3 4 Vincitore: A. KONTAVEIT Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Kontaveit 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 J. Teichmann 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 A. Kontaveit 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 J. Teichmann 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 A. Kontaveit 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 J. Teichmann 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 A. Kontaveit 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 J. Teichmann 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 A. Kontaveit 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 J. Teichmann 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Kontaveit 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 J. Teichmann 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 A. Kontaveit 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-2 → 5-2 J. Teichmann 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 A. Kontaveit 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 4-0 → 4-1 J. Teichmann 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 3-0 → 4-0 A. Kontaveit 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 J. Teichmann 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 A. Kontaveit 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

4. Bernarda Pera vs [16] Dayana Yastremska



WTA Cincinnati Bernarda Pera Bernarda Pera 6 6 3 Dayana Yastremska [16] Dayana Yastremska [16] 7 4 6 Vincitore: D. YASTREMSKA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 B. Pera 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 3-5 → 3-6 D. Yastremska 15-0 15-30 15-40 2-5 → 3-5 B. Pera 0-15 df 15-15 15-30 15-40 df 2-4 → 2-5 D. Yastremska 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 2-3 → 2-4 B. Pera 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 df 2-2 → 2-3 D. Yastremska 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 B. Pera 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 D. Yastremska 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 B. Pera 0-15 15-15 15-30 df 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 D. Yastremska 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 6-4 B. Pera 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 D. Yastremska 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 B. Pera 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 D. Yastremska 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 B. Pera 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 D. Yastremska 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 B. Pera 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 D. Yastremska 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 B. Pera 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 2*-3 ace 3*-3 3-4* 3-5* 4*-5 4*-6 df 5-6* 6-6 → 6-7 B. Pera 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 D. Yastremska 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 B. Pera 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 5-4 → 5-5 D. Yastremska 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 B. Pera 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 D. Yastremska 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 4-2 → 4-3 B. Pera 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 D. Yastremska 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 3-2 B. Pera 15-0 30-0 ace 40-0 2-1 → 3-1 D. Yastremska 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 40-40 40-A df 1-1 → 2-1 B. Pera 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 D. Yastremska 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

ATP Cincinnati Taylor Fritz Taylor Fritz 6 5 Aljaz Bedene Aljaz Bedene 7 7 Vincitore: A. BEDENE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 T. Fritz 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-6 → 5-7 A. Bedene 15-0 30-0 ace 40-0 5-5 → 5-6 T. Fritz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 A. Bedene 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 T. Fritz 15-0 ace 30-0 ace 40-0 3-4 → 4-4 A. Bedene 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 A. Bedene 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-2 → 2-2 A. Bedene 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace 1-1 → 1-2 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 A. Bedene 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 3-3* 3*-4 4*-4 4-5* 4-6* 5*-6 6-6 → 6-7 A. Bedene 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 T. Fritz 15-0 30-0 ace 40-0 ace 5-5 → 6-5 A. Bedene 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 5-4 → 5-5 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 A. Bedene 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 T. Fritz 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 A. Bedene 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 T. Fritz 0-15 0-30 0-40 15-40 3-1 → 3-2 A. Bedene 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace ace 1-1 → 2-1 A. Bedene 15-0 ace 30-0 40-0 1-0 → 1-1 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

