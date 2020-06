Campionati Italiani Assoluti: Il resoconto dei Quarti di Finale. Lorenzo Sonego e Jasmine Paolini approdano in semifinale

Prosegue la marcia di Lorenzo Sonego ai Campionati Italiani Assoluti. Sulla terra rossa del Campo Centrale del Tennis Club Todi 1971 il numero 46 del mondo ha eliminato Lorenzo Musetti con il punteggio di 7-5 6-3, conquistando il pass per la semifinale. “Ho preso confidenza partita dopo partita, match dopo match, e le sensazioni in campo sono sempre migliori – le parole dell’allievo di Gipo Arbino -. Oggi ho iniziato la sfida con grande determinazione, ma Musetti è partito a mille mettendomi in grande difficoltà (nel primo set il più giovane dei Lorenzo era avanti 4-1, ndr). Lui ha un grande talento e lo ha messo in mostra soprattutto nei primi game, che sono stati molto complicati. Ho quindi messo i piedi dentro al campo cercando di fare la partita, portando infine a casa la vittoria. Mi ha aiutato anche il servizio, cresciuto molto nel corso del match”.

Arnaboldi: “Avevo praticamente perso” – In semifinale anche Andrea Arnaboldi, che ha annullato 3 match point a Federico Gaio per poi trionfare con lo score di 7-6 1-6 11/9: “La partita era praticamente finita, ma sono rimasto lì, ci ho creduto e ho continuato a fare quello che dovevo fare. Con un po’ di fortuna mi è andata bene, sono contento. Vincere un match così contro un giocatore completo come Federico mi aiuta a tornare in condizione e ritrovare il ritmo, spero di farne tesoro in semifinale”. Passano il turno anche Andrea Vavassori (5-7 6-2 14/12 contro Gian Marco Moroni) e Lorenzo Giustino (7-6 6-4 contro Giovanni Fonio).

Trevisan: “Sento la pressione e la combatto” – Nel femminile ottima prova di Martina Trevisan, giustiziera di Nuria Brancaccio per 6-0 6-4: “Sono partita molto bene, sicuramente mi sentivo più a mio agio rispetto all’esordio. Nel secondo set siamo entrate in lotta, mi aspettavo una sua reazione, ma sono felice di aver evitato l’incognita del super tie-break. La pressione? La sento e la combatto cercando di giocare punto dopo punto al meglio delle mie possibilità”. Convincente anche la performance di Camilla Rosatello (6-4 6-1 contro Lucia Bronzetti), mentre dopo la solita partenza lenta vince nuovamente Elisabetta Cocciaretto (4-6 6-2 10/5 contro Nicole Fossa Huergo).

Sindaco Ruggiano: “Enorme lavoro di controllo” – Orgoglioso spettatore del torneo Antonino Ruggiano, sindaco di Todi: “Questo evento è nato quasi per gioco, poi piano piano abbiamo iniziato a parlarne seriamente. L’organizzazione di MEF Tennis Events e della Federazione Italiana Tennis ci riempie d’orgoglio, per la città è una manifestazione straordinaria avvalorata anche dalla diretta tv su Sky Sport e SuperTennis TV. Vista la situazione degli ultimi mesi, è quasi un miracolo”. Con un occhio di riguardo per le misure di sicurezza: “C’è un enorme lavoro dal punto di vista dei controlli che mi permette di definire l’Umbria una regione sicura. È il momento di far conoscere al mondo le nostre caratteristiche”.

Jasmine Paolini vince contro Stefania Rubini con il punteggio di 4-6 6-1 10/7 in un’ora e 26 minuti di gioco e chiude il venerdì dei Campionati Italiani Assoluti. Secondo successo consecutivo in rimonta per la testa di serie numero 1 del tabellone femminile, che al primo turno aveva recuperato da 4-6 1-5 contro Matilde Paoletti. Domani, sabato 27 giugno, le semifinali maschili e femminili.

I risultati di venerdì 26 giugno

Quarti di finale maschili

Andrea Arnaboldi b. Federico Gaio 7-6(7) 1-6 11/9

Andrea Vavassori b. Gian Marco Moroni 5-7 6-2 14/12

Lorenzo Giustino b. Giovanni Fonio 7-6(5) 6-4

Lorenzo Sonego b. Lorenzo Musetti 7-5 6-3

Quarti di finale femminili

Martina Trevisan b. Nuria Brancaccio 6-0 6-4

Elisabetta Cocciaretto b. Nicole Fossa Huergo 4-6 6-2 10/5

Camilla Rosatello b. Lucia Bronzetti 6-4 6-1

Jasmine Paolini b. Stefania Rubini 4-6 6-1 10/7