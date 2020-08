WTA Palermo: I risultati completi del Primo Turno di Qualificazione

WTA Palermo – International | terra | $250.000 – 1° Turno Qualificazioni

Center Court – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. Giulia Gatto-Monticone vs Martina Trevisan



WTA Palermo Giulia Gatto-Monticone Giulia Gatto-Monticone 4 6 Martina Trevisan Martina Trevisan 6 7 Vincitore: M. TREVISAN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* 4*-1 4*-2 5-2* 5-3* 6*-3 6*-4 6-5* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 G. Gatto-Monticone 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-6 → 6-6 M. Trevisan 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 G. Gatto-Monticone 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 5-5 M. Trevisan 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 G. Gatto-Monticone 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 M. Trevisan 0-15 0-30 0-40 15-40 df 2-4 → 3-4 G. Gatto-Monticone 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 M. Trevisan 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 2-3 G. Gatto-Monticone 0-15 df 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 M. Trevisan 0-15 0-30 0-40 df 0-2 → 1-2 G. Gatto-Monticone 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 M. Trevisan 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 G. Gatto-Monticone 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 M. Trevisan 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 G. Gatto-Monticone 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 4-3 → 4-4 M. Trevisan 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 G. Gatto-Monticone 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 3-2 → 3-3 M. Trevisan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 G. Gatto-Monticone 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 M. Trevisan 15-0 15-15 df 15-30 15-40 1-1 → 2-1 G. Gatto-Monticone 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Trevisan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

2. Martina di Giuseppe vs Chloe Paquet



WTA Palermo Martina Di Giuseppe Martina Di Giuseppe 0 6 6 Chloe Paquet Chloe Paquet 6 2 4 Vincitore: M. DI GIUSEPPE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 M. Di Giuseppe 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 6-4 C. Paquet 0-15 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 M. Di Giuseppe 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 C. Paquet 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 M. Di Giuseppe 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 C. Paquet 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 M. Di Giuseppe 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 C. Paquet 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 M. Di Giuseppe 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 C. Paquet 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 M. Di Giuseppe 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-2 → 6-2 C. Paquet 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 4-2 → 5-2 M. Di Giuseppe 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 3-2 → 4-2 C. Paquet 0-15 15-15 15-30 15-40 df 2-2 → 3-2 M. Di Giuseppe 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 C. Paquet 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 1-2 M. Di Giuseppe 15-0 15-15 15-30 df 15-40 1-0 → 1-1 C. Paquet 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 M. Di Giuseppe 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-5 → 0-6 C. Paquet 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-4 → 0-5 M. Di Giuseppe 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-3 → 0-4 C. Paquet 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 0-3 M. Di Giuseppe 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 C. Paquet 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

3. [4] Oceane Dodin vs [WC] Federica Bilardo



WTA Palermo Oceane Dodin [4] Oceane Dodin [4] 6 6 Federica Bilardo Federica Bilardo 3 1 Vincitore: O. DODIN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 F. Bilardo 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-1 → 6-1 O. Dodin 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 5-0 → 5-1 F. Bilardo 0-15 15-15 15-30 15-40 4-0 → 5-0 O. Dodin 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df 3-0 → 4-0 F. Bilardo 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 2-0 → 3-0 O. Dodin 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-0 → 2-0 F. Bilardo 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 O. Dodin 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 F. Bilardo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-3 → 5-3 O. Dodin 15-0 ace 30-0 40-0 3-3 → 4-3 F. Bilardo 0-15 0-30 0-40 2-3 → 3-3 O. Dodin 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 2-3 F. Bilardo 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 O. Dodin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 F. Bilardo 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 O. Dodin 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 1-0

4. Elena-Gabriela Ruse vs [WC] Dalila Spiteri



WTA Palermo Elena-Gabriela Ruse Elena-Gabriela Ruse 7 6 Dalila Spiteri Dalila Spiteri 5 2 Vincitore: E. RUSE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 E. Ruse 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 6-2 D. Spiteri 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 E. Ruse 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-1 → 5-1 D. Spiteri 15-0 15-15 15-30 df 15-40 3-1 → 4-1 E. Ruse 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 3-0 → 3-1 D. Spiteri 0-15 0-30 0-40 df 2-0 → 3-0 E. Ruse 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 D. Spiteri 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 E. Ruse 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 7-5 D. Spiteri 0-15 0-30 0-40 15-40 5-5 → 6-5 E. Ruse 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 5-5 D. Spiteri 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 E. Ruse 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 D. Spiteri 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 3-3 → 3-4 E. Ruse 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 D. Spiteri 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-3 → 2-3 E. Ruse 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 D. Spiteri 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 E. Ruse 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 1-1 D. Spiteri 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