1. Taylor Fritzvs [Q] Aljaz Bedene

2. [16] John Isner vs John Millman



ATP Cincinnati John Isner [16] John Isner [16] 4 7 7 John Millman John Millman 6 6 6 Vincitore: J. ISNER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 ace 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 df 3-4* 4-4* 4*-5 ace 5*-5 ace 6-5* 6-6 → 7-6 J. Isner 15-0 30-0 ace 40-0 5-6 → 6-6 J. Millman 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 J. Isner 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 4-5 → 5-5 J. Millman 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 J. Isner 15-0 ace 15-15 df 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 ace 3-4 → 4-4 J. Millman 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 J. Isner 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-3 → 3-3 J. Millman 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 J. Isner 15-0 ace 30-0 40-0 1-2 → 2-2 J. Millman 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 J. Isner 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 J. Millman 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 df 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 5*-3 ace 6-3* ace 6-6 → 7-6 J. Millman 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 J. Isner 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df ace 5-5 → 6-5 J. Millman 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 5-4 → 5-5 J. Isner 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 4-4 → 5-4 J. Millman 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 J. Isner 0-15 15-15 ace 30-15 ace 30-30 df 40-30 40-40 A-40 ace ace 3-3 → 4-3 J. Millman 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 J. Isner 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 3-2 J. Millman 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 J. Isner 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 1-1 → 2-1 J. Millman 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. Isner 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Millman 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 J. Isner 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-5 → 4-5 J. Millman 15-0 ace 30-0 40-0 3-4 → 3-5 J. Isner 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 df 40-A 3-3 → 3-4 J. Millman 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 3-2 → 3-3 J. Isner 15-0 30-0 ace 40-0 2-2 → 3-2 J. Millman 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 J. Isner 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 J. Millman 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. Isner 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 ace 0-0 → 1-0

3. Richard Gasquet vs [8] Roberto Bautista Agut



ATP Cincinnati Richard Gasquet Richard Gasquet 5 1 Roberto Bautista Agut [8] Roberto Bautista Agut [8] 7 6 Vincitore: R. BAUTISTA AGUT Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 R. Gasquet 15-0 30-0 0-5 → 1-5 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-4 → 0-5 R. Gasquet 15-0 15-15 15-30 df 15-40 0-3 → 0-4 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-2 → 0-3 R. Gasquet 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 R. Bautista Agut 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 R. Gasquet 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-6 → 5-7 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 5-5 → 5-6 R. Gasquet 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 R. Gasquet 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 R. Gasquet 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-2 → 3-3 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 R. Gasquet 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-1 → 3-1 R. Bautista Agut 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 R. Gasquet 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 R. Bautista Agut 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 0-1

4. [6] Matteo Berrettini vs [Q] Emil Ruusuvuori



ATP Cincinnati Matteo Berrettini [6] Matteo Berrettini [6] 6 6 7 Emil Ruusuvuori Emil Ruusuvuori 4 7 5 Vincitore: M. BERRETTINI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 E. Ruusuvuori 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 6-5 → 7-5 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 E. Ruusuvuori 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 A-40 4-4 → 5-4 E. Ruusuvuori 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 E. Ruusuvuori 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 M. Berrettini 0-15 df 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 ace ace 1-1 → 2-1 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 ace 1-2* 1-3* 1*-4 1*-5 2-5* ace 2-6* 3*-6 df 6-6 → 6-7 M. Berrettini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 5-6 → 6-6 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 5-4 → 5-5 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 40-30 5-3 → 5-4 M. Berrettini 0-15 df 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 4-3 → 5-3 E. Ruusuvuori 30-0 40-0 ace 4-2 → 4-3 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 E. Ruusuvuori 0-15 0-30 2-2 → 3-2 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Berrettini 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace ace 0-1 → 1-1 E. Ruusuvuori 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 df 40-15 5-4 → 6-4 E. Ruusuvuori 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-3 → 5-4 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 E. Ruusuvuori 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 4-2 → 4-3 M. Berrettini 15-0 ace 30-0 40-0 3-2 → 4-2 E. Ruusuvuori 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 E. Ruusuvuori 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Berrettini 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 E. Ruusuvuori 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1

ATP Cincinnati Milos Raonic Milos Raonic 6 7 Daniel Evans Daniel Evans 3 5 Vincitore: M. RAONIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 M. Raonic 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 40-30 6-5 → 7-5 D. Evans 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 M. Raonic 15-0 ace 15-15 df 30-15 ace 40-15 ace 4-5 → 5-5 D. Evans 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 M. Raonic 0-15 df 15-15 ace 30-15 ace 30-30 df 40-30 ace 3-4 → 4-4 D. Evans 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 M. Raonic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-3 → 3-3 D. Evans 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 M. Raonic 15-0 ace 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 D. Evans 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 M. Raonic 0-15 0-30 df 15-30 30-30 ace 40-30 0-1 → 1-1 D. Evans 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Raonic 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 D. Evans 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 5-2 → 5-3 M. Raonic 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 4-2 → 5-2 D. Evans 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-1 → 4-2 M. Raonic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-1 → 4-1 D. Evans 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 M. Raonic 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 D. Evans 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Raonic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace ace 0-0 → 1-0

