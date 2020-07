Fiocco rosa in casa Stosur

Sam Stosur ha annunciato attraverso la propria pagina Instagram la nascita della piccola Genevieve, partorita dalla compagna Liz. Ecco il messaggio dell’australiana: “La vita durante il lockdown per il coronavirus è stata una sfida in molti modi, ma personalmente è stato uno dei periodi più eccitanti e felici della mia vita. Il 16 giugno, la mia compagna Liz ha dato alla luce la nostra bellissima bambina, Genevieve. È stato un periodo turbolento, ma non potremmo immaginare la vita senza di lei adesso. Mamma ed Evie stanno bene ed è fantastico essere a casa con entrambi. Siamo assolutamente innamorate di questa piccola meraviglia e abbiamo il nostro bel da fare con il “caos felice” arrivato a casa. Non vediamo l’ora di vivere il futuro e vedere crescere la piccola Evie …. Anche se non troppo in fretta speriamo!”

Auguri a Sam!