5. [2] Aliona Bolsova vs [WC] Melania Delai



WTA Palermo Aliona Bolsova [2] Aliona Bolsova [2] 6 6 6 Melania Delai Melania Delai 7 3 1 Vincitore: A. BOLSOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 M. Delai 0-15 15-15 15-30 15-40 df 5-1 → 6-1 A. Bolsova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-1 → 5-1 M. Delai 15-0 15-15 df 15-30 15-40 3-1 → 4-1 A. Bolsova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 M. Delai 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 A. Bolsova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 M. Delai 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Bolsova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 5-3 → 6-3 M. Delai 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 A. Bolsova 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 M. Delai 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 A. Bolsova 0-15 0-30 0-40 15-40 3-1 → 3-2 M. Delai 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 A. Bolsova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 M. Delai 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Bolsova 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 1*-5 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 A. Bolsova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 6-5 → 6-6 M. Delai 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 5-5 → 6-5 A. Bolsova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 M. Delai 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 5-4 A. Bolsova 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 M. Delai 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 2-4 → 3-4 A. Bolsova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 M. Delai 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 A. Bolsova 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 M. Delai 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Bolsova 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 M. Delai 15-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Court 6 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. Anastasiya Komardina vs [6] Aliaksandra Sasnovich



WTA Palermo Anastasiya Komardina Anastasiya Komardina 5 2 Aliaksandra Sasnovich [6] Aliaksandra Sasnovich [6] 7 6 Vincitore: A. SASNOVICH Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. Komardina 0-15 0-30 0-40 df 2-5 → 2-6 A. Sasnovich 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-5 → 2-5 A. Komardina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A df 1-4 → 1-5 A. Sasnovich 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 A. Komardina 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 1-2 → 1-3 A. Sasnovich 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 1-1 → 1-2 A. Komardina 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 A. Sasnovich 15-0 15-15 15-30 df 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 A. Komardina 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 5-6 → 5-7 A. Sasnovich 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 A. Komardina 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-4 → 5-5 A. Sasnovich 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 4-4 → 5-4 A. Komardina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 A. Sasnovich 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 2-4 → 3-4 A. Komardina 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-3 → 2-4 A. Sasnovich 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 1-3 → 2-3 A. Komardina 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 1-3 A. Sasnovich 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 A. Komardina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 A. Sasnovich 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

2. [1] Varvara Gracheva vs [WC] Matilde Paoletti



WTA Palermo Varvara Gracheva [1] Varvara Gracheva [1] 6 6 Matilde Paoletti Matilde Paoletti 0 1 Vincitore: V. GRACHEVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 V. Gracheva 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 5-1 → 6-1 M. Paoletti 15-0 15-15 15-30 df 15-40 4-1 → 5-1 V. Gracheva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-1 → 4-1 M. Paoletti 0-15 df 15-15 15-30 15-40 df 2-1 → 3-1 V. Gracheva 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 M. Paoletti 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-0 → 1-1 V. Gracheva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 M. Paoletti 0-15 0-30 df 0-40 15-40 5-0 → 6-0 V. Gracheva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-0 → 5-0 M. Paoletti 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-0 → 4-0 V. Gracheva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 M. Paoletti 15-0 15-15 15-30 df 15-40 df 1-0 → 2-0 V. Gracheva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 1-0

3. [3] Greet Minnen vs Lara Arruabarrena



WTA Palermo Greet Minnen [3] Greet Minnen [3] 0 6 1 Lara Arruabarrena Lara Arruabarrena 6 2 6 Vincitore: L. ARRUABARRENA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 L. Arruabarrena 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-5 → 1-6 G. Minnen 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 1-4 → 1-5 L. Arruabarrena 30-0 40-0 1-3 → 1-4 G. Minnen 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 L. Arruabarrena 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 G. Minnen 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 df 0-1 → 0-2 L. Arruabarrena 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 G. Minnen 0-15 df 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 L. Arruabarrena 0-15 0-30 df 0-40 4-2 → 5-2 G. Minnen 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 L. Arruabarrena 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 G. Minnen 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 L. Arruabarrena 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 G. Minnen 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 L. Arruabarrena 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 G. Minnen 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 40-A 0-5 → 0-6 L. Arruabarrena 15-0 30-0 30-15 40-15 0-4 → 0-5 G. Minnen 0-15 0-30 df 0-40 0-3 → 0-4 L. Arruabarrena 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 G. Minnen 0-15 df 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 L. Arruabarrena 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