1. Milos Raonicvs Daniel Evans

2. [11] Karen Khachanov vs Pablo Carreno Busta



ATP Cincinnati Karen Khachanov [11] Karen Khachanov [11] 7 6 Pablo Carreno Busta Pablo Carreno Busta 6 1 Vincitore: K. KHACHANOV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 P. Carreno Busta 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-1 → 6-1 K. Khachanov 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 ace 4-1 → 5-1 P. Carreno Busta 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-0 → 4-1 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-0 → 4-0 P. Carreno Busta 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 K. Khachanov 15-0 30-0 ace 40-0 1-0 → 2-0 P. Carreno Busta 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 ace 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 ace 6*-6 6-7* 7-7* 8*-7 8*-8 9-8* 6-6 → 7-6 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 P. Carreno Busta 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 5-4 → 5-5 K. Khachanov 15-0 ace 30-0 40-0 4-4 → 5-4 P. Carreno Busta 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 K. Khachanov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 3-3 → 4-3 P. Carreno Busta 15-0 ace 30-0 40-0 3-2 → 3-3 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 P. Carreno Busta 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 1-1 → 2-1 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-0 → 1-1 K. Khachanov 30-0 40-0 0-0 → 1-0

3. [3] Rajeev Ram / Joe Salisbury vs Felix Auger-Aliassime / Milos Raonic



ATP Cincinnati Rajeev Ram / Joe Salisbury [3] Rajeev Ram / Joe Salisbury [3] 0 Felix Auger-Aliassime / Milos Raonic • Felix Auger-Aliassime / Milos Raonic 0 Vincitori: RAM / SALISBURY per walkover Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 F. Auger-Aliassime / Raonic 0-0

4. [7] Raven Klaasen / Oliver Marach vs Jean-Julien Rojer / Horia Tecau



ATP Cincinnati Raven Klaasen / Oliver Marach [7] Raven Klaasen / Oliver Marach [7] 3 4 Jean-Julien Rojer / Horia Tecau Jean-Julien Rojer / Horia Tecau 6 6 Vincitori: ROJER / TECAU Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Rojer / Tecau 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 R. Klaasen / Marach 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-5 → 4-5 J. Rojer / Tecau 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 3-4 → 3-5 R. Klaasen / Marach 0-15 df 0-30 0-40 df 3-3 → 3-4 J. Rojer / Tecau 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-2 → 3-3 R. Klaasen / Marach 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 J. Rojer / Tecau 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-1 → 2-2 R. Klaasen / Marach 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Rojer / Tecau 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 R. Klaasen / Marach 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Rojer / Tecau 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-5 → 3-6 R. Klaasen / Marach 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-5 → 3-5 J. Rojer / Tecau 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 R. Klaasen / Marach 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 J. Rojer / Tecau 15-0 ace 30-0 40-0 1-3 → 1-4 R. Klaasen / Marach 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 0-3 → 1-3 J. Rojer / Tecau 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 R. Klaasen / Marach 0-15 0-30 0-40 df 0-1 → 0-2 J. Rojer / Tecau 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 0-1

WTA Cincinnati Amanda Anisimova Amanda Anisimova 5 2 Jessica Pegula Jessica Pegula 7 6 Vincitore: J. PEGULA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 J. Pegula 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 A. Anisimova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 2-4 → 2-5 J. Pegula 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 2-4 A. Anisimova 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 J. Pegula 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 A. Anisimova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 1-1 → 2-1 J. Pegula 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Anisimova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 J. Pegula 15-0 30-0 40-0 ace 5-6 → 5-7 A. Anisimova 0-15 0-30 0-40 5-5 → 5-6 J. Pegula 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-5 → 5-5 A. Anisimova 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 4-4 → 4-5 J. Pegula 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 3-4 → 4-4 A. Anisimova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 J. Pegula 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 A. Anisimova 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 2-2 → 2-3 J. Pegula 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 A. Anisimova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 J. Pegula 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Anisimova 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

