Nick Kyrgios ed il torneo di Patrick Mouratoglou: “Che cos’è?”

Nick Kyrgios, numero 40 nella classifica ATP, non sembra avere molta voglia di competere e di viaggiare di nuovo fino a quando non sarà assolutamente sicuro. Il 25enne australiano in genere è favorevole all’innovazione in uno sport che considera stagnante, ma non si è dimostrato particolarmente entusiasta del torneo organizzato da Patrick Mouratoglou nel sud della Francia.

“Che cos’è?”, Ha chiesto il tennista Canberra, che ha ricevuto una risposta dai social media ufficiali del torneo. “È un formato innovativo che consente il coaching ai giocatori come te, ad esempio, di essere premiati per annunciare che hai intenzione di fare un ace e quindi puoi farlo. In effetti, tu stai già giocando con queste regole ”.

L’australiano ha risposto nuovamente: “Sembra diverso, sì, ma non sono dell’umore giusto per competere in tornei con tutto quello che sta succedendo nel mondo in questo momento”.