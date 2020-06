Stefanos Tsitsipas dichiara di non essere cambiato e con i giocatori alla Isner: “A volte è frustrante non avere la possibilità di giocare”

Stefanos Tsitsipas, numero sei della classifica mondiale, è già una delle stelle del circuito all’età di 21 anni. Il campione delle ATP Finals 2019 non mette sempre tutti d’accordo per le sue opinioni, video e post sui social media, ma assicura che la fama e la notorietà che ha acquisito negli ultimi anni non ha cambiato la sua personalità.

“Sono la stessa persona di sei anni fa. Il successo, vincere titoli come ATP Finals o essere una celebrità non è qualcosa che ha cambiato la mia personalità. Mi interessa solo seguire il mio percorso, essere fedele al mio tennis, condividere tutto con la mia famiglia e credere in quello che sono, cercando di migliorare giorno dopo giorno. Questo è il mio obiettivo principale, essere migliore di ieri. Allo stesso tempo, voglio essere me stesso e aiutare le persone più bisognose. Alcuni possono criticare la mia personalità, ma è molto difficile provare a soddisfare tutti e fare ciò che chiedono. Sono consapevole di ciò che la gente scrive sui social network, cerco di creare qualcosa per cui le persone si possano in futuro ricordare di me”.

Tsitsipas ha anche riflettuto sull’evoluzione del tennis. “Il tennis oggi è diventato un gioco molto veloce, con grandi giocatori tutti molto aggressivi. Sono molto potenti nello scambio da fondo campo. Ad esempio, quando si gioca contro John Isner, che ha un servizio molto potente, a volte è frustrante non avere la possibilità di giocare. Nel mio caso, cerco sempre di effettuare aggiustamenti tattici, ma contro tali giocatori è difficile fare qualsiasi cosa. Il nostro sport è strano a quel livello, un singolo colpo può farci vincere o perdere una partita ”.