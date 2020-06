Campionati Italiani Assoluti: Da domani porte aperte al pubblico

I Campionati Italiani Assoluti aprono al pubblico. Da lunedì 22 a domenica 28 giugno sarà possibile recarsi al Tennis Club Todi 1971 per assistere ai match maschili e femminili del torneo che segna la ripartenza del tennis azzurro, organizzato da MEF Tennis Events e dalla Federazione Italiana Tennis.

Modalità di acquisto biglietti – I biglietti sono acquistabili solamente online: si richiede di inserire insieme al nominativo anche l’indirizzo di residenza. Ciascun account può acquistare non più di 4 biglietti. Ogni sessione di gara (da lunedì 22 a sabato 27 giugno sono due, mattina e pomeriggio) sarà aperta ad un massimo di 109 spettatori. Troverete inserita un’informativa riguardo i comportamenti da seguire on-site. Il pubblico dovrà indossare la mascherina per tutto il tempo di permanenza in tribuna e lasciare la tribuna stessa a fine sessione. Al termine di ciascuna sessione, le tribune vengono sanificate con vaporizzatori certificati.