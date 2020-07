Simona Halep giocherà anche il torneo di Praga

Simona Halep giocherà anche il WTA di Praga che iniziera’ nella settimana dal 10 al 16 agosto.

La rumena vuole arrivare alla massima forma per il Roland Garros avendo deciso già da tempo di non giocare gli Us Open.

La Halep ha già confermato, infatti, che non giocherà gli US Open e, in questo senso, è fondamentale l’appuntamento di Parigi.