Kim Clijsters dà forfait a Cincinnati

Kim Clijsters, ex campionessa di Cincinnati (2010) ed ex numero uno del mondo, ha annunciato questo venerdì il suo ritiro dal Western & Southern Open, torneo quest’anno che si sta giocando a New York.

La 37enne belga, tre volte campionessa degli US Open su questi stessi campi – 2005, 2009 e 2010 – continua ad avere lo stesso infortunio addominale che l’ha allontanata dalle partite dei World Team Tennis Playoff due settimane fa.

“Dopo alcune discussioni con il mio team medico, abbiamo capito che ho bisogno di un po’ più di tempo di recupero”, ha dichiarato la Clijsters, che aveva una wild card per questo torneo come l’avrà dal giorno 31 per gli US Open.