Rafael Nadal si allena su terra. Niente Us Open? (Video)

Rafael Nadal, numero due al mondo e 12 volte campione del Roland Garros, comincia a dare dei segnali di aver preso la sua decisione per gli US Open. Dopo aver annunciato la sua presenza al Masters 1000 di Madrid, previsto la settimana successiva del Grand Slam americano, lo spagnolo è stato visto allenarsi in questo inizio di settimana sulla terra rossa.

Nadal, forse, ha preso questa decisione soprattutto per la situazione della pandemia in USA e l’annuncio del nuovo sistema di Ranking che rassicura Nadal di non perdere punti.

Questo peserà molto sulla decisione di rimanere in Europa. Nulla però è ancora ufficiale sulla sua rinuncia agli Us Open.