USTA sta pensando di far giocare Pella e Dellién agli US Open

La federazione tennistica statunitense (USTA) ha isolato Guido Pella e Hugo Dellién nelle loro stanze d’albergo in seguito al controllo positivo del loro preparatore atletico, ma ha in programma di cercare di toglierli da questa quarantena forzata nei prossimi giorni. L’argentino e il boliviano sono già risultati negativi tre volte e sono in attesa di un quarto test con lo stesso risultato per essere ammessi agli US Open, che inizieranno il 31.

L’organizzazione cercherà di dare loro la possibilità di allenarsi da soli, sui campi da tennis, lontano da tutti gli altri tennisti.

L’USTA e i giocatori considerano impossibile giocare il primo turno degli US Open al meglio dei cinque set se nei 14 giorni precedenti i giocatori sono stati isolati senza avere la possibilità ad alcun tipo di allenamento.