1. Amanda Anisimovavs [Q] Jessica Pegula

2. [Q] Vera Zvonareva vs [Q] Laura Siegemund



WTA Cincinnati Vera Zvonareva Vera Zvonareva 6 6 Laura Siegemund Laura Siegemund 1 1 Vincitore: V. ZVONAREVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 L. Siegemund 0-15 0-30 0-40 5-1 → 6-1 V. Zvonareva 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 5-1 L. Siegemund 15-0 30-0 40-0 4-0 → 4-1 V. Zvonareva 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 4-0 L. Siegemund 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 2-0 → 3-0 V. Zvonareva 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 L. Siegemund 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 V. Zvonareva 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-1 → 6-1 L. Siegemund 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-1 → 5-1 V. Zvonareva 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 L. Siegemund 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 V. Zvonareva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 L. Siegemund 0-15 15-15 15-30 df 15-40 1-0 → 2-0 V. Zvonareva 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-0 → 1-0

3. [13] Maria Sakkari vs Yulia Putintseva



WTA Cincinnati Maria Sakkari [13] Maria Sakkari [13] 6 7 Yulia Putintseva Yulia Putintseva 4 6 Vincitore: M. SAKKARI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 2-3* ace 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 6*-5 6*-6 df 6-7* 7-7* 7*-8 8*-8 ace 9-8* 9-9* 10*-9 6-6 → 7-6 Y. Putintseva 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 M. Sakkari 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 5-5 → 6-5 Y. Putintseva 15-0 15-15 df 30-15 40-15 5-4 → 5-5 M. Sakkari 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Y. Putintseva 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 4-3 → 4-4 M. Sakkari 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Y. Putintseva 15-0 ace 30-0 40-0 3-2 → 3-3 M. Sakkari 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 3-2 Y. Putintseva 0-15 0-30 0-40 df 2-1 → 3-1 M. Sakkari 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Y. Putintseva 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Sakkari 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Y. Putintseva 0-15 0-30 0-40 df 5-4 → 6-4 M. Sakkari 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Y. Putintseva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 4-3 → 4-4 M. Sakkari 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-3 → 4-3 Y. Putintseva 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 M. Sakkari 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Y. Putintseva 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 M. Sakkari 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 Y. Putintseva 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 M. Sakkari 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 1-0

ATP Cincinnati Mate Pavic / Bruno Soares Mate Pavic / Bruno Soares 6 6 5 Lukasz Kubot / Marcelo Melo [2] Lukasz Kubot / Marcelo Melo [2] 7 3 10 Vincitori: KUBOT / MELO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-10 L. Kubot / Melo 0-1 L. Kubot / Melo 1-0 2-0 3-0 4-0 5-0 5-1 6-1 6-2 7-2 7-3 8-3 8-4 8-5 9-5 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 L. Kubot / Melo 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-3 → 6-3 M. Pavic / Soares 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 L. Kubot / Melo 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-3 → 4-3 M. Pavic / Soares 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 L. Kubot / Melo 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 M. Pavic / Soares 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 L. Kubot / Melo 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 1-1 → 1-2 M. Pavic / Soares 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 L. Kubot / Melo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 2*-6 3-6* 4-6* 6-6 → 6-7 L. Kubot / Melo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 M. Pavic / Soares 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 5-5 → 6-5 L. Kubot / Melo 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 M. Pavic / Soares 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 L. Kubot / Melo 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 M. Pavic / Soares 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 L. Kubot / Melo 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 3-2 → 3-3 M. Pavic / Soares 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 3-1 → 3-2 L. Kubot / Melo 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 2-1 → 3-1 M. Pavic / Soares 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 L. Kubot / Melo 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-0 → 1-1 M. Pavic / Soares 15-0 30-0 30-15 40-0 0-0 → 1-0

