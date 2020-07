Jeremy Chardy propone delle misure per abbreviare le partite di tennis

Il tennista francese Jeremy Chardy ha parlato recentemente del futuro del tennis e ha dato alcuni suggerimenti per evitare che gli incontri durino molto.

“Sono a favore dei cambiamenti, purché non venga stravolto completamente il tennis. In questo senso, forse sarebbe utile ridurre il numero dei set o dei game nei set e abolire la seconda di servizio. Inoltre, i time out medici dovrebbero essere ridotti”.