Bett1 ACES: Oggi parte il torneo. Ecco i Main Draw. Berrettini e Sinner al via

Il ‘Bett1 ACES’ inizierà oggi, un altro torneo di esibizione che verrà trasmesso su Eurosport e si svolgerà fino a domenica prossima. Mentre la stagione tennistica ancora non è tornata alla normalità, i professionisti trovano nei tornei di esibizione un buon modo per rimanere attivi e restare in competizione. L’evento si svolgerà su due superfici (erba e terreno veloce) a Berlino, in Germania, e che gli appassionati di questo sport potranno seguire in diretta sui canali di Eurosport tra il 13 e il 19 luglio.

Dominic Thiem (n. 3 ATP e attuale finalista degli Australian Open), Matteo Berrettini (n. 8 ATP), Elina Svitolina (n. 5 WTA e vincitrice delle finals WTA nel 2018) e Kiki Bertens (n. 7 WTA e campionessa del Mutua Madrid Open) sono alcune delle stelle che saranno presenti alla manifestazione.

Il rinnovato stadio Steffi Graf ospiterà la prima parte della competizione tra il 13 e il 15 luglio con i duelli sull’erba. Seguono i duelli veloci nell’hangar dell’aeroporto di Tempelhof tra il 17 e il 19 luglio.

Entrambi i tornei hanno un montepremi di 200.000 euro e saranno equamente suddivisi tra la categoria maschile e quella femminile. Gli incontri originarimente erano stati previsti senza la presenza di pubblico, ma l’organizzazione ha deciso di consentire un numero limitato di spettatori. Ce ne saranno 800 presso il campo centrale della Steffi Graf Arena (con una capacità massima di 4000) e 200 presso l’hangar dell’aeroporto di Templehof. Tutti i tifosi dovranno comunque indossare la mascherina.

Berlino – Main Draw Maschile

(1) Dominic Thiem Bye

Haas vs Sinner

Bautista Agut vs Struff

(2) Berrettini Bye

Berlino – Main Draw Femminile

(1) Svitolina Bye

Goerges vs Sevastova

Petkovic vs Kvitova

(2) Bertens Bye