4. Lesia Tsurenko vs [5] Liudmila Samsonova



WTA Palermo Tereza Mrdeza Tereza Mrdeza 3 4 Liudmila Samsonova [5] Liudmila Samsonova [5] 6 6 Vincitore: L. SAMSONOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 T. Mrdeza 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 4-5 → 4-6 L. Samsonova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 4-5 T. Mrdeza 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 L. Samsonova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 T. Mrdeza 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 L. Samsonova 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 T. Mrdeza 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 2-2 L. Samsonova 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6

5. Bibiane Schoofs vs Laura Ioana Paar



WTA Palermo Bibiane Schoofs Bibiane Schoofs 2 6 2 Laura Ioana Paar Laura Ioana Paar 6 1 6 Vincitore: L. PAAR Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 L. Ioana Paar 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 2-5 → 2-6 B. Schoofs 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-4 → 2-5 L. Ioana Paar 0-15 15-15 15-30 15-40 1-4 → 2-4 B. Schoofs 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-3 → 1-4 L. Ioana Paar 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 df 1-2 → 1-3 B. Schoofs 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 L. Ioana Paar 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 B. Schoofs 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 L. Ioana Paar 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-1 → 6-1 B. Schoofs 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 L. Ioana Paar 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-0 → 4-1 B. Schoofs 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 L. Ioana Paar 15-0 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 B. Schoofs 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 L. Ioana Paar 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 B. Schoofs 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 2-5 → 2-6 L. Ioana Paar 0-15 df 0-30 df 0-40 15-40 1-5 → 2-5 B. Schoofs 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 L. Ioana Paar 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 B. Schoofs 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 L. Ioana Paar 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 B. Schoofs 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 L. Ioana Paar 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Court 2 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. Tereza Martincova vs Leonie Kung



WTA Palermo Tereza Martincova Tereza Martincova 4 6 6 Leonie Kung Leonie Kung 6 2 1 Vincitore: T. MARTINCOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 T. Martincova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-1 → 6-1 L. Kung 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-1 → 5-1 T. Martincova 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 L. Kung 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 T. Martincova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 2-1 L. Kung 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 T. Martincova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 L. Kung 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 5-2 → 6-2 T. Martincova 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 L. Kung 15-0 15-15 df 30-15 40-15 4-1 → 4-2 T. Martincova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 L. Kung 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 T. Martincova 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 L. Kung 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 T. Martincova 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 L. Kung 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 T. Martincova 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 L. Kung 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 T. Martincova 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 L. Kung 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 T. Martincova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 3-2 L. Kung 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 T. Martincova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 L. Kung 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-0 → 1-1 T. Martincova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 0-0 → 1-0

2. Indy de Vroome vs [8] Ysaline Bonaventure



WTA Palermo Indy De Vroome Indy De Vroome 6 6 2 Ysaline Bonaventure [8] Ysaline Bonaventure [8] 3 7 6 Vincitore: Y. BONAVENTURE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 I. De Vroome 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 2-5 → 2-6 Y. Bonaventure 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-4 → 2-5 I. De Vroome 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Y. Bonaventure 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 I. De Vroome 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Y. Bonaventure 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 I. De Vroome 15-0 15-15 15-30 df 30-30 ace 30-40 df 1-0 → 1-1 Y. Bonaventure 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 3-2* 4-2* 4*-3 4*-4 df 4-5* 4-6* 5*-6 6*-6 7-6* 7-7* 8*-7 df 8*-8 df 9-8* 9-9* 9*-10 df 6-6 → 6-7 Y. Bonaventure 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 6-5 → 6-6 I. De Vroome 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 5-5 → 6-5 Y. Bonaventure 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-4 → 5-5 I. De Vroome 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 4-4 → 5-4 Y. Bonaventure 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 I. De Vroome 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Y. Bonaventure 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-2 → 3-3 I. De Vroome 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A df 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Y. Bonaventure 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 1-2 → 2-2 I. De Vroome 0-15 15-15 ace 30-15 ace 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Y. Bonaventure 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 I. De Vroome 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Y. Bonaventure 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 5-3 → 6-3 I. De Vroome 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 df 5-2 → 5-3 Y. Bonaventure 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 I. De Vroome 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Y. Bonaventure 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 I. De Vroome 0-15 df 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 1-2 → 2-2 Y. Bonaventure 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 I. De Vroome 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Y. Bonaventure 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

