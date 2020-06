Secondo media serbi, Novak Djokovic oggi si è sottoposto al test Covid-19

La notizia che ha scosso il mondo del tennis, ossia la positività di Grigor Dimitrov e Borna Coric al Covid-19, continua a provocare innumerevoli reazioni nel mondo dello sport e non.

Inizialmente il n.1 del mondo Novak Djokovic aveva affermato di non voler sottoporsi al test per verificare la sua eventuale positività al Coronavirus, fidandosi solo di alcuni specialisti. Lo aveva ribadito anche il suo manager, “si sente bene, non farà il test”.

Adesso il media serbo Sportklub ha annunciato che Djokovic è arrivato oggi a Belgrado da Zara ed avrebbe effettuato il tampone. L’intero suo team e la sua famiglia avrebbe effettuato il test. I risultati sono attesi per domani.

Nel frattempo, i colleghi Marin Cilic, Andrey Rublev e Sasha Zverev, seppur negativi al test del virus, hanno dichiarato di essersi posti in auto isolamento per due settimane. Ecco le parole di Cilic: “Starò 14 giorni in quarantena, anche se il mio test è risultato negativo. E’ importante che noi aiutiamo a ridurre la possibilità di trasmettere l’infezione. Se ci saranno novità, vi farò sapere”.