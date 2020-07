Il Circolo Tennis Maglie scelto da Fognini e Barazzutti per gli allenamenti. L’azzurro si allena con il transalpino Geoffrey Blancaneau e Erik Crepaldi

In queste calde giornate estive l’attività presso il Circolo Tennis Maglie è sempre intensa ovviamente nel rispetto delle misure anti-covid, anche se i campionati sono quasi terminati, per l’approntarsi dello storico torneo open della “Canicola” oltre alle varie attività di allenamento e training di soci e appassionati.

Lo storico circolo salentino è stato scelto da Fabio Fognini e dal suo head coach, il capitano della nazionale italiana di Coppa Davis, Corrado Barazzutti, per continuare la preparazione atletica in vista del suo prossimo rientro in campo.

Oltre agli impianti il CT Maglie ha messo a disposizione del Top Ten mondiale anche i ragazzi della squadra di serie A1 come sparring partner di alto livello oltre al personale esperto e qualificato come il fisioterapista e il preparatore atletico della squadra.

Fabio Fognini sta seguendo i normali allenamenti per ritrovare la migliore forma in vista del suo rientro in campo, previsto a settembre per i maggiori tornei del circuito mondiale quali Internazionali di Francia e Internazionali d’Italia, e si allena con il francese Geoffrey Blancaneaux, che nel 2016 ha vinto il Roland Garros Junior, quindi uno sparring all’altezza, ed Erik Crepaldi, anche lui come Blancaneaux giocatore di punta della squadra magliese.

Barazzutti ha espresso soddisfazione per la calda accoglienza e disponibilità del circolo salentino: “Ringrazio il direttore sportivo del CT Maglie, Antonio Baglivo, per la sua gentilezza e disponibilità. Il Circolo Tennis Maglie ci ha messo a disposizione tutte le attrezzature e il personale per poter svolgere i nostri allenamenti nel miglior modo possibile. E’ un grande piacere essere qui a Maglie e ringraziamo i dirigenti del circolo e tutti i soci”.

Tanti i giovanissimi appassionati, tra loro molte le ragazze, che stanno seguendo gli allenamenti di Fognini anche in campo come ballboys. Per loro Barazzutti auspica che la presenza di Fognini sia da stimolo per la loro passione con l’augurio che tra essi possa emergere un nuovo campione di tennis.

Gli appassionati possono seguire gli allenamenti di Fabio Fognini con libero accesso presso le tribune del circolo.