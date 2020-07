La Cina nei prossimi giorni cancellerà tutti gli eventi sportivi fino alla fine del 2020 (inclusi 4 tornei ATP e 7 WTA). Niente Finals WTA?

Il governo cinese annuncerà nei prossimi giorni la cancellazione di tutti gli eventi sportivi fino la fine del 2020, ad eccezione delle qualificazioni per i Giochi Olimpici Invernali di Pechino del 2022.

In considerazione di questo scenario 11 tornei del circuito maggiore dovrebbero essere cancellati, causando un vero caos nel calendario, soprattutto per le donne, dato che le finals WTA sono a Shenzhen in Cina.

Se confermato, salterebbero definitivamente quattro tornei ATP e sette WTA!

ATP:

Chengdu 250

Zhuhai 250

Pechino 500

Shanghai 1000

WTA:

Premier Obbligatorio Pechino

Internazionale Nanchang

Premier 5 Wuhan

Premier Zhengzhou

Finali WTA Shenzhen

Trofeo Elite (Masters B) Zhuhai

Internazional Guangzhou