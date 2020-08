WTA Praga: Camila Giorgi conquista il secondo turno. L’azzurra è stata nel set decisivo sotto per 0 a 3 (Video)

Camila Giorgi con tanta fatica ma con un finale da campionessa approda al secondo turno del torneo WTA International di Praga.

L’azzurra ha sconfitto questo pomeriggio la qualificata ucraina Marta Kostyuk classe 2002 e n.140 WTA con il risultato di 46 62 76 (4) dopo 2 ore e 11 minuti di partita.

Al secondo turno sfiderà Elise Mertens n.23 del mondo.

Da segnalare che nel terzo e decisivo set la Giorgi sotto per 0 a 3, 15 pari ed era alla battuta, riusciva a reagire e ad impattare sul 3 pari dopo aver piazzato il controbreak nel quinto gioco (a 30 dal 30-15).

Sul 3 a 4 l’azzurra annullava una pericolossima palla break che avrebbe portato l’ucraina a servire per il match nel gioco successivo.

Si andava al tiebreak e qui Camila giocava un gran tennis e prendeva in mano il gioco, commettendo meno errori e più vincenti.

Morale della favola? l’azzurra conquistava tiebreak, set e match per 7 punti a 4.

La partita punto per punto



WTA Prague Camila Giorgi Camila Giorgi 4 6 7 Marta Kostyuk Marta Kostyuk 6 2 6 Vincitore: C. GIORGI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 4-3* 5-3* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 C. Giorgi 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 M. Kostyuk 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 C. Giorgi 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 M. Kostyuk 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 C. Giorgi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 M. Kostyuk 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 C. Giorgi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 M. Kostyuk 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 2-3 C. Giorgi 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 0-3 → 1-3 M. Kostyuk 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 C. Giorgi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 M. Kostyuk 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 C. Giorgi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 M. Kostyuk 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 C. Giorgi 0-15 df 15-15 15-30 15-40 4-1 → 4-2 M. Kostyuk 0-15 15-15 30-15 40-15 4-0 → 4-1 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 M. Kostyuk 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 C. Giorgi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 M. Kostyuk 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 C. Giorgi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-5 → 4-6 M. Kostyuk 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 C. Giorgi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 M. Kostyuk 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 3-4 C. Giorgi 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 2-4 M. Kostyuk 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 1-3 → 2-3 C. Giorgi 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 1-2 → 1-3 M. Kostyuk 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 C. Giorgi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 0-1 → 1-1 M. Kostyuk 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Le fasi finali della partita