La Sharapova ha un nuovo business: è la consulente strategica di Therabody

Maria Sharapova, 33 anni, si è ritirata a febbraio di quest’anno e ha promesso di dedicarsi ad altri progetti di business. È un’imprenditrice, ha creato il suo marchio di caramelle (Sugarpova) e ha frequentato un corso legato al Management e al Business ad Harvard negli Stati Uniti, quindi ora è interessata a mettere in pratica tutte le conoscenze e i contatti che ha avuto nel corso degli anni.

La russa ha appena firmato un contratto con Therabody, un’azienda di attrezzi muscolari. Sharapova avrà il ruolo di consulente strategico, cercando di raggiungere in diverse parti del mondo il prodotto che il marchio ha da offrire. Oltre a queste funzioni, la partnership della Sharapova con la società comprende anche un investimento milionario nel marchio, in modo da beneficiare di tutti i ritorni che la società potrà avere per la sua influenza diretta sul business.

“Nel corso della mia carriera, sia come atleta che come imprenditrice, è stato importante per me lavorare con marchi e partner che hanno un grande potenziale e possono avere un impatto positivo sulla vita delle persone”, ha detto la Sharapova a proposito di questa novità. “Dal lancio di Therabody, hanno dimostrato di essere all’avanguardia nel combinare tecnologia, fitness e benessere, portando più equilibrio nella vita delle persone. Sono molto felice di entrare a far parte del team che continua la sua missione di trasformare e rivoluzionare lo spazio in questo tipo di tecnologia del benessere”.