1. Mate Pavic/ Bruno Soaresvs [2] Lukasz Kubot/ Marcelo Melo

2. Borna Coric / Franko Skugor vs [6] Kevin Krawietz / Andreas Mies (non prima ore: 18:30)



ATP Cincinnati Borna Coric / Franko Skugor Borna Coric / Franko Skugor 2 3 Kevin Krawietz / Andreas Mies [6] Kevin Krawietz / Andreas Mies [6] 6 6 Vincitori: KRAWIETZ / MIES Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 B. Coric / Skugor 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 3-5 → 3-6 K. Krawietz / Mies 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 3-4 → 3-5 B. Coric / Skugor 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 3-3 → 3-4 K. Krawietz / Mies 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 B. Coric / Skugor 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 2-2 → 3-2 K. Krawietz / Mies 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-2 → 2-2 B. Coric / Skugor 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 K. Krawietz / Mies 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 1-0 → 1-1 B. Coric / Skugor 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 K. Krawietz / Mies 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 2-6 B. Coric / Skugor 15-0 ace 15-15 df 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 K. Krawietz / Mies 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 B. Coric / Skugor 15-0 ace 30-0 40-0 1-3 → 2-3 K. Krawietz / Mies 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 1-2 → 1-3 B. Coric / Skugor 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 K. Krawietz / Mies 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 B. Coric / Skugor 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0

3. [8] Wesley Koolhof / Nikola Mektic vs Daniel Evans / David Goffin



ATP Cincinnati Wesley Koolhof / Nikola Mektic [8] Wesley Koolhof / Nikola Mektic [8] 7 6 Daniel Evans / David Goffin Daniel Evans / David Goffin 5 1 Vincitori: KOOLHOF / MEKTIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 W. Koolhof / Mektic 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 5-1 → 6-1 D. Evans / Goffin 0-15 0-30 0-40 df 15-40 4-1 → 5-1 W. Koolhof / Mektic 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 D. Evans / Goffin 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 3-1 W. Koolhof / Mektic 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 ace 40-30 40-40 ace 2-0 → 3-0 D. Evans / Goffin 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 W. Koolhof / Mektic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 D. Evans / Goffin 0-15 0-30 0-40 15-40 6-5 → 7-5 W. Koolhof / Mektic 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 D. Evans / Goffin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 W. Koolhof / Mektic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 D. Evans / Goffin 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 4-3 → 4-4 W. Koolhof / Mektic 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 D. Evans / Goffin 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 3-2 → 3-3 W. Koolhof / Mektic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 D. Evans / Goffin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 W. Koolhof / Mektic 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 D. Evans / Goffin 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 W. Koolhof / Mektic 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0

4. Hubert Hurkacz / John Isner vs Pablo Carreno Busta / Alex de Minaur



ATP Cincinnati Hubert Hurkacz / John Isner Hubert Hurkacz / John Isner 6 5 Pablo Carreno Busta / Alex de Minaur Pablo Carreno Busta / Alex de Minaur 7 7 Vincitori: CARRENO BUSTA / DE MINAUR Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 H. Hurkacz / Isner 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-6 → 5-7 P. Carreno Busta / de Minaur 15-0 30-0 30-15 df 40-15 5-5 → 5-6 H. Hurkacz / Isner 15-0 15-15 15-30 df 15-40 5-4 → 5-5 P. Carreno Busta / de Minaur 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 H. Hurkacz / Isner 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 P. Carreno Busta / de Minaur 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-2 → 4-3 H. Hurkacz / Isner 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 4-1 → 4-2 P. Carreno Busta / de Minaur 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-1 → 4-1 H. Hurkacz / Isner 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-1 → 3-1 P. Carreno Busta / de Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 H. Hurkacz / Isner 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 40-40 1-0 → 2-0 P. Carreno Busta / de Minaur 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 6*-5 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 P. Carreno Busta / de Minaur 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 6-5 → 6-6 H. Hurkacz / Isner 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 P. Carreno Busta / de Minaur 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 H. Hurkacz / Isner 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 P. Carreno Busta / de Minaur 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 H. Hurkacz / Isner 0-15 15-15 ace 15-30 df 30-30 40-30 ace 40-40 3-3 → 4-3 P. Carreno Busta / de Minaur 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-3 → 3-3 H. Hurkacz / Isner 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 P. Carreno Busta / de Minaur 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-2 → 1-3 H. Hurkacz / Isner 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 P. Carreno Busta / de Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 H. Hurkacz / Isner 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