3. Magdalena Frech vs [7] Kaja Juvan



WTA Palermo Magdalena Frech Magdalena Frech 6 2 4 Kaja Juvan [7] Kaja Juvan [7] 2 6 6 Vincitore: K. JUVAN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 M. Frech 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-5 → 4-6 K. Juvan 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 M. Frech 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 K. Juvan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 M. Frech 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 2-3 → 3-3 K. Juvan 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 M. Frech 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 K. Juvan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Frech 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 K. Juvan 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 M. Frech 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 2-5 → 2-6 K. Juvan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 M. Frech 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 2-4 K. Juvan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-3 → 2-3 M. Frech 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 1-2 → 1-3 K. Juvan 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Frech 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 K. Juvan 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 M. Frech 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 5-2 → 6-2 K. Juvan 0-15 0-30 0-40 15-40 4-2 → 5-2 M. Frech 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 K. Juvan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 M. Frech 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 K. Juvan 2-0 → 2-1 M. Frech 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 K. Juvan 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

4. Marta Kostyuk vs Viktoriya Tomova



WTA Palermo Marta Kostyuk Marta Kostyuk 6 6 Daniela Seguel Daniela Seguel 1 2 Vincitore: M. KOSTYUK Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 M. Kostyuk 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 6-2 D. Seguel 15-0 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 M. Kostyuk 0-15 0-30 15-30 15-40 4-1 → 4-2 D. Seguel 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-1 → 4-1 M. Kostyuk 0-15 0-30 0-40 3-0 → 3-1 D. Seguel 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 2-0 → 3-0 M. Kostyuk 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 D. Seguel 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 M. Kostyuk 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-1 → 6-1 D. Seguel 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-1 → 5-1 M. Kostyuk 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 D. Seguel 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 2-1 → 3-1 M. Kostyuk 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 2-0 → 2-1 D. Seguel 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 M. Kostyuk 15-0 40-0 0-0 → 1-0

Court 12 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. Reka-Luca Jani vs Nadia Podoroska



WTA Palermo Reka-Luca Jani Reka-Luca Jani 3 1 Nadia Podoroska Nadia Podoroska 6 6 Vincitore: N. PODOROSKA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 R. Jani 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 1-5 → 1-6 N. Podoroska 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 R. Jani 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-3 → 1-4 N. Podoroska 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 R. Jani 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 N. Podoroska 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 R. Jani 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 N. Podoroska 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 3-6 R. Jani 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 2-5 → 3-5 N. Podoroska 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-4 → 2-5 R. Jani 0-15 df 0-30 0-40 2-3 → 2-4 N. Podoroska 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 R. Jani 0-15 df 0-30 0-40 2-1 → 2-2 N. Podoroska 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 R. Jani 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 1-0 → 1-1 N. Podoroska 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 0-0 → 1-0

2. Yanina Wickmayer vs Barbara Haas



WTA Palermo Yanina Wickmayer Yanina Wickmayer 0 6 6 Barbara Haas Barbara Haas 6 2 3 Vincitore: Y. WICKMAYER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Y. Wickmayer 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 5-3 → 6-3 B. Haas 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Y. Wickmayer 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 4-2 → 5-2 B. Haas 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Y. Wickmayer 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace ace 3-1 → 4-1 B. Haas 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 Y. Wickmayer 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 B. Haas 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Y. Wickmayer 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 B. Haas 0-15 0-30 15-30 15-40 5-2 → 6-2 Y. Wickmayer 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 B. Haas 0-15 15-15 15-30 df 15-40 3-2 → 4-2 Y. Wickmayer 0-15 0-30 0-40 df 3-1 → 3-2 B. Haas 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 Y. Wickmayer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 B. Haas 0-15 0-30 15-30 15-40 df 1-0 → 2-0 Y. Wickmayer 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 B. Haas 0-15 15-15 30-15 40-15 0-5 → 0-6 Y. Wickmayer 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 df 0-4 → 0-5 B. Haas 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-3 → 0-4 Y. Wickmayer 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 0-2 → 0-3 B. Haas 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 Y. Wickmayer 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Tabellone Qualificazione

1) Gracheva, Varvara vs (WC) Paoletti, Matilde

Gatto-Monticone, Giulia vs Trevisan, Martina

Ruse, Elena-Gabriela vs (WC) Spiteri, Dalila

Frech, Magdalena vs (7) Juvan, Kaja

(2) Bolsova, Aliona vs (WC) Delai, Melania

Schoofs, Bibiane vs Paar, Laura Ioana

Kostyuk, Marta vs Tomova, Viktoriya

Tsurenko, Lesia vs (5) Samsonova, Liudmila

(3) Minnen, Greet vs Arruabarrena, Lara

di Giuseppe, Martina vs Paquet, Chloe

Martincova, Tereza vs Kung, Leonie

Komardina, Anastasiya vs (6) Sasnovich, Aliaksandra

(4) Dodin, Oceane vs (WC) Bilardo, Federica

Wickmayer, Yanina vs Haas, Barbara

Jani, Reka-Luca vs Podoroska, Nadia

de Vroome, Indy vs (8) Bonaventure, Ysaline