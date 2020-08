Nessuna qualificazione agli US Open, Peter Polansky si arrabbia con le restrizioni in Europa

Il tennis sta tornando a poco a poco e i problemi sono molti, soprattutto per quanto riguarda le pari opportunità per i tennisti di tutto il mondo.

Nel caso degli Challenger, ad esempio, i giocatori che vivono in Europa, inizialmente, troveranno più facile la situazione rispetto agli altri, in quanto nelle prime settimane ci sono solo tornei di questa categoria in Italia e nella Repubblica Ceca, a seguito della cancellazione degli eventi di Orlando, negli Stati Uniti.

Peter Polansky, il tennista che è entrato nella storia del tennis perchè è entrato più volte nei tornei del Grand Slam come lucky loser, è in difficoltà trovandosi in nordamerica.

A New York non solo non ci saranno le qualificazioni ma non potrà giocare nemmeno i Challenger. Il canadese ha espresso il suo disappunto sui social network, ricordando che i paesi in questione non possono ricevere persone che sono state recentemente negli Stati Uniti.