WTA Cincinnati Christina Mchale Christina Mchale 6 7 Ekaterina Alexandrova Ekaterina Alexandrova 1 6 Vincitore: C. MCHALE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* ace 3*-2 4*-2 5-2* 6-2* df 6*-3 6*-4 6-5* 6-6* ace 6*-7 7*-7 7-8* df 8-8* 9*-8 df 6-6 → 7-6 C. Mchale 15-0 30-0 ace 40-0 5-6 → 6-6 E. Alexandrova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 C. Mchale 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 E. Alexandrova 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 4-4 → 4-5 C. Mchale 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-3 → 4-4 E. Alexandrova 15-0 ace 15-15 15-30 df 15-40 3-3 → 4-3 C. Mchale 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 E. Alexandrova 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 2-2 → 2-3 C. Mchale 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 E. Alexandrova 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 C. Mchale 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 E. Alexandrova 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 C. Mchale 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-1 → 6-1 E. Alexandrova 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 ace 4-1 → 5-1 C. Mchale 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 3-1 → 4-1 E. Alexandrova 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 C. Mchale 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 E. Alexandrova 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-0 → 1-1 C. Mchale 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

1. [Q] Christina Mchalevs Ekaterina Alexandrova

2. Jennifer Brady / Caroline Dolehide vs [8] Lucie Hradecka / Andreja Klepac



WTA Cincinnati Jennifer Brady / Caroline Dolehide Jennifer Brady / Caroline Dolehide 3 4 Lucie Hradecka / Andreja Klepac [8] Lucie Hradecka / Andreja Klepac [8] 6 6 Vincitori: HRADECKA / KLEPAC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Brady / Dolehide 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 4-6 L. Hradecka / Klepac 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 4-4 → 4-5 J. Brady / Dolehide 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 3-4 → 4-4 L. Hradecka / Klepac 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 J. Brady / Dolehide 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 L. Hradecka / Klepac 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 J. Brady / Dolehide 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 L. Hradecka / Klepac 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 J. Brady / Dolehide 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-1 → 1-1 L. Hradecka / Klepac 15-0 15-15 30-15 30-30 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Brady / Dolehide 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 3-6 L. Hradecka / Klepac 15-0 30-0 ace 40-0 3-4 → 3-5 J. Brady / Dolehide 30-0 40-0 2-4 → 3-4 L. Hradecka / Klepac 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 2-3 → 2-4 J. Brady / Dolehide 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-3 → 2-3 L. Hradecka / Klepac 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 J. Brady / Dolehide 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 L. Hradecka / Klepac 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 J. Brady / Dolehide 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 0-1

3. Kirsten Flipkens / Alison Van Uytvanck vs Anna Blinkova / Veronika Kudermetova



WTA Cincinnati Kirsten Flipkens / Alison Van Uytvanck Kirsten Flipkens / Alison Van Uytvanck 4 6 4 Anna Blinkova / Veronika Kudermetova Anna Blinkova / Veronika Kudermetova 6 2 10 Vincitori: BLINKOVA / KUDERMETOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-10 A. Blinkova / Kudermetova 1-0 2-0 3-0 4-0 5-0 5-1 6-1 7-1 7-2 8-2 9-2 9-3 9-4 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Blinkova / Kudermetova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 5-2 → 6-2 K. Flipkens / Van Uytvanck 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 4-2 → 5-2 A. Blinkova / Kudermetova 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 K. Flipkens / Van Uytvanck 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-1 → 4-1 A. Blinkova / Kudermetova 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 K. Flipkens / Van Uytvanck 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 A. Blinkova / Kudermetova 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 1-0 → 1-1 K. Flipkens / Van Uytvanck 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Blinkova / Kudermetova 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 K. Flipkens / Van Uytvanck 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 4-4 → 4-5 A. Blinkova / Kudermetova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 3-4 → 4-4 K. Flipkens / Van Uytvanck 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 3-3 → 3-4 A. Blinkova / Kudermetova 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 3-2 → 3-3 K. Flipkens / Van Uytvanck 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-2 → 3-2 A. Blinkova / Kudermetova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 K. Flipkens / Van Uytvanck 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 A. Blinkova / Kudermetova 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 K. Flipkens / Van Uytvanck 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

