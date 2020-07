Intervento al gomito per Lucas Pouille: il francese salterà gli US Open, dubbio Roland Garros

Tramite i propri account social, il tennista transalpino Lucas Pouille ha informato tifosi e addetti ai lavori sul fatto che questo mese si sottoporrà ad un intervento chirurgico, a Parigi, per risolvere un problema al gomito destro. “Dopo nuovi esami medici, questa è sembrata la soluzione migliore per poter finalmente giocare senza dolore. Spero di tornare a giocare entro la fine della stagione“, ha commentato l’attuale numero 58 del ranking ATP che, di conseguenza, non sarà sicuramente al via agli US Open, in programma a Flushing Meadows a partire dal 31 agosto.

L’obiettivo di Pouille sarebbe quello di rientrare a competere al Roland Garros, previsto dal 20 settembre, anche se al momento la sua partecipazione è piuttosto in dubbio.