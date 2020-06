Campionati Italiani Assoluti – Todi: Si parte il 20 giugno con le qualificazioni. Diretta su Supertennis e SkySport

I Campionati Italiani Assoluti, il torneo che incoronerà i nuovi campioni d’Italia sia in campo maschile che in campo femminile (l’ultima edizione si svolse nel 2004) è in calendario dal 20 al 28 giugno sui campi in terra rossa del Tennis Club Todi 1971.

Si tratterà del primo autentico ritorno al tennis “vero”: tabellone maschile da 32 giocatori e tabellone femminile da 16 giocatrici. Saranno al via alcuni dei migliori giocatori italiani, compresi i giovani più promettenti.

Dal 20 al 22 le qualificazioni, dal 22 i tabelloni principali.

L’evento sarà trasmesso in diretta tv: in chiaro sul digitale terrestre dal canale SuperTennis e sul satellite da Sky Sport.