4. [6] Victoria Azarenka / Sofia Kenin vs Karolina Muchova / Anastasija Sevastova (non prima ore: 22:00)



WTA Cincinnati Victoria Azarenka / Sofia Kenin [6] Victoria Azarenka / Sofia Kenin [6] 6 6 Karolina Muchova / Anastasija Sevastova Karolina Muchova / Anastasija Sevastova 2 4 Vincitori: AZARENKA / KENIN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 V. Azarenka / Kenin 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 K. Muchova / Sevastova 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 V. Azarenka / Kenin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 K. Muchova / Sevastova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 V. Azarenka / Kenin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-3 → 3-3 K. Muchova / Sevastova 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 2-2 → 2-3 V. Azarenka / Kenin 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 ace 40-40 1-2 → 2-2 K. Muchova / Sevastova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-1 → 1-2 V. Azarenka / Kenin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-1 → 1-1 K. Muchova / Sevastova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 V. Azarenka / Kenin 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 5-2 → 6-2 K. Muchova / Sevastova 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-1 → 5-2 V. Azarenka / Kenin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 4-1 → 5-1 K. Muchova / Sevastova 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 3-1 → 4-1 V. Azarenka / Kenin 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 K. Muchova / Sevastova 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 V. Azarenka / Kenin 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 K. Muchova / Sevastova 0-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

WTA Cincinnati Magda Linette / Heather Watson Magda Linette / Heather Watson 1 3 Cori Gauff / Catherine Mcnally Cori Gauff / Catherine Mcnally 6 6 Vincitori: GAUFF / MCNALLY Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. Linette / Watson 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-5 → 3-6 C. Gauff / Mcnally 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-5 → 3-5 M. Linette / Watson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-5 → 2-5 C. Gauff / Mcnally 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 40-30 1-4 → 1-5 M. Linette / Watson 15-0 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 C. Gauff / Mcnally 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 M. Linette / Watson 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 C. Gauff / Mcnally 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-1 → 0-2 M. Linette / Watson 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 C. Gauff / Mcnally 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 1-5 → 1-6 M. Linette / Watson 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-4 → 1-5 C. Gauff / Mcnally 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 M. Linette / Watson 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 C. Gauff / Mcnally 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Linette / Watson 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 C. Gauff / Mcnally 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1

1. Magda Linette/ Heather Watsonvs Cori Gauff/ Catherine Mcnally

2. Viktoria Kuzmova / Iga Swiatek vs Asia Muhammad / Taylor Townsend



WTA Cincinnati Viktoria Kuzmova / Iga Swiatek Viktoria Kuzmova / Iga Swiatek 7 6 Asia Muhammad / Taylor Townsend Asia Muhammad / Taylor Townsend 6 3 Vincitori: KUZMOVA / SWIATEK Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Muhammad / Townsend 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 5-3 → 6-3 V. Kuzmova / Swiatek 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 4-3 → 5-3 A. Muhammad / Townsend 15-0 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 V. Kuzmova / Swiatek 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 3-2 → 4-2 A. Muhammad / Townsend 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 3-1 → 3-2 V. Kuzmova / Swiatek 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 A. Muhammad / Townsend 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 2-1 V. Kuzmova / Swiatek 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 df 1-0 → 1-1 A. Muhammad / Townsend 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 ace 4-1* 4-2* 4*-3 ace 5*-3 6-3* 6-6 → 7-6 A. Muhammad / Townsend 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 V. Kuzmova / Swiatek 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 A. Muhammad / Townsend 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 V. Kuzmova / Swiatek 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 A. Muhammad / Townsend 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 V. Kuzmova / Swiatek 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 A. Muhammad / Townsend 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 3-2 → 3-3 V. Kuzmova / Swiatek 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 A. Muhammad / Townsend 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 V. Kuzmova / Swiatek 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Muhammad / Townsend 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 ace 1-0 → 1-1 V. Kuzmova / Swiatek 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

3. [Alt] Marie Bouzkova / Jil Teichmann vs [WC] Jessica Pegula / Shelby Rogers (non prima ore